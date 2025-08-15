Salta: Urtubey vs. Leavy y Olmedo vs. Orozco, las dos pujas que acaparan la atención del cierre de listas

La danza de nombres acelera las pulsaciones en el cierre de listas de la política de Salta . En las especulaciones previas, La Libertad Avanza aparece con ventaja tras los resultados obtenidos en las últimas elecciones locales y nacionales. Al cierre de esta nota, la disputa principal estaba instalada en la cabeza de la nómina para el Senado entre la diputada Emilia Orozco y Alfredo Olmedo .

Por su lado, el peronismo se reorganiza en un frente que logró conjugar al kirchnerismo, al senador Sergio Leavy y al exgobernador Juan Manuel Urtubey , quienes también pujan por el tope de la lista para la cámara alta.

Mientras, el gobernador Gustavo Sáenz se declaró prescindente, aunque algunos de sus funcionarios serán candidatos por el frente Primero los Salteños . La UCR, en tanto, descartó alianzas y presentaría lista propia al igual que la izquierda.

La provincia pone en juego sus tres bancas en el Senado y tres en Diputados. En el tinglado libertario salteño, el ritmo parece marcarlo una mujer: la diputada Emilia Orozco. De personalidad avasallante y con posiciones polémicas, la presidente de la comisión de Libertad de Expresión de la cámara baja podría liderar la nómina a la cámara alta. El enroque por el primer y segundo lugar se daría con Olmedo, quen hasta las últimas semanas parecía número puesto para ser cabeza de la nómina.

El sojero le ganó la pulseada al veterano Juan Carlos Romero , quien dejará su banca de senador en diciembre después de 18 años. El romerismo masculla bronca después de que su referente jugara un rol clave para destrabar leyes en los primeros meses de la gestión de Javier Milei . La muñeca del exgobernador fue clave en un escenario complejo para el oficialismo en el Congreso. No se descarta, sin embargo, que Betina Romero integre finalmente la lista violeta para Diputados.

#Elecciones2025 Roque Cornejo Avellaneda ganó la elección más importante de Salta Sostiene que el electorado provincial elige a Milei porque no soporta la presión impositiva

La exintendenta de la capital salteña es hija del dirigente que es protagonista de la política argentina desde 1983. Carlos Zapata, diputado cuyo mandato vence el 10 de diciembre, podría intentar retener su banca en la cabeza de la nómina de La Libertad Avanza. En la sesión en la que la oposición logró aprobar en la cámara baja el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica hace una semana, su discurso escatológico contra la oposición fue viralizado por las usinas libertarias.

Gustavo Sáenz: "Primero están los salteños"

El oficialismo salteño no quiere sorpresas. Sáenz, uno de los gobernadores que apoyó al Presidente en el primer tramo de su gestión, dio libertad de acción a su dirigencia. “El único límite es defender siempre a la provincia y no traicionar los intereses de los salteños”, dijo el mandatario ante un escenario que podría resultarle adverso en las urnas.

#Salta SUPERDOMINGO



Sáenz celebró ganar más bancas



LLA, el triunfo en la capital y ser primera oposición



Elecciones nacionales, en la mira. Coletazos en el parlamento





@mauriCanta (enviado especial)

Entre sus funcionarios, sin embargo, hay varios nombres en puja por integrar las boletas del frente Primero los Salteños, que suma a varios partidos aliados de la coalición de gobierno provincial. En la lista se incluye al ministro de Gobierno, Ricardo Guillermo Villada; a Esteban “Tuti” Amat, presidente de la Cámara de Diputados salteña, y a Flavia Royón, exsecretaria de Energía y candidata a legisladora en los comicios locales de mayo último.

Este jueves, en un acto en la localidad de Güemes, Sáenz fue contundente. "Les pido desde lo más profundo del corazón que se corten la mano cuando tengan que levantarla para votar alguna ley que vaya en contra de Salta. Primero están los salteños, primero Salta", subrayó.

La otra oposición en Salta

El lugar de oposición a Milei en Salta aspira a ser ocupado por el frente Fuerza Patria. El espacio sumó al Partido Justicialista y a las fuerzas que responden al kirchnerismo. Urtubey y Leavy pugnan por el primer lugar en la lista al Senado. El ex gobernador pica en punta, pero el “Oso” aspira a ser reelecto en la poltrona que hoy ocupa.

A la vez, el diputado Emiliano Estrada también aspira a retener su banca. Las negociaciones para alcanzar el consenso continúan. “La lógica es la competitividad electoral. Nos sentaremos con todos los datos el fin de semana, pero estas conversaciones siguen hasta el último día”, avisó Urtubey.

#Política EL KIRCHNERISMO IMPOSIBLE

La intervención del PJ digiere las derrotas en Salta y Jujuy: recuento de heridos y un vasito medio lleno



La intervención del PJ digiere las derrotas en Salta y Jujuy: recuento de heridos y un vasito medio lleno





@JPGavazza

En las últimas horas, hubo negociaciones para que la Unión Cívica Radical se sumara al espacio de raíces peronistas, pero el radicalismo local rechazó esa alternativa y optó por presentar lista propia con el histórico número 3. La diputada provincial Soledad Farfán encabezaría la lista a la cámara baja y Natalio Iglesias haría lo propio al Senado.

Por su parte, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores confirmó lista con las candidaturas a Diputados de Andrea Villegas y de Claudio Del Plá para el Senado. Política Obrera, escisión de este espacio, llevará boleta propia. Violeta Gil será candidata a diputada y Julio Quintana buscará llegar a la cámara alta.

Qué se juega en Salta

En octubre Tucumán pone en juego en las urnas las bancas de la provincia en el Senado que ocupan Romero, Leavy y su compañera de la bancada Unidad Ciudadana Nora del Valle Giménez. También se juegan tres escaños en la Cámara de Diputados. El 10 de diciembre finalizan los mandatos del peronista Estrada, de Zapata (LLA) y de la jefa del bloque Innovación Federal, la saencista Pamela Calletti.