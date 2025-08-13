Córdoba: Martín Menem le deja abierta una puerta a Rodrigo de Loredo y la lista de LLA está en el aire

Martín Menem y Karina MIlei no le cerraron la puerta a Rodrigo de Loredo

La actividad en el Congreso de este miércoles enmascaró la rosca por las listas para las elecciones del 26 de octubre, que no cesa en Córdoba . Martín Menem comentó a sus interlocutores de ocasión que no está cerrado el diálogo con el jefe del bloque radical en la Cámara de Diputados, Rodrigo de Loredo .

La posibilidad de ingresar a la nómina de la Alianza La Libertad Avanza en la provincia había sido minimizada por el propio equipo del diputado . “No aceptamos la sumisión”, resumieron a este portal, adjuntando los elevados pedidos de los armadores que responden a Karina Milei .

Esta semana la inauguraron con un culto al hermetismo, una calma deloredista típica del dirigente que preanuncia que algo se trae entre manos. Si se sube a la boleta ganadora o se queda en casa, los dos caminos posibles.

Una versión que corre fuerte desde este lunes es que el propio Santiago Caputo está ejerciendo presión para que De Loredo ocupe el tercer renglón de la boleta libertaria. Estarían en comunicación permanente.

El influyente asesor de Javier Milei es uno de los principales aliados internos del excandidato a la intendencia capitalina. La relación se fue estrechando con un bajo perfil y estaría dando sus frutos.

De Loredo y Juez.png Rodrigo De Loredo y Luis Juez, compañeros, por lo menos de vuelo hacia Córdoba Foto: X.

En los pasillos del Congreso, hablaban de “guerra de lobistas”. El influyente asesor presidencial, por un lado; y el senador Luis Juez, flamante socio del partido presidencial para este turno electoral con su Frente Cívico de Córdoba. “Está haciendo hasta lo imposible para que Rodrigo se quede afuera”, soplaban algunas voces de diálogos transversales.

En el juecismo niegan con esmero esta versión. Insisten que Juez no será candidato, que su entorno de consejeros no se lo recomienda y que a De Loredo lo define como un “amigo”. La tropa del Deportivo Juez no debe haber escuchado la última entrevista que dio a radio Mitre donde le dijo de todo, menos lindo.

Luis Juez pide que no lo llamen

“Ojalá que no me llamen”, imploró a las fuerzas del cielo el siempre listo Juez en una aparición mediática que coindice con el fuerte rumor de que podría estar en la cabeza de la boleta violeta. Si esa batalla de padrinos libertarios es tal, el senador se encargó de remarcar que los suyos son los hermanos Milei y hasta ventiló que habló con Gabriel Bornoroni, el presidente de LLA en la provincia y posible cabeza de lista.

El hecho que su posible reemplazante, Marcelo Angeli, haya mostrado su ficha de afiliación a la LLA, pese a que alguna vez fue aliado del cordobesismo, apuntala uno de los puntos flojos que conspiraban contra el bis del también jefe de la bancada oficialista en la cámara baja.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BornoroniG/status/1955706903528370396&partner=&hide_thread=false SIGUE CONTROLADA LA INFLACIÓN GRACIAS A @JMilei



Una vez más volvemos a decir: ESTE ES EL CAMINO CORRECTO.



Menos gasto público. Emisión cero. Y equilibrio fiscal.

Así vamos a seguir bajando la inflación y construyendo una economía sana en la que todos podamos progresar.… pic.twitter.com/s0eEOFJpJB — Gabriel Bornoroni (@BornoroniG) August 13, 2025

Si de juegos se trata, algunos operadores de estirpe antijuecista se preguntaban "si los libertarios le van a dar la cabeza de la boleta a Juez, ¿por qué no se la darían a De Loredo?". Soñar no cuesta nada.

Alfredo Cornejo pide por Soledad Carrizo

A propósito de anhelos, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, está pispeando el armado cordobés. Letra P pudo saber que no puede descartarse a Soledad Carrizo de la nómina de la LLA, más precisamente en el sexto puesto.

¿Dos radicales? Si De Loredo no cierra, ¿se abre una ventana para la exintendenta de Quilino? Más preguntas que se suman a la trama especulativa.

soledad carrizo comisión Soledad Carrizo cuenta con el respaldo de Alfredo Cornejo y suena en la lista libertaria

Otra versión que corre es que De Loredo podría ser el número dos de la lista si finalmente Bornoroni y Juez quedan descartados. Son varias las mujeres del universo libertario de todo el país que mantuvieron encuentros en la Casa Rosada en las últimas horas como la cordobesa Verónica Sikora. La pastora Evelin Barroso mostró músculo con un encuentro de Cita con la Vida de la que participaron de más de tres mil mujeres.

También tuvo reuniones Franco Mogetta, en este caso con el ministro de Economía Toto Caputo para analizar las reformas estructurales que el país necesita, según resumió en sus redes.

Todas las fuentes prometes definiciones para el fin de semana. "La lista violeta todavía está verde", indican.