La Iglesia le pidió a Javier Milei invertir en los más pobres y llamó a la unidad con una frase de Messi

Javier Milei escuchó un fuerte mensaje del arzobispo Jorge García Cuerva durante el tedeum por el Día de la Independencia. Frente al Presidente y su gabinete, pidió invertir en los sectores más vulnerables, llamó a la unidad con una cita de Lionel Messi y puso el foco en la pobreza y el diálogo para sanar las heridas sociales.

Lejos de un mensaje exclusivamente espiritual , el jefe de la Iglesia porteña utilizó la parábola del buen samaritano para describir el presente argentino. Advirtió que el país transita "caminos peligrosos" marcados por la intolerancia, la crueldad hacia los más débiles y las "cuevas de corrupción", donde, afirmó, "los pobres son cada vez más pobres y ellos, escandalosamente, cada vez más ricos".

Uno de los pasajes más contundentes llegó cuando exhortó a "independizarse de la indiferencia y la insensibilidad frente a los que sufren". García Cuerva mencionó a jubilados, personas con discapacidad, desocupados, enfermos y jóvenes atrapados por el narcotráfico como los "heridos del camino" que la dirigencia no puede ignorar.

También cuestionó la mirada sobre los sectores vulnerables. "No les pidamos antecedentes de pobre", sostuvo, en una frase que apuntó a dejar atrás los prejuicios sobre quienes atraviesan situaciones de exclusión.

Otro tramo de la homilía tuvo una lectura política inevitable. El arzobispo aseguró que el combate contra la corrupción no depende del signo partidario de cada gobierno, sino de la honestidad. "Es cuestión de ser o no honesto y transparente. Ser y parecer, ahora y siempre", afirmó.

"Invertir en los más pobres"

El concepto más fuerte del mensaje apareció al reflexionar sobre el significado del gasto público. García Cuerva sostuvo que no todo desembolso estatal representa un derroche y defendió la necesidad de destinar recursos a quienes más lo necesitan.

"Lo que gastes de más no siempre es sinónimo de despilfarro; a veces es invertir en los más débiles", afirmó al explicar que la atención de personas con discapacidad o de otros sectores vulnerables requiere recursos, compromiso y una mirada basada tanto en la caridad como en la justicia.

Jorge García Cuerva le pidió a Javier Milei invertir en los más pobres Captura de redes

En la misma línea, citó al papa León XIV para sostener que una sociedad justa es aquella que permite que todos vivan dignamente "sin que ninguno se quede atrás", una definición que reforzó el eje social de toda la homilía.

Diálogo para sanar las heridas

El arzobispo también dirigió un mensaje a toda la dirigencia política. "Las heridas sociales necesitan la templanza del diálogo, la justicia social y la honestidad innegociable", sostuvo, antes de convocar a abandonar el individualismo, la competencia permanente y la búsqueda de protagonismo.

En otro pasaje pidió construir "puentes donde algunos quieren levantar muros" y remarcó que "Argentina necesita de todos, porque nadie es descartable". La apelación buscó colocar el consenso por encima de las diferencias políticas en un contexto de fuerte polarización.

Una cita de Messi para llamar a la unidad

El cierre de la homilía sorprendió con una referencia al fútbol. García Cuerva citó un mensaje publicado tiempo atrás por Messi tras un título de la Selección argentina. "Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades", leyó, para convertir esa frase en una invitación a reconstruir la unidad nacional.

La ceremonia también dejó gestos políticos. Antes del inicio del oficio religioso, Milei saludó afectuosamente al alcalde porteño Jorge Macri, y a su esposa, Belén Ludueña, que sostenía en brazos al hijo de ambos mientras le daba la mamadera.

Finalizado el tedeum, el Presidente se detuvo sobre la explanada de la catedral para cantar la Marcha de San Lorenzo junto a un granadero montado a caballo. Luego caminó acompañado por funcionarios nacionales hacia la Casa Rosada, donde encabezó una nueva reunión de Gabinete.