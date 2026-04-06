Entre Ríos: con la caída de la coparticipación de fondo, Frigerio se reúne con intendentes del PJ y de Juntos

Rogelio Frigerio se reunirá esta semana con intendentes de Entre Ríos.
Rogelio Frigerio recibirá este martes en Paraná a intendentes que integran la Liga del PJ. Lo hará en el Centro Provincial de Convenciones deEntre Ríos. El encuentro se realiza en respuesta a un pedido de los alcaldes de la oposición, que quieren discutir principalmente la caída de los recursos que reciben por la coparticipación federal.
Un día después se verá con los jefes comunales que forman el Foro de Intendentes deJuntos, sus aliados en las gestiones locales. La problemática afecta a todos por igual, de manera que se descarta que la crisis de recursos será tema excluyente en ambas reuniones. En ambas ocasiones, el gobernador estará acompañado por el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, además de otros funcionarios de la gestión.
La caída de la coparticipación federal
Como contó Letra P, la coparticipación federal está en caída y registró nuevamente una dinámica negativa para las provincias. Según un informe de Politikón Chaco, el primer trimestre cerró con fuerte baja y agudizó la crisis fiscal. En marzo, las transferencias automáticas de recursos de origen nacional distribuidas por la Casa Rosada totalizaron $5,05 billones, el volumen nominal más bajo desde julio de 2025.
De los datos oficiales se desprende que las provincias tuvieron el segundo peor inicio de año desde 2018. Al medirlas en términos reales, las transferencias mostraron un descenso del 4,3% respecto a marzo de 2025; a su vez, contra el mes previo también registraron un retroceso que fue a mayor velocidad (-9,9% real mensual). De este modo, muestran su tercera caída al hilo y la cuarta de los últimos seis meses.
De acuerdo con los datos que analizó Esteban Rafele en su columna del fin de semana, la recaudación cayó 7,5% interanual en el primer trimestre. Los recursos que se coparticipan con provincias y municipios retrocedieron 6,4% contra la inflación. Las arcas provinciales y municipales se sostienen con impuestos y tasas que Milei quiere erradicar. Con paritarias abiertas y arcas flacas, jefes comunales de todo el país advierten que no saben cómo pagarán aguinaldos. Algunos hasta están preocupados por el pago de sueldos.
En la provincia, esos gritos llegan a oídos de Frigerio, que atendió el pedido de reunión de los intendentes peronistas y los recibirá mañana en la capital. Al día siguiente, concurrirá unos kilómetros afuera de Paraná para encontrarse con los aliados que integran el Foro que preside el concordiense Francisco Azcué.
“Vamos a reunirnos por inquietudes varias, pero la caída de la coparticipación es nuestra principal preocupación”, contó un alcalde del peronismo ante la consulta de Letra P. Un colega suyo, pero del oficialismo, coincidió: “Vamos a ver qué panorama nos da el gobernador, pero todos estamos esperanzados de que esto empiece a caminar, aunque por ahora no vemos ese escenario”.