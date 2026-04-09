El PJ de Paraná baraja los nombres de Halle, Cáceres y Minni si Romero pega el salto en 2027

La intendenta Rosario Romero caminando por Paraná junto al viceintendente David Cáceres , al jefe de Gabinete Santiago Halle y a la concejala Luisina Minni .

En el peronismo de Paraná la incógnita domina el escenario de cara a las elecciones de 2027. Rosario Romero tiene la chance de competir por otro mandato pero el PJ de Entre Ríos puede requerir su nombre para la gobernación . Por si acaso, ya evalúan a Santiago Halle , a Luisina Minni y a David Cáceres como posibles candidatos.

Halle es el jefe de Gabinete y ocupó la secretaría de Gobierno en la gestión de Adán Bahl . Minni preside el bloque de concejales oficialistas mientras lidera una estructura de concejales en la provincia . Cáceres es el viceintendente y también tiene un recorrido por la política local.

Aunque las especulaciones sobre el futuro inmediato en la política local están a la orden del día, nadie sabe a ciencia cierta lo que va a pasar. Romero no lo tiene claro respecto de su destino en la arena política. Tampoco ninguno de los demás actores, que no se manifiestan públicamente como aspirantes, aunque sepan que su destino puede estar en el premio mayor de la ciudad.

Halle trae consigo la experiencia de foguearse como secretario de Gobierno durante la gestión de Bahl , que precedió a Romero antes de buscar el salto a la gobernación, frustrado por la victoria de Rogelio Frigerio . Ya en la administración de Romero sumó la Jefatura de Gabinete a sus funciones en la Secretaría de Gobierno. En este caso con el mandato de coordinar las áreas y unificar criterios de gestión.

Forma parte de la Fundación Konrad Adenauer ( KAS ) y es el director en Entre Ríos de la Asociación Civil Estudios Populares ( ACEP ). Desde esas plataformas se esfuerza por integrar los conocimientos del orden académico al mundo de la gestión. Como visión de gobierno busca un equilibrio entre las necesidades que impone la realidad, como el orden fiscal, y las banderas históricas del peronismo, como la justicia social.

Santiago Halle 1 Santiago Halle, Jefe de Gabinete de Paraná.

“La gestión municipal es la base sobre la cual tenemos que edificar lo que sea que venga luego”, dijo Halle a Letra P en una entrevista a mediados de marzo de este año. La definición le es útil para justificar una candidatura de Romero o la suya propia.

Minni, al lado de Romero con una incipiente construcción

“Hay que empezar a armar un peronismo que deje la resistencia y vaya a la construcción”, le dijo Minni a Letra P durante este verano. Ese fue el sentido del armado que propone la flamante Liga de Concejales del PJ de Entre Ríos, que tuvo su kilómetro cero en Paraná. Minni preside a los concejales del PJ velando para que todos caminen en la misma dirección y guarda las necesidades del Ejecutivo.

Luisi-minni (1) Luisina Minni, presidenta de los ediles en Paraná.

Así, además de nexo de Romero con el Concejo, es uno de los pilares de la intendenta. Es quizás la dirigenta que más la acompaña en actividades oficiales y en recorridas políticas. Construyeron una relación de confianza. En ese contexto, desde la jefatura del bloque, con el armado de la Liga y en incipientes incursiones en el territorio, también está levantando el perfil por si acaso.

Cáceres, barrio y gobierno

Cáceres fue dos veces concejal de Paraná y presidió el bloque del PJ, como opositor, durante la intendencia del radical Sergio Varisco. “Ahí la tuve difícil”, recuerda. Luego fue edil durante la administración de Bahl y de ahí pegó el salto a la viceintendencia con Romero. Con un perfil de dirigente ligado a lo barrial y al peronismo tradicional fue construyendo el de político profesional. Quienes lo acompañan aseguran que lo hizo sin perder la visión que le aporta ese origen.

David Caceres plp David Cáceres, presidiendo una sesión del Concejo Deliberante de Paraná.

Integra la corriente Renacer Peronista, que lidera el presidente del PJ José Cáceres, su tío. Además, hace 21 años es dirigente del club Atlético Paraná, que llegó a presidir. Con el Centro Solidaridad, que es el fundador de la Fiesta del Mate, tiene inserción barrial. En el PJ ocupó cargos desde una unidad básica y la departamental hasta su rol actual como congresal provincial y representante del PJ provincial ante ARCA.

La indefinición en Entre Ríos

En el peronismo local aseguran que este año par es el momento ideal para observar movimientos y analizar nombres que podrían encabezar las propuestas electorales del año que viene. Cada una deberá sedimentar, luego de cosechar adhesiones y rechazos. El PJ provincial está embarcado en la búsqueda de candidatura para la gobernación. En este contexto, Romero aparece como una posibilidad firme.

romero passerini poletti Rosario Romero en la reunión del COFEIN.

Tiene experiencia de gobierno y una gestión en la ciudad, con distinto color político en la Casa Gris y en la Casa Rosada. Ese escenario la obligó a esforzarse más que quienes la precedieron en el cargo a la hora de administrar los recursos. Por eso, algunos creen que por ser Paraná el principal padrón electoral y por la buena gestión que le atribuyen es una buena candidata para ocupar el sillón de Urquiza. Con argumentos similares, se indica que un intento de reelección puede ayudar a conservar la ciudad para el PJ y traccionar a favor de quien dispute la gobernación. El tiempo dirá.