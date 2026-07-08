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EL PACTO DEL COLO

Hugo Passalacqua festeja la independencia en Misiones y pone distancia con Javier Milei

El gobernador recibió la invitación para la foto con el Presidente en Tucumán, pero se queda en su provincia. Las diferencias con LLA. La apuesta territorial.

Por Letra P | Periodismo Político
Hugo Passalacqua festeja la independencia en Misiones y marca distancias con La Libertad Avanza.

Hugo Passalacqua festeja la independencia en Misiones y marca distancias con La Libertad Avanza.

Hugo Passalacqua decidió no viajar a Tucumán para la previa del 9 de julio y volvió a marcar su distancia con el gobierno de La Libertad Avanza. El gobernador de Misiones encabezará el acto del Día de la Independencia en Cerro Porá, en el sureste provincial.

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La mirada puesta en Misiones

Como viene contando Letra P, el gobernador de Misiones viene enfocando su gestión en el trabajo territorial, en el que tienen una importancia vital los intendentes y los jefes locales.

Hugo Passalacqua con intendentes en Misiones.

Hugo Passalacqua con intendentes en Misiones.

La ausencia de la foto que Milei expondrá este jueves como el comienzo de una nueva etapa en su relación con los gobernadores encuentra justificativos en esa dirección. Passalacqua encabezará el acto oficial por el Día de la Independencia en la localidad ubicada en el departamento Candelaria anteponiendo su política de cercanía al convite presidencial.

Distancias con Javier Milei

Passalacqua viene marcando sus diferencias con el gobierno nacional desde hace ya tiempo. Es de los mandatarios que hablan del “país central" y lo enfrenta al proyecto provincialista a través del cual su espacio gobierna Misiones desde hace casi dos décadas.

Como dio cuenta Letra P, a comienzos del año político, Passalacqua cuestionaba a la mirada libertaria que busca construir un modelo de sociedad "egoísta, que discrimina, excluye, abandona a los más humildes y se ampara en soluciones mágicas, como la del mercado o del Estado absolutista”. ”Es la que reemplaza al diálogo por la agresión, la intolerante y soberbia que convierte al que piensa distinto en enemigo, y responde a los intereses del país central", siguió el mandatario en la apertura de las sesiones legislativas.

Parado en la vereda contraria, Passalacqua se suma a los armados interprovinciales que buscan torcer el rumbo de una Argentina que evalúa está en crisis. Este martes se juntó con su par de Corrientes, Juan Pablo Valdés, y juntos ratificaron la decisión de construir una agenda regional permanente para paliar los efectos de la ausencia de políticas y fondos nacionales. “Nos unimos para reclamar a la Nación deudas históricas que tiene con las provincias del norte argentino. Solos no se logra nada, solos no se puede”, aseguró.

En esa tarea, a menos de un año de las elecciones, en su entorno ubican al gobernador cada vez más alejado de un eventual acercamiento a La Libertad Avanza. De hecho, la propia Karina Milei eligió la provincia de la tierra colorada para comenzar la gira nacional con la que busca impulsar a los candidatos libertarios locales y ponerlos al servicio de la reelección de Javier Milei.

Días antes, Passalacqua se había reunido con Sergio Uñac, uno de los precandidatos presidenciales del peronismo. “Hugo va a jugar bien lejos de La Libertad Avanza”, afirman quienes lo conocen de cerca.

Hugo Passalacqua se concentra en el territorio

La gestualidad de Passalacqua busca poner blanco sobre negro, priorizando la agenda misionera por sobre los debates nacionales. Como marca registrada de su gestión, sostiene que antepondrá los intereses provinciales antes de cualquier otro tipo de interés puesto en juego en los debates nacionales.

Diputados y senadores de Misiones ya anticiparon su voto a favor de la eliminación de las PASO, pero esa medida, afirman en el Norte Grande, no tienen ningún impacto en la provincia, donde las primarias nunca fueron parte del calendario.

Mientras todo eso sucede, el gobernador profundiza su armado en la provincia. Por su impulso, esta semana el gabinete provincial volvió a reunirse en el interior misionero, esta vez en Puerto Iguazú, enfocando la mirada sobre las políticas para el norte provincial.

El ministro Coordinador de Gabinete y principal puente con los líderes territoriales, Carlos Sartori, destacó que este esquema de trabajo permite el acercamiento del Estado provincial al interior y respuestas más rápidas a las necesidades de cada comunidad. “Nos pone muy contentos poder estar acá en Iguazú con todo el equipo de trabajo. Es uno de los buenos métodos que estamos llevando adelante para articular acciones que hacen a la gestión, a la cercanía y a tener un gobierno eficiente, que es lo que nos exige Passalacqua”, sostuvo.

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