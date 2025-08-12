Elecciones | 26 de octubre

Córdoba: la referente de Juan Grabois le achacó a Natalia de la Sota un divorcio tardío del cordobesismo

Coti San Pedro advirtió que la diputada busca captar electores antimileístas sin confrontar a fondo con Llaryora. Escala la pelea por el voto opositor.

Letra P | Yanina Babiachuk
Por Yanina Babiachuk
Coti San Pedro, candidata de Fuerza Patria Córdoba.

Coti San Pedro, candidata de Fuerza Patria Córdoba.

Foto: Juan Cristian Castro / Enfant Terrible
Notas Relacionadas
Coti San Pedro, la candidata de Fuerza Patria de Juan Grabois en Córdoba.
Elecciones | 26 de octubre

Fuerza Patria juega en Córdoba y patea la interna entre Carro y San Pedro

Por  Yanina Babiachuk

La dirigente de Frente Patria pone en duda que el electorado kirchnerista acuerde con las ideas de la diputada que intentará su reelección por la coalición Defendamos Córdoba. Si bien ha manifestado una postura crítica hacia el gobierno nacional, no lo ha hecho con la "gobernabilidad" que prestó el oficialismo provincial en el Congreso.

Fuerza Patria, contra las medidas de Javier Milei

San Pedro indicó que, al ser una elección de medio término, el peronismo provincial puede ofrecer dos listas con lecturas diferentes sobre el gobierno nacional, marcando una diferencia con la alianza que representa. “Fuerza Patria se opuso al gobierno de Milei, no solamente durante la campaña, sino también frente a todas las medidas que llevó adelante”, diferenció las propuestas a Letra P.

Grabois y Coti san pedro
Coti San Pedro, la candidata de Fuerza Patria de Juan Grabois en Córdoba

Coti San Pedro, la candidata de Fuerza Patria de Juan Grabois en Córdoba

San Pedro consideró que esa posición implica una apuesta a la construcción de un peronismo que piense a Córdoba como parte de un proyecto nacional y popular, donde se pueda rediscutir desde el modelo productivo y la redistribución de la riqueza.

La eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) también, consideró, forzaron esta fragmentación. “Nosotros creemos que las PASO son la mejor manera de dirimir las diferencias hacia adentro del mismo frente político”, señaló.

El análisis K del juego de Natalia de la Sota

Una de las señales de esta fragmentación fue la presentación de Defendamos Córdoba, el espacio impulsado por la diputada de Encuentro Federal. Si bien De la Sota logró su banca por el cordobesismo, su voto no se alineó a las posturas del gobernador que tendieron al diálogo y a apoyar las reformas libertarias en el Congreso.

De la Sota se desmarcó del juego provincial desde el ballotage de 2023, donde el cordobesismo eligió la abstención y la dirigente apoyo a Sergio Massa. En el recinto, también tuvo voz propia y, muchas veces, compartió visiones similares a la del kirchnerismo. La pregunta por estas horas es a quién perjudica más una candidatura de la hija del tres veces gobernador José Manuel de la Sota.

estevez san pedro

San Pedro no se mete en “la interna” que llevó a la diputada a esa decisión, pero le llama la atención que la líder de Defendamos Córdoba “no haya sido crítica con su bloque ni con el cordobesismo que acompañaron todas las leyes de Milei y que, en gran parte, son responsables de que pueda haber avanzado en esta destrucción terrible del Estado”.

Otros referentes kirchneristas de Córdoba han sido críticos también. Por un lado, Carro argumentó que De la Sota y Schiaretti “son dos pilotos de la misma escudería; y hoy buscan contener por izquierda la oposición a Milei que no pudieron estos dos años porque le hicieron seguidismo... Schiaretti y Milei son dos escuderías distintas, con el mismo sponsor”.

Mientras que Estévez indicó que su espacio, Fuerza Patria, siempre fue coherente de principio a fin, consideró la candidatura de Natalia como “una escisión del cordobesismo”.

Votos K, ¿en peligro en Córdoba?

El lanzamiento en solitario de la diputada ha dividido aguas y, al menos, despertado alertas. Es que su candidatura arrebata votos de espacios con ideas similares: el cordobesismo, por un lado; y el kirchnerismo, por otro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cotisanpedro/status/1952707079136755750&partner=&hide_thread=false

Para San Pedro, De la Sota está tratando cooptar un espectro antiMilei. “Creo que va a afectar más al peronismo provincial pero puede interpelar a algunos desencantados”.

En su línea, más anclada a Córdoba, no hace referencia al campo nacional y popular, una de las marcas kirchneristas, espacio crítico del gobierno provincial.

Qué busca Coti San Pedro

La secretaria General de Patria Grande, fue electa como candidata a diputada por ese espacio encabezado por Grabois a nivel nacional. Con la puja a flor de piel por tomar la posta de la banca kirchnerista, ocupada por Pablo Carro, y pese a no contar con experiencia legislativa, indicó con firmeza: “Voy a ser candidata”.

La preoficialización fue el 7 de agosto, cuando se presentaron las alianzas. Frente Patria de Grabois y San Pedro sellaron acuerdo con Fuerza Patria de Estévez y Carro, entre otros espacios.

“Renovar el espacio”, con “coraje, coherencia y convicción”, como expresa en su spot, es uno de los principales objetivos de la candidata que busca ser cabeza de lista y de Fuerza Patria.

Temas
Notas Relacionadas
Pablo Carro, diputado de Córdoba por Unión por la Patria, y CFK.
Elecciones | 26 de octubre

Córdoba: Fuerza Patria presentó su alianza sin el Frente Renovador de Massa

El espacio de CFK cobijó a la referente de Juan Grabois, Constanza San Pedro. El diputado Pablo Carro peleará por otro mandato. El massismo, afuera.
Daniel Passerini refuerza el despliegue del peronismo en Córdoba
Elecciones | 26 de octubre

Passerini refuerza el despliegue del PJ en Córdoba capital para neutralizar la base de Natalia de la Sota

El intendente cortará cintas cada semana, con foco en la periferia. Coordinará acciones con aliados para apuntalar la campaña de Juan Schiaretti.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Con la boleta de Fuerza Patria habilitada Axel Kicillof desembarca en Morón en medio de la tensión
ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

Fuerza Patria tiene lista en Morón, pero Ghi y Sabbatella siguen en guerra total

Por  Macarena Ramírez
Myrian Prunotto pegó buena onda con Juan Schiaretti y Alejandra Vigo. El trabajo conjunto podría continuar.
Elecciones | 26 de octubre

Córdoba: Schiaretti deja en un margen a Mondino y Prunotto suena para la lista de Provincias Unidas

Por  Yanina Passero
Pablo Domenichini y Miguel Fernández, referentes de dos sectores de la UCR bonaerense. 
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Todo roto en la UCR bonaerense: la alianza con Randazzo hizo estallar la interna sin fin

Por  José Maldonado
Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora, flamantes artífices de un nuevo frente electoral nacional.
REGIÓN CENTRO

Pullaro le abre a Llaryora los puertos de Santa Fe para la industria cordobesa

Por  Álvaro Maté