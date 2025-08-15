Mercedes: el armado de Sebastián Pareja rompió La Libertad Avanza, pero Fuerza Patria se muestra con cautela

El armado del presidente de La Libertad Avanza bonaerense, Sebastián Pareja , rompió el bloque del partido en el Concejo Deliberante de Mercedes y tres listas libertarias competirán por las nueve bancas que se renuevan este 7 de septiembre. Aún así, Fuerza Patria se muestra "con cautela" por los resultados de 2019 y 2021 y la falta de las elecciones PASO.

Unión por la Patria cuenta con la mitad de las 18 bancas en el Concejo Deliberante y desempata votaciones gracias a la presidencia de Mariana San Martín . Le sigue LLA con cinco bancas tras el paso de Marcela Munarriz , Gustavo Mangoni y Evangelina Cabral desde el bloque Juntos, que quedó con tres tras la conformación de un monobloque por parte de Martín Bossi , de la Coalición Cívica (CC) de Elisa Carrió . Solo Munarriz busca renovar. El peronismo tiene en juego cuatro bancas, La Libertad Avanza tres, Juntos una y la CC una.

Los dos concejales electos en 2023 por LLA, Mauricio Pollacchi y Silvia Di Leo , que respondían a Las Fuerzas del Cielo , quedaron afuera del armado parejista en Buenos Aires y fueron desplazados de las unidades de atención mercedinas de Anses y Pami, respectivamente. En Anses y en la coordinación libertaria local fue designado Rafael Velásquez , quien había competido como candidato a intendente en 2023.

Velásquez responsabilizó a Pollacchi por el armado de las otras dos listas libertarias que se presentaron para esta elección por fuera del acuerdo con el PRO: "Unión Liberal", con Hernán Bongiorno a la cabeza, y "Unión y Libertad", con Lucio Lamarfa como primer candidato a concejal. Bongiorno aseguró a Noticias Mercedinas que "apenas conoce" a Lamarfa, acusó a la conducción libertaria local de haber "corrompido" la lista y pidió a los votantes que "no se equivoquen" si quieren respaldar un proyecto liberal auténtico.

“La victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo”. VLLC!!! @JMilei pic.twitter.com/jUpbpo0qZz

El ex candidato a intendente aseguró a Letra P que Pollacchi y Di Leo "jamás fueron echados" de La Libertad Avanza, que "se los convocó" y se los sigue invitando a eventos y reuniones partidarias "para trabajar en conjunto", a pesar de que no asisten. Y remarcó que LLA "siempre fue un lugar con las puertas abiertas".

Mauricio Pollacchi Silvia Di Leo Fuerzas del Cielo Silvia Di Leo y Mauricio Pollacchi con Agustín Romo y Daniel Parisini en el cierre de campaña de Manuel Adorni en mayo.

El optimismo de la Alianza La Libertad Avanza

A pesar de la división, el jefe de campaña de LLA en Mercedes se mostró confiado con los resultados electorales: "Yo me animo a decir que entran cuatro de nuestra lista". La primera candidata de la lista, Munarriz, responde a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; le sigue Marcos Vergara por LLA; la tercera es Carolina Béssega del presidente del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, quien "nunca estuvo en política"; y el cuarto es Nahuel Chavarri por LLA.

"Tenés grupitos de radicales o de otros espacios que están en la ciudad, pero el color es violeta", insistió Velásquez y aseguró que "no hay nada que pueda frenar el torbellino de La Libertad Avanza porque el kirchnerismo nunca más". Un guiño del coordinador libertario y ex militante kirchnerista al lema de campaña bonaerense que oficializó el presidente Javier Milei en La Matanza junto a Ritondo y a sus cabezas de lista de las ocho secciones electorales.

El peronismo unido, pero cauteloso

Fuerza Patria tiene al director municipal de Participación Ciudadana y Relaciones con la Comunidad, Santiago Altube, como cabeza de lista por La Cámpora, seguido de María Eugenia Codega también por La Cámpora, Ramiro Piccone por el Frente Renovador, Sabrina Viñales por la CGT, Silvio Bertera por el Partido Justicialista y Denise Zanotti por Patria Grande. El primer candidato a consejero escolar, Guido Ortubia, responde a Principios y Valores.

Santiago Altube Gabriel Katopodis y Juan Ignacio Ustarroz Santiago Altube (campera roja) con Gabriel Katopodis y Juan Ignacio Ustarroz (de espaldas) en Mercedes.

A pesar del ejemplo de unidad que brinda el peronismo del distrito con LLA fragmentada, una fuente al tanto de todos los movimientos políticos locales advirtió a Letra P que "hay cautela" porque las elecciones legislativas "siempre costaron" y en 2019 y 2021 perdieron tanto las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) como las generales. “Hay una campaña fuerte de desinformación, la gente desconoce qué se vota y tampoco sabe que es esta la que vale”, remarcó y se lamentó: "Están acostumbrados a las PASO".

Si bien reconoció que "tiene cierto sustento" la polarización entre el peronismo y La Libertad Avanza, no pierde de vista la fragmentación libertaria ni "el crecimiento de Zubeldía, que tiene cierta expectativa", ni los radicales "con historia". Bernardo Zubeldía encabeza la lista de Vecinos por Mercedes, es hijo del ex concejal peronista Martín Zubeldía y de la ex directora de Desarrollo Social Patricia Prenitune.

Mercedes en números

Mercedes pertenece a la Primera sección electoral, la que más electores tiene, con 4.732.831 de las 13.361.359 personas habilitadas a votar en la provincia de Buenos Aires. Le sigue la Tercera con 4.637.863. La cantidad de personas habilitadas a votar en el municipio es 58.987.



Para el 7 de septiembre se presentaron 10 listas: Fuerza Patria, La Libertad Avanza, Somos Buenos Aires, Vecinos por Mercedes, Es con vos es con nosotros, Potencia, Unión Liberal, Unión y Libertad, Potencia, Partido Política Obrera y Frente de Izquierda y de los trabajadores unidad.