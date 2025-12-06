Quién es el concejal libertario y streamer de Paraná que quiere ser el Gordo Dan de Entre Ríos

El Fortín se presenta como un espacio de derecha para dar la batalla “en el pensamiento”. Apuntan al público joven sub-30 y ven en este formato la posibilidad de tener llegada a un electorado que observan desamparado. En un manifiesto, que escribieron especialmente para el ciclo, dicen que se plantan ante la amenaza “del relativismo, el progresismo y la decadencia moral que erosionan los valores sobre los que se construyó la Patria”. Ya grabaron material con el diputado Andrés Laumann , que les prometió contactarlos con Las Fuerzas del Cielo . Proyectan invitar al senador Joaquín Benegas Lynch cuando el Congreso debata las nuevas reformas que promete Javier Milei .

Zambullidos de lleno en lo políticamente incorrecto, aunque desde la avanzada libertaria esa marca es por lo menos difusa, dicen ser “el límite entre la civilización y la barbarie”. Rodríguez Paulín está en pantalla junto a Juan Manuel Hernández , un fotógrafo con experiencia en los medios tradicionales y en campañas con políticos.

En septiembre, Letra P contó que Rodríguez Paulín estaba “desilusionado” y que se desafilió del PRO . Hoy ya está afiliado a LLA con todas las de la ley, embanderado totalmente de violeta e impulsor de las propuestas más afines al libertarianismo. Por ejemplo, cruzó fuertemente a la gestión de Rosario Romero por el proyecto para ordenar el estacionamiento en la ciudad. Para el edil, los trapitos son lisa y llanamente delincuentes, como se infiere en un video publicado por El Fortín .

La idea de apuntar al público sub-30 tiene un objetivo inmediato: las elecciones para cargos ejecutivos de 2027. Rodríguez Paulín no lo dice en voz alta, pero le susurra a su círculo cercano que no ve descabellada la idea de ir por la ciudad. En Paraná , LLA todavía disfruta el triunfo del 26 de octubre, pero ya habilitó distintos perfiles para que se muestren de cara a lo que viene. El streamer que se mira en el espejo del Gordo Dan es uno de ellos.

En la búsqueda de captar la atención nacional, festejaron cuando en X La Derecha Diario compartió un clip donde un entrevistado del programa, el concejal peronista Emiliano Gómez Tutau, decía que Cristina Fernández "es culpable" aunque "no de todo lo que se la acusa". Otra marca de los tiempos y del formato: la edición a conveniencia.

Un manifiesto para el Fortín

A modo de declaración de principios, Rodríguez Paulín y Hernández presentaron lo que llamaron un “Manifiesto”. “Hubo un tiempo en que los fortines marcaban el límite entre la civilización y la barbarie. Aquellos fortines cumplieron su cometido”, argumentaron. "Pero hoy, la batalla ya no está en el desierto, sino en el pensamiento”, explicaron.

Lo definen como “una trinchera moderna” para defender “la libertad, el orden, la propiedad, la justicia y el mérito. Es “el límite entre la civilización y la barbarie”, aseguraron. "Es necesario volver a levantar los muros del pensamiento: no para excluir, sino para proteger", sentenciaron.

De Coppola y Ashton Kutcher al Gordo Dan

Rodríguez Paulín, además de economista y político, tiene en su pasado una experiencia ligada a los primeros fenómenos de redes sociales. Para el mundial de fútbol de 2014, que se realizó en Brasil y que preferimos olvidar, acondicionó un viejo colectivo junto a un grupo de amigos para viajar a tierras cariocas y presenciar el espectáculo deportivo.

Una vez allá, relatando todo por Instagram y Facebook (las redes sociales del momento), dieron cuenta de por lo menos dos encuentros dignos de destacar y que entonces tuvieron rebote mediático. Un encuentro con Guillermo Coppola y otro con el actor estadounidense Ashton Kutcher, al que convidaron con mate y con dulce leche. Hoy, Rodríguez Paulín mira los modos del Gordo Dan para cautivar al público mileísta en tierra panzaverde.

Quiénes son los Carajo de Entre Ríos

Rodríguez Paulín es licenciado en Economía por la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF). Es concejal desde 2019. Fue funcionario de la Municipalidad de Paraná bajo la gestión de Sergio Varisco. Tuvo un paso como profesor en la Facultad de Ciencias Económicas de la UCSF y además se desempeñó como asesor en distintas entidades financieras. Hasta su paso a las filas libertarias, fue una de las espadas de Emanuel Gainza, uno de los referente paranaenses del PRO, hoy funcionario de Rogelio Frigerio.

Hernández es rugbier y fotógrafo. Trabajó en el Diario Uno, hasta que dio el salto como profesional independiente. Fue uno de los fundadores de Sol y Luna, un suplemento semanal dedicado al entretenimiento nocturno, donde todo joven paranaense quería aparecer retratado. Trabajó también en campañas con políticos, aunque su primer acercamiento real a la política es en esta faceta como streamer en El Fortín.