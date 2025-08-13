Córdoba: Martín Menem le deja abierta una puerta a Rodrigo de Loredo y la lista de LLA está en el aire

Martín Menem y Karina MIlei no le cerraron la puerta a Rodrigo de Loredo
Rodrigo de Loredo, jefe de la UCR en Diputados
La actividad en el Congreso de este miércoles enmascaró la rosca por las listas para las elecciones del 26 de octubre, que no cesa en Córdoba. Martín Menem comentó a sus interlocutores de ocasión que no está cerrado el diálogo con el jefe del bloque radical en la Cámara de Diputados, Rodrigo de Loredo.
Esta semana la inauguraron con un culto al hermetismo, una calma deloredista típica del dirigente que preanuncia que algo se trae entre manos. Si se sube a la boleta ganadora o se queda en casa, los dos caminos posibles.
La guerra de lobistas por la lista de Córdoba
Una versión que corre fuerte desde este lunes es que el propio Santiago Caputo está ejerciendo presión para que De Loredo ocupe el tercer renglón de la boleta libertaria. Estarían en comunicación permanente.
El influyente asesor de Javier Milei es uno de los principales aliados internos del excandidato a la intendencia capitalina. La relación se fue estrechando con un bajo perfil y estaría dando sus frutos.
De Loredo y Juez.png
Rodrigo De Loredo y Luis Juez, compañeros, por lo menos de vuelo hacia Córdoba
En el juecismo niegan con esmero esta versión. Insisten que Juez no será candidato, que su entorno de consejeros no se lo recomienda y que a De Loredo lo define como un “amigo”. La tropa del Deportivo Juez no debe haber escuchado la última entrevista que dio a radio Mitre donde le dijo de todo, menos lindo.
Luis Juez pide que no lo llamen
“Ojalá que no me llamen”, imploró a las fuerzas del cielo el siempre listo Juez en una aparición mediática que coindice con el fuerte rumor de que podría estar en la cabeza de la boleta violeta. Si esa batalla de padrinos libertarios es tal, el senador se encargó de remarcar que los suyos son los hermanos Milei y hasta ventiló que habló con Gabriel Bornoroni, el presidente de LLA en la provincia y posible cabeza de lista.
El hecho que su posible reemplazante, Marcelo Angeli, haya mostrado su ficha de afiliación a la LLA, pese a que alguna vez fue aliado del cordobesismo, apuntala uno de los puntos flojos que conspiraban contra el bis del también jefe de la bancada oficialista en la cámara baja.
Si de juegos se trata, algunos operadores de estirpe antijuecista se preguntaban "si los libertarios le van a dar la cabeza de la boleta a Juez, ¿por qué no se la darían a De Loredo?". Soñar no cuesta nada.
A propósito de anhelos, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, está pispeando el armado cordobés. Letra P pudo saber que no puede descartarse a Soledad Carrizo de la nómina de la LLA, más precisamente en el sexto puesto.
Soledad Carrizo cuenta con el respaldo de Alfredo Cornejo y suena en la lista libertaria
Otra versión que corre es que De Loredo podría ser el número dos de la lista si finalmente Bornoroni y Juez quedan descartados. Son varias las mujeres del universo libertario de todo el país que mantuvieron encuentros en la Casa Rosada en las últimas horas como la cordobesa Verónica Sikora. La pastora Evelin Barroso mostró músculo con un encuentro de Cita con la Vida de la que participaron de más de tres mil mujeres.
También tuvo reuniones Franco Mogetta, en este caso con el ministro de Economía Toto Caputo para analizar las reformas estructurales que el país necesita, según resumió en sus redes.
Todas las fuentes prometes definiciones para el fin de semana. "La lista violeta todavía está verde", indican.