Exclusivo

Guerra de encuestas: Juan Schiaretti le gana a los candidatos de Javier Milei a pesar de la marca de LLA

Un estudio de Zuban Córdoba revela que el exgobernador le ganaría a Gabriel Bornoroni y a Luis Juez. El sello libertario, bien arriba.

Letra P | Yanina Passero
Por Yanina Passero
Juan Schiaretti gana en dos escenarios según una encuesta de Zuban Córdoba

Juan Schiaretti gana en dos escenarios según una encuesta de Zuban Córdoba

Notas Relacionadas
Córdoba: una encuesta pronostica que seis de cada diez votos se definirán pensando en Javier Milei
Elecciones | 26 de octubre

Córdoba: una encuesta pronostica que seis de cada diez votos se definirán pensando en Milei

Por  Yanina Passero

En el primer escenario, la lista del gobernador Martín Llaryora con su antecesor a la cabeza obtendría el 36,7% de los votos. Gabriel Bornoroni, dentro de un esquema que contenga a La Libertad Avanza, la UCR y el PRO, lograría un 28,7%. La dirigente excordobesista Natalia de la Sota se ubicaría en el tercer puesto con el 8,1% de los votos y la kirchnerista Constanza San Pedro, en el cuarto lugar, con el 4,5%.

Siguen Héctor Baldassi como candidato del PRO (4,2%), Ramón Mestre de la UCR (3,5%), el vecinalista Aurelio García Elorrio (2,2%), Liliana Olivero de la Izquierda (2%), el libertario díscolo Agustín Spacessi (0,4%).

Juan Schiaretti vs. Luis Juez

En el segundo escenario que propone el informe -basado en 800 casos consultados esta semana, de manera presencial en el 60% de la muestra- Schiaretti sigue primero con el 35,1%. A continuación, aparece la Alianza La Libertad Avanza con Luis Juez y Laura Rodríguez Machado, que sumarían 29,2%. De la Sota y Agustín González del Frente Renovador siguen en el tercer escalón con el 8,2%.

Schiaretti.jpg
Juan Schiaretti es el político que mejor imagen tiene según la encuesta de Zuban Córdoba

Juan Schiaretti es el político que mejor imagen tiene según la encuesta de Zuban Córdoba

El kirchnerismo se ubica a continuación con San Pedro (4,6%). La tabla continúa con Baldassi (4%), Mestre (3,2%), García Elorrio (2,8%), Spacessi (2,6%) y Olivero (2%).

Cuánto mide la marca de Javier Milei en Córdoba

Zuban Córdoba repite la pregunta, pero planteada por espacio. En este contexto, la marca La Libertad Avanza sube al primer lugar del podio con 34,7%, le sigue el peronismo cordobés de Llaryora y Schiaretti con 29,3%, el kirchnerismo con el 7,3%, el PRO de Mauricio Macri con 6,8%, la UCR de Mestre con 3,5%, Encuentro Vecinal de García Elorrio con 1,9%, el Frente de Izquierda con 1,6%, el Frente Renovador de Sergio Massa con 1,5%, el Partido Libertario con 0,6%.

encuesta zuban córdoba agosto
Encuesta de Zuban Córdoba

Encuesta de Zuban Córdoba

El informe es extenso y se completa con las valoraciones de las gestiones y un cuadro de imagen pública de las principales referencias de la política. En este último punto, Schiaretti tiene una valoración positiva del 71,9%; Llaryora, del 57,9%; y Javier Milei, del 56,7%. Karina Milei, la influyente hermana presidencial que está cargo de las listas, logra el máximo rechazo con una imagen negativa del 46,5%.

Qué sugieren los números de la encuesta

Bornoroni suena como el candidato puesto, en medio de rumores sobre un posible ascenso de Juez al escaparate de la lista. El dirigente cumple con al menos dos de los tres requisitos que perfilan las listas libertarias de todo el país: lealtad, territorialidad y conocimiento. El alfil de Karina cumple con las dos primeras, Juez con las dos últimas.

Karina Milei bornoroni
Gabriel Bornoroni y Karina Milei en la Derecha Fest

Gabriel Bornoroni y Karina Milei en la Derecha Fest

El debate no es menor y plantea la pregunta si con la marca es suficiente para alzarse con un triunfo en una provincia estratégica como Córdoba. El informe de una de las consultoras más reconocidas de la provincia propone una respuesta tentativa con un sondeo con nombres posibles conforme al cierre de alianzas de la semana pasada.

Un candidato desconocido no permitiría al oficialismo nacional, según estos datos, romper su techo de marca, pero incluir a nombres de larga recorrido -como Juez, Rodríguez Machado o Rodrigo de Loredo en la cabeza de la boleta, una opción que todavía suena a horas del cierre de listas- permitiría al cordobesismo provincializar la discusión y aprovechar la ventaja que encierra el nombre y la experiencia de Schiaretti, quien dejó el poder con altos niveles de aprobación que, por lo visto, todavía conserva.

Temas
Notas Relacionadas
Coti San Pedro, candidata de Fuerza Patria Córdoba.
Elecciones | 26 de octubre

Córdoba: la referente de Grabois le achacó a De la Sota un divorcio tardío del cordobesismo

Coti San Pedro advirtió que la diputada busca captar electores antimileístas sin confrontar a fondo con Llaryora. Escala la pelea por el voto opositor.
Martín Menem y Karina MIlei no le cerraron la puerta a Rodrigo de Loredo
Elecciones | 26 de octubre

Córdoba: Menem le deja abierta una puerta a De Loredo y la lista de LLA está en el aire

El armador de Karina Milei mantiene viva la llama del acuerdo con el radical. Alfredo Cornejo pecha por Soledad Carrizo. Luis Juez pide que no lo llamen.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Cierre de listas en Buenos Aires: la lapicera vuelve a CFK
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Cierre de listas en Buenos Aires: la lapicera vuelve a CFK

Por  Macarena Ramírez
Gustavo Cocconi busca otro triunfo para el peronismo de Tapalqué ante una oposición fragmentada pero en crecimiento.
ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

Cocconi busca retener poder en Tapalqué después de 30 años de peronismo en el gobierno

Por  Romina Lambert
Elecciones 7S: Ramiro Egüen y Mercedes Squillaci en San Enrique junto a la delegada municipal, Valeria Irigoitía.
ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

25 de Mayo: Ramiro Egüen presenta boleta corta y La Libertad Avanza apunta a sumar dos concejales

Por  Maira Haunau
El kicillofismo porteño busca hacer pie en la Ciudad de Buenos Aires y prepara el lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro.
DE LA PLATA A LA CAPITAL

El kicillofismo busca hacer pie en la Ciudad con un ojo en el cierre de listas

Por  Francisco Basualdo