Neuquén: todo lo que hay que saber de las internas en el MPN

El 23 de agosto es la fecha elegida por el Movimiento Popular Neuquino (MPN) para realizar las elecciones internas que definirán el rumbo del partido, hoy liderado por los exgobernadores Omar Gutiérrez y Jorge Sapag . El cambio llegará luego de la derrota de 2023, la primera en más de 60 años, que dejó al MPN fuera del gobierno de Neuquén .

La Junta de Gobierno se reunió el martes 7 de julio para fijar el cronograma electoral. Lo hizo después de la remontada épica de Argentina frente a Egipto en el mundial de fútbol y mientras todavía se festejaba en el monumento a San Martín.

La primera etapa del proceso ya comenzó. Está habilitado el período para hacer la reserva del color de las listas. El 13 de agosto vence el plazo para la presentación de avales y de las candidaturas. La oficialización de las boletas será el 17 de agosto.

En total deben cubrirse 662 cargos distribuidos en la Convención (52 titulares y 52 suplentes), la Junta de Gobierno (20 titulares y 10 suplentes) y las 22 seccionales (18 titulares y 6 suplentes). Las listas que compitan tendrán que respetar la paridad de género.

Actuará como Junta Electoral, la mesa ejecutiva de la Junta de Gobierno y las mesas ejecutivas de cada una de las seccionales. Los comicios se desarrollarán el domingo 23 de agosto, de 9 a 18 horas.

La capilaridad territorial del partido más importante de la Patagonia

El MPN nació el 4 de junio de 1961, durante la proscripción del peronismo, y condujo la provincia durante 60 años. Perdió la gobernación el 16 de abril de 2023, cuando Figueroa, ya fuera del partido, venció a Marcos Koopmann.

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El MPN busca esquivar la interna partidaria para aportar a la reelección de Figueroa



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Aun así, el MPN conserva la primera minoría en la Legislatura y cuenta con intendentes en ciudades clave como Zapala, Rincón de los Sauces y San Martín de los Andes. Con 88.875 afiliados, hasta 2025, es el partido más grande de Neuquén.

Su capilaridad territorial se expresa en la red de seccionales que están ubicadas a lo largo de la provincia en: Neuquén capital, Centenario, Añelo, Rincón de los Sauces, Buta Ranquil, Chos Malal, Minas, Ñorquín, Loncopué, Picunches, Zapala, Plottier, Picun Leufú, Collón Cura, Huiliches, Aluminé, Lácar, Catán Lil, Senillosa, Los Lagos, Plaza Huincul y Cutral Co.

El debate en Neuquén

Como ya anticipó Letra P, hay un sector del partido que está pugnando por construir una lista de unidad y evitar la interna. La idea de quienes empujan ese movimiento es alinearse a la estrategia que diseñe el gobernador Rolando Figueroa para 2027.

La única certeza por el momento es que Gutiérrez y Sapag, presidente de la Junta y de la Convención respectivamente, ya no definirán los destinos del partido. Manifestaron públicamente que no tienen intenciones de ocupar un cargo y todo hace suponer que no serán de la partida en las elecciones de agosto.

Jorge Sapag y Omar Gutierrez.

La salida de ambos representa el ocaso de la poderosa lista Azul, cuyo color quedó asociado a la causa por la estafa con Planes Sociales. La sentencia condenatoria dice que el dinero que se desviaba del ministerio de Desarrollo Social durante la gestión de Gutiérrez se guardaba en “una caja azul” que financiaba actividades y referentes del partido.

El efecto de ese fallo fue el golpe en el mentón que faltaba en una pelea que había comenzado a perderse con las elecciones de 2023. Vale recordar que tras ese resultado el partido eligió no participar de las legislativas de 2025. Revertir ese clima es el gran desafío del espacio que resulte victorioso en las internas de agosto.