Lejos de Javier Milei, Victoria Villarruel ocupó otro lugar en Tucumán y ensayó un perfil para 2027

Victoria Villarruel volvió a exhibir su distancia de Javier Milei durante la vigilia por el Día de la Independencia en Tucumán . La vicepresidenta ocupó un lugar diferenciado del Presidente, compartió el acto con gobernadores y aprovechó la jornada para enviar un mensaje propio con vistas al escenario político.

La escena volvió a dejar en evidencia la fractura del binomio que llegó a la Casa Rosada en 2023. Invitada por el gobernador Osvaldo Jaldo , la titular del Senado se sentó en la primera fila, aunque en diagonal al escenario principal y lejos del núcleo que integraron el Presidente, Karina Milei , el ministro de Economía, Toto Caputo , y el jefe de Gabinete, Diego Santilli .

La disposición protocolar no pasó inadvertida. Villarruel quedó ubicada junto a las senadoras nacionales Beatriz Ávila y Sandra Mendoza , mientras que la transmisión oficial de Presidencia casi no la enfocó y sólo la mostró de espaldas durante varios pasajes del acto.

La vicepresidenta tampoco integró el recorrido por el interior de la Casa Histórica que compartieron Milei, Jaldo y el Gabinete nacional una vez finalizado el discurso presidencial. Mientras el mandatario ingresó al museo junto a su equipo, Villarruel permaneció en el exterior y dialogó con la prensa.

Tampoco hubo una imagen de reconciliación. La vicepresidenta confirmó que no saludó al Presidente. "Nos saludamos con el nuevo jefe de Gabinete, nada más", respondió cuando fue consultada sobre el vínculo con Milei.

Discurso propio y un mensaje hacia 2027

A diferencia del tono político que eligió el Presidente, Villarruel buscó correrse de la confrontación y concentró su mensaje en la fecha patria. "Creo que el discurso que tenemos que dar es el de una unidad ante momentos difíciles de todos los argentinos", afirmó.

También tomó distancia de la interpretación presidencial sobre la gestión. "El Presidente hizo su interpretación de los dos años y medio de gobierno, yo lo respeto. Pero creo que es un día para festejar los 210 años de nuestra independencia, en un país que aún tiene muchas cosas por trabajar", sostuvo.

Declaraciones al periodismo acreditado luego de la vigilia por el 210 Aniversario de nuestra Independencia Nacional. Hoy Tucumán es la Capital simbólica de la República Argentina. pic.twitter.com/l9a1lHRK3K — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 9, 2026

En esa línea, puso el foco en la economía real. Señaló que el país necesita "generar trabajo, no dejar que las industrias mueran" y reclamó otorgar mayor importancia a cada sector productivo, un planteo que contrastó con el eje central del discurso presidencial.

Sobre el cierre dejó, además, una definición con proyección política. Consultada por las elecciones de 2027, aseguró que le "gustaría ser la persona que sirva a los argentinos con decencia, con honestidad y con profundo patriotismo", aunque aclaró que su prioridad actual era cumplir con el cargo de vicepresidenta.

Una agenda separada de Javier Milei

La distancia también quedó reflejada en la organización de la visita. Villarruel viajó por separado del Presidente y de la comitiva nacional. Al arribar al aeropuerto Benjamín Matienzo fue recibida por el vicegobernador Miguel Acevedo, mientras que el resto del operativo oficial se concentró en la llegada de Milei.

El vicegobernador Miguel Acevedo recibe a Victoria Villarruel en Tucumán

La vicepresidenta tiene previsto permanecer en Tucumán para participar del tedeum que presidirá el arzobispo Carlos Sánchez y del desfile cívico-militar, una agenda que reforzó su decisión de sostener presencia institucional al margen de las definiciones políticas de la Casa Rosada.

La nueva postal se sumó a una secuencia de episodios que exhibieron el deterioro de la relación entre ambos. El pasado 20 de junio, Villarruel asistió al acto por el Día de la Bandera en Rosario pese a no haber sido incluida entre los invitados oficiales del Poder Ejecutivo. Semanas antes tampoco había sido convocada al tedeum del 25 de Mayo en la catedral porteña.

Ese recorrido convirtió cada aparición pública compartida en una muestra de una convivencia política cada vez más distante. En Tucumán, la ubicación protocolar, la ausencia de contacto con Milei, el mensaje orientado a la unidad y las definiciones sobre el futuro terminaron de consolidar una estrategia que buscó diferenciar a la vicepresidenta del Presidente sin romper el marco institucional. La escena volvió a mostrar que, aun dentro del mismo Gobierno, Villarruel eligió construir un recorrido propio.