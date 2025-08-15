Santa Fe: el perottismo no acuerda con el PJ y Roberto Mirabella ya se calza el traje de candidato

Probablemente la decisión del perottismo de salir o no a la cancha se tome a último momento, una característica del espacio que se repitió en cada cierre de listas. La posibilidades que se deshojan son varias: por un lado, si presenta candidato o no. En ese sentido, las ganas de Mirabella están y dice tener todo listo. Luego, debe definirse cómo jugar. ¿Por afuera o por adentro del PJ? Perotti repite -y lo resalta como capital propio- que nunca participó por fuera del partido. El lunes se sabrá si la tradición continúa o se rompe.
El exgobernador organizó a finales de julio un encuentro en la capital provincial donde juntó a gran parte del equipo técnico y político que lo acompañó durante su gestión. Mostró músculo político y territorial, o al menos eso intentó. El mensaje no fue para esta elección -dato no menor- sino que puso la mira en 2027.
Perotti se muestra alejado de la discusión pública por el cierre de listas y niega que vaya a ser candidato, rumor que circuló fuerte en el último tiempo y su entorno se encargó de desmentir. Sin embargo, tampoco hubo bendición para su ladero Mirabella, por lo que también deja abierto el interrogante de si el espacio participará o no. En la última semana, el diputado se reunió con Juan Monteverde para analizar el panorama y la actualidad, pero no pasó de eso.
Perotti
El exgobernador Omar Perotti volvió al ruedo, este jueves en Santa Fe.
El sello para salir a la cancha
En caso de querer participar por fuera del PJ, el perottismo tiene un frente y un partido para hacerlo. La alianza se llama Defendamos Santa Fe y está integrada por el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), partido que está a su disposición, y por Política Abierta por la Integridad Social (PAIS).
Más allá de tener el instrumento para poder salir a la cancha, Mirabella y el espacio se encargaron de hacer diversas presentaciones al Partido Justicialista pidiendo que expliquen de qué manera se iba armar la lista oficial o que se tengan en cuenta ciertos parámetros para su conformación. Los chispazos escalaron a tal punto que se judicializó la disputa. En la tribu de Perotti denuncian que los están excluyendo.