Buenos Aires: Mar Chiquita, infierno grande

En Mar Chiquita se da una paradoja, un escenario inverso a la mayoría de los municipios de la provincia de Buenos Aires, y a la discusión grande del peronismo que tiene como principales figuras a Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof .

En ese municipio, el intendente ultra kicillofista, Walter Wischnivetzky , tiene entre sus principales aliados a La Cámpora , la organización de Máximo Kirchner que representa la concejala Viviana Calvo. Esa contingencia genera enojo en el sector del peronismo local que viene hace tiempo enfrentado con la conducción en manos del exintendente Jorge Paredi y su sucesor de apellido con origen germánico.

Como se dijo, Mar Chiquita es un caso particular dentro del peronismo bonaerense. Mientras en la provincia se profundiza la tensión entre los sectores referenciados en Kicillof y Kirchner, en el municipio de la Quinta sección electoral, la concejal que ingresó por La Cámpora acompaña la gestión local.

“Hoy no solo vota todos los proyectos del intendente en el Concejo, inclusive los más polémicos, sino que se referencia en el liderazgo de los dirigentes locales del kicillofismo. Una sociedad por mutua conveniencia”, afirma a Letra P un dirigente peronista local, pero opositor a la conducción del muncipio.

El intendente Wischnivetzky gobierna con participación de dirigentes vinculados a La Cámpora. Según distintos actores locales, la concejala que responde al camporista Juan Ignacio “Cote” Rossi mantiene un acuerdo político con el jefe comunal y con Paredi, apoyando iniciativas impulsadas por el Ejecutivo, incluidos proyectos inmobiliarios y la rendición de cuentas, ambos muy cuestionados por sectores de la oposición.

La oposición interna se mira en el espejo de Mar del Plata, donde La Cámpora da la pelea interna contra el exintendente Gustavo Pulti en cada ocasión que puede. “Mirala a (Fernanda) Raverta cómo la pelea con las referencias de Kicillof de Mar del Plata y acá, nada”, afirma la fuente.

El peronismo y una interna histórica en Mar Chiquita

La interna dentro del peronismo en el distrito lleva mucho tiempo y llegó a tal punto que, en 2025, la lista de senadores provinciales por la Quinta sección electoral llevó a dos dirigentes del distrito, pese a que apenas representa el 2,5% del padrón, con poco más de 30 mil electorales.

Paredi, que ocupó el segundo lugar, ingresó al Senado, mientras que el cuarto lugar de la nómina fue para Marcelo Sosa, dos veces candidato a intendente y parte del sector que reivindica el liderazgo de Cristina y Máximo Kirchner.

Sosa y Paredi son viejos rivales y se enfrentaron varias veces en las urnas. En 2019 compitieron en unas PASO que dieron ganador a "Pitingo" Paredi, aunque Sosa cosechó un importante caudal de votos. En la primaria de 2023, Paredi bancó a Wischnivetzky, que se impuso y luego fue electo intendente.

En los últimos días, Sosa lanzó fuertes críticas contra la gestión local: “Mar Chiquita tiene un grave problema de mala administración. El Gobernador Axel Kicillof envió fondos por $21.600 millones al municipio, pero hoy hay un déficit superior a $3.300 millones”, afirmó el dirigente cristinista, quien ocupó la secretaria de Hacienda municipal entre 2003 y 2007.