Córdoba: la referente de Juan Grabois le achacó a Natalia de la Sota un divorcio tardío del cordobesismo

Constanza San Pedro , la referente de Juan Grabois que busca encabezar la lista de Fuerza Patria en Córdoba , cuestionó el juego de Natalia de la Sota , que rompió con el cordobesismo de Martín Llaryora para mostrarse como el auténtico rostro opositor a Javier Milei .

La dirigente de Frente Patria pone en duda que el electorado kirchnerista acuerde con las ideas de la diputada que intentará su reelección por la coalición Defendamos Córdoba. Si bien ha manifestado una postura crítica hacia el gobierno nacional, no lo ha hecho con la "gobernabilidad" que prestó el oficialismo provincial en el Congreso.

San Pedro indicó que, al ser una elección de medio término, el peronismo provincial puede ofrecer dos listas con lecturas diferentes sobre el gobierno nacional, marcando una diferencia con la alianza que representa. “Fuerza Patria se opuso al gobierno de Milei, no solamente durante la campaña, sino también frente a todas las medidas que llevó adelante”, diferenció las propuestas a Letra P.

San Pedro consideró que esa posición implica una apuesta a la construcción de un peronismo que piense a Córdoba como parte de un proyecto nacional y popular, donde se pueda rediscutir desde el modelo productivo y la redistribución de la riqueza.

La eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) también, consideró, forzaron esta fragmentación. “Nosotros creemos que las PASO son la mejor manera de dirimir las diferencias hacia adentro del mismo frente político”, señaló.

El análisis K del juego de Natalia de la Sota

Una de las señales de esta fragmentación fue la presentación de Defendamos Córdoba, el espacio impulsado por la diputada de Encuentro Federal. Si bien De la Sota logró su banca por el cordobesismo, su voto no se alineó a las posturas del gobernador que tendieron al diálogo y a apoyar las reformas libertarias en el Congreso.

De la Sota se desmarcó del juego provincial desde el ballotage de 2023, donde el cordobesismo eligió la abstención y la dirigente apoyo a Sergio Massa. En el recinto, también tuvo voz propia y, muchas veces, compartió visiones similares a la del kirchnerismo. La pregunta por estas horas es a quién perjudica más una candidatura de la hija del tres veces gobernador José Manuel de la Sota.

estevez san pedro

San Pedro no se mete en “la interna” que llevó a la diputada a esa decisión, pero le llama la atención que la líder de Defendamos Córdoba “no haya sido crítica con su bloque ni con el cordobesismo que acompañaron todas las leyes de Milei y que, en gran parte, son responsables de que pueda haber avanzado en esta destrucción terrible del Estado”.

Otros referentes kirchneristas de Córdoba han sido críticos también. Por un lado, Carro argumentó que De la Sota y Schiaretti “son dos pilotos de la misma escudería; y hoy buscan contener por izquierda la oposición a Milei que no pudieron estos dos años porque le hicieron seguidismo... Schiaretti y Milei son dos escuderías distintas, con el mismo sponsor”.

Mientras que Estévez indicó que su espacio, Fuerza Patria, siempre fue coherente de principio a fin, consideró la candidatura de Natalia como “una escisión del cordobesismo”.

Votos K, ¿en peligro en Córdoba?

El lanzamiento en solitario de la diputada ha dividido aguas y, al menos, despertado alertas. Es que su candidatura arrebata votos de espacios con ideas similares: el cordobesismo, por un lado; y el kirchnerismo, por otro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cotisanpedro/status/1952707079136755750&partner=&hide_thread=false Diputadxs de Córdoba no miren para otro lado.

Vetar la emergencia en discapacidad, el aumento a lxs jubiladxs y la moratoria previsional es ser cómplices de la deshumanización de este gobierno. El Estado tiene la responsabilidad de mitigar y no profundizar la desigualdad. Si el… — Coti San Pedro (@cotisanpedro) August 5, 2025

Para San Pedro, De la Sota está tratando cooptar un espectro antiMilei. “Creo que va a afectar más al peronismo provincial pero puede interpelar a algunos desencantados”.

En su línea, más anclada a Córdoba, no hace referencia al campo nacional y popular, una de las marcas kirchneristas, espacio crítico del gobierno provincial.

Qué busca Coti San Pedro

La secretaria General de Patria Grande, fue electa como candidata a diputada por ese espacio encabezado por Grabois a nivel nacional. Con la puja a flor de piel por tomar la posta de la banca kirchnerista, ocupada por Pablo Carro, y pese a no contar con experiencia legislativa, indicó con firmeza: “Voy a ser candidata”.

La preoficialización fue el 7 de agosto, cuando se presentaron las alianzas. Frente Patria de Grabois y San Pedro sellaron acuerdo con Fuerza Patria de Estévez y Carro, entre otros espacios.

“Renovar el espacio”, con “coraje, coherencia y convicción”, como expresa en su spot, es uno de los principales objetivos de la candidata que busca ser cabeza de lista y de Fuerza Patria.