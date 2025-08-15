Santa Fe: el perottismo no acuerda con el PJ y Roberto Mirabella ya se calza el traje de candidato

Al diputado Roberto Mirabella se le vence el mandato y apuesta a renovarlo.

Probablemente la decisión del perottismo de salir o no a la cancha se tome a último momento, una característica del espacio que se repitió en cada cierre de listas. La posibilidades que se deshojan son varias: por un lado, si presenta candidato o no. En ese sentido, las ganas de Mirabella están y dice tener todo listo. Luego, debe definirse cómo jugar. ¿Por afuera o por adentro del PJ? Perotti repite -y lo resalta como capital propio- que nunca participó por fuera del partido. El lunes se sabrá si la tradición continúa o se rompe.

Roberto Mirabella se pone el traje de candidato Mirabella quiere participar. El diputado, que termina su mandato en diciembre, viene demostrando sus intenciones de ir por un mandato más desde hace varios meses. Sin embargo, esa decisión no pasa pura y exclusivamente por él, sino que tiene que tener el aval y la luz verde de Perotti. Podría aventurarse en soledad, pero sería una expedición de alto riesgo. Eso ni siquiera entra en los planes.

image.png Roberto Mirabella con Omar Perotti. El exgobernador organizó a finales de julio un encuentro en la capital provincial donde juntó a gran parte del equipo técnico y político que lo acompañó durante su gestión. Mostró músculo político y territorial, o al menos eso intentó. El mensaje no fue para esta elección -dato no menor- sino que puso la mira en 2027.

Perotti se muestra alejado de la discusión pública por el cierre de listas y niega que vaya a ser candidato, rumor que circuló fuerte en el último tiempo y su entorno se encargó de desmentir. Sin embargo, tampoco hubo bendición para su ladero Mirabella, por lo que también deja abierto el interrogante de si el espacio participará o no. En la última semana, el diputado se reunió con Juan Monteverde para analizar el panorama y la actualidad, pero no pasó de eso.

Perotti El exgobernador Omar Perotti volvió al ruedo, este jueves en Santa Fe. El sello para salir a la cancha En caso de querer participar por fuera del PJ, el perottismo tiene un frente y un partido para hacerlo. La alianza se llama Defendamos Santa Fe y está integrada por el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), partido que está a su disposición, y por Política Abierta por la Integridad Social (PAIS). Más allá de tener el instrumento para poder salir a la cancha, Mirabella y el espacio se encargaron de hacer diversas presentaciones al Partido Justicialista pidiendo que expliquen de qué manera se iba armar la lista oficial o que se tengan en cuenta ciertos parámetros para su conformación. Los chispazos escalaron a tal punto que se judicializó la disputa. En la tribu de Perotti denuncian que los están excluyendo.

