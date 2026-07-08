Federico Susbielles se distancia de La Cámpora y amplía su mapa de alianzas con la mira en la reelección

Federico Susbielles se dejó ver el martes pasado en el restaurante El Mangrullo , de Ezeiza, sentado en una mesa junto al grupo de intendentes que integran Gastón Granados , Federico Otermín, Federico Achával y Nicolás Mantegazza, entre otros. El jefe comunal de Bahía Blanca busca ampliar su mapa de alianzas con la mira puesta en la reelección.

El acercamiento de Susbielles al grupo de intendentes peronistas del conurbano que construyen una vía alternativa en la Provincia no es nuevo. Pero los últimos movimientos indican que el intendente bahiense parece haber dejado definitivamente atrás su juego politico a tres bandas entre la Casa Rosada, el kircherismo y La Plata que caracterizó los primeros años de su gestión.

En el camino a 2027, Susbielles clausuró sus coqueteos con el gobierno libertario y rompió su vínculo político con La Cámpora, que alguna vez lo contó como un "intendente propio".

A la mesa del Mangrullo se sumaron también Juan Pablo García , intendente de Dolores, y Marisa Fassi, intendenta de Cañuelas. El objetivo del cuarteto que integran Granados, Otermín, Achával y Mantegazza es sumar más jefes comunales a ese espacio y sentarse como un actor propio en la mesa de negociación electoral de 2027. Susbielles aparece como un nombre clave por el peso específico del distrito que gobierna.

El jefe comunal bahiense encara el útimo tramo de su gestión en un escenario político distinto al que se desenvolvió en los primeros años de su intendencia. En ese momento, tuvo un acercamiento con el gobierno nacional que se profundizó después del temporal de marzo de 2025, cuando Javier Milei visitó Bahía Blanca en medio de la emergencia. El intendente recibió luego en su despacho a la diputada libertaria Lilia Lemoine y mantuvo contacto con Sebastián Pareja, el armador de La Libertad Avanza en la provincia.

Juego a tres bandas en Bahía Blanca

La derrota electoral de septiembre de 2025 marcó el final de ese acercamiento. La Libertad Avanza le sacó quince puntos al peronismo en Bahía Blanca, un resultado que dejó en evidencia el costo político de la cercanía con la Casa Rosada.

Desde entonces, Susbielles reconstruyó el vínculo con Kicillof. Viajó a La Plata para la asunción del gobernador como presidente del PJ bonaerense y lo recibió en junio en un acto de entrega de viviendas en el distrito.

El quiebre con La Cámpora empezó a darse el año pasado. En julio de 2025, Susbielles perdió la pulseada por la lista legislativa de la Sexta sección frente a la diputada provincial Maite Alvado, alineada con Máximo Kirchner y con el jefe del bloque de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli. En respuesta, el intendente armó su boleta local sin lugares para el kicillofismo ni para la organización kirchnerista.

Escenario 2027

La ruptura de Susbielles no es la única en el peronismo bahiense. Gabriel Godoy, el histórico referente local de La Cámpora, ya se había alejado de la organización en 2024 para respaldar a Kicillof. Godoy se desempeña hoy como coordinador de Gestión Territorial Interior Sur del Gobierno bonaerense.

Ahora, el jefe comunal bahiense se muestra cercano a sus colegas del conurbano que intentan construir una vía alternativa. Entre los intendentes de ese espacio hay dos nombres con aspiraciones a la sucesión de Kicillof: Otermín y Achával. El objetivo de Susbielles está claro: conseguir un plafón para lanzarse a la reelección en 2027.