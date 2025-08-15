Paola Zuban: "En Córdoba no se espera que Javier Milei saque el mismo resultado que en 2023"

A pocas horas de la presentación de listas para las elecciones del 26 de octubre, las encuestas salen a la cancha. La consultora Zuban Córdoba y Asociados reveló que, frente a dos escenarios posibles, los cordobeses se inclinan por uno de los referentes del cordobesismo. Juan Schiaretti lidera el podio.

“En Córdoba no se espera que Javier Milei saque el mismo resultado que en 2023”, dijo su directora Paola Zuban a Letra P en referencia a los 74 puntos que logró en el ballotage. El informe que publicó este portal en exclusiva considera dos panoramas con distintos candidatos de La Libertad Avanza (LLA) de Javier Milei . Por un lado, el análisis con el diputado Gabriel Bornoroni ; por el otro, con el líder del Frente Cívico y aliado del oficialismo, Luis Juez . Pese a la movida de fichas, la balanza se inclinaría hacia la lista del gobernador Martín Llaryora que, en esta oportunidad, se llamará Provincias Unidas .

La directora de la consultora hace tiempo que vienen señalando en sus entregas llamadas “Domingo de datos” un malestar creciente en la ciudadanía general y en la cordobesa en particular.

En uno de sus últimos trabajos mensuales detectó que casi nueve de cada diez encuestados valoran la baja de la inflación, pero advierten que sin una mejora en sus ingresos su calidad de vida seguirá en retroceso. Según la analista, es un diagnóstico transversal que comparten todos los sectores sociales.

“Vemos cómo la calidad de vida se reduce y se deteriora”, sostuvo Zuban, y enumeró casos concretos: desde un trabajador informal que no logra cubrir la comida del mes, hasta una familia de clase media que no puede pagar un alquiler, costear un viaje de egresados para sus hijos o afrontar un tratamiento odontológico.

“La elección del 26 de octubre será pareja y difícil, pero con una ventaja para Schiaretti”, plantea sobre el escenario electoral que emanan de sus datos que, plantea un panorama con muy pocos indecisos.

Para llegar a esa conclusión, Zuban entiende que “pesa más el candidato que el sello”. Y sugiere: “ese puede ser el dilema de La Libertad Avanza en todo el país”.

Juan Schiaretti, el elegido

El informe de Zuban-Córdoba se basó en 800 casos consultados esta semana, de manera presencial en el 60% de la muestra. En el primer caso, en el que Schiaretti se enfrentara a Bornoroni, obtendría el 36,7% de los votos contra el esquema que contenga a La Libertad Avanza, la UCR y el PRO, con un 28,7%. La dirigente excordobesista Natalia de la Sota se ubicaría en el tercer puesto con el 8,1% de los votos y la kirchnerista Constanza San Pedro, en el cuarto lugar, con el 4,5%.

En el segundo escenario, donde se analiza la Alianza La Libertad Avanza con Juez y Laura Rodríguez Machado, Schiaretti sigue primero con el 35,1% contra el 29,2% del fundador del Frente Cívico y la referente del PRO bullrichista. De la Sota y Agustín González del Frente Renovador siguen en el tercer escalón con el 8,2%, mientras que el kirchnerismo se ubica a continuación con San Pedro (4,6%,) Baldassi (4%), Mestre (3,2%), García Elorrio (2,8%), Spacessi (2,6%) y Olivero (2%).