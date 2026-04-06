Entre Ríos: con la caída de la coparticipación de fondo, Frigerio se reúne con intendentes del PJ y de Juntos

Rogelio Frigerio recibirá este martes en Paraná a intendentes que integran la Liga del PJ . Lo hará en el Centro Provincial de Convenciones de Entre Ríos . El encuentro se realiza en respuesta a un pedido de los alcaldes de la oposición, que quieren discutir principalmente la caída de los recursos que reciben por la coparticipación federal .

Un día después se verá con los jefes comunales que forman el Foro de Intendentes de Juntos , sus aliados en las gestiones locales. La problemática afecta a todos por igual, de manera que se descarta que la crisis de recursos será tema excluyente en ambas reuniones. En ambas ocasiones, el gobernador estará acompañado por el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso , además de otros funcionarios de la gestión.

Como contó Letra P , la coparticipación federal está en caída y registró nuevamente una dinámica negativa para las provincias. Según un informe de Politikón Chaco, el primer trimestre cerró con fuerte baja y agudizó la crisis fiscal. En marzo, las transferencias automáticas de recursos de origen nacional distribuidas por la Casa Rosada totalizaron $5,05 billones, el volumen nominal más bajo desde julio de 2025.

De los datos oficiales se desprende que las provincias tuvieron el segundo peor inicio de año desde 2018. Al medirlas en términos reales, las transferencias mostraron un descenso del 4,3% respecto a marzo de 2025; a su vez, contra el mes previo también registraron un retroceso que fue a mayor velocidad (-9,9% real mensual). De este modo, muestran su tercera caída al hilo y la cuarta de los últimos seis meses.

De acuerdo con los datos que analizó Esteban Rafele en su columna del fin de semana , la recaudación cayó 7,5% interanual en el primer trimestre. Los recursos que se coparticipan con provincias y municipios retrocedieron 6,4% contra la inflación. Las arcas provinciales y municipales se sostienen con impuestos y tasas que Milei quiere erradicar. Con paritarias abiertas y arcas flacas, jefes comunales de todo el país advierten que no saben cómo pagarán aguinaldos. Algunos hasta están preocupados por el pago de sueldos.

En ese contexto, Javier Milei decidió habilitar un esquema de adelanto de coparticipación que beneficia a 12 provincias. Como explicó este medio, el gobierno nacional dispone de un desembolso de hasta 400 mil millones que evitará que las administraciones locales acudan al endeudamiento externo para hacer frente a sus necesidades urgentes. A Entre Ríos, ese adelanto ya había llegado en febrero.

El impacto en Entre Ríos

Ante este panorama, alcaldes de todo el país levantaron la voz de alarma en la última reunión del Consejo Federal de Intendentes que se realizó el pasado martes en Paraná. Allí, los mandatarios consensuaron un documento en el que acusaron a Milei de “asfixiar los municipios”.

"Los municipios sostenemos lo que la Nación abandona. Los municipios argentinos atravesamos una asfixia financiera crítica", sostuvieron en el texto que rubricaron jefes territoriales de las principales ciudades del país y que fija que la situación de sus arcas es desesperante.

En la provincia, esos gritos llegan a oídos de Frigerio, que atendió el pedido de reunión de los intendentes peronistas y los recibirá mañana en la capital. Al día siguiente, concurrirá unos kilómetros afuera de Paraná para encontrarse con los aliados que integran el Foro que preside el concordiense Francisco Azcué.

“Vamos a reunirnos por inquietudes varias, pero la caída de la coparticipación es nuestra principal preocupación”, contó un alcalde del peronismo ante la consulta de Letra P. Un colega suyo, pero del oficialismo, coincidió: “Vamos a ver qué panorama nos da el gobernador, pero todos estamos esperanzados de que esto empiece a caminar, aunque por ahora no vemos ese escenario”.