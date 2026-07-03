Neuquén: Figueroa anunció inversiones en los Lagos del Sur y mira la sucesión en San Martín de los Andes

Neuquén: Figueroa fortalece su apuesta por los Lagos del Sur y mira la sucesión en San Martín de los Andes

Rolando Figueroa volvió a poner a la región de los Lagos del Sur en el centro de la agenda de gestión en Neuquén , con un ojo oteando 2027. En San Martín de los Andes , juntó a intendentes, repasó el avance del plan de infraestructura y ratificó su apuesta por el crecimiento económico a partir de la llegada de inversiones.

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El gobernador sostuvo está ordenando sus cuentas para financiar un ambicioso plan de obras públicas y aseguró que el incremento de la producción de gas y petróleo permitirá contar con mayores regalías para sostener ese proceso.

Entre los principales anuncios destacó el plan de mil obras, los 902 kilómetros de pavimento actualmente en ejecución, con varios tramos en la región de los Lagos del Sur, la construcción de escuelas, comisarías, infraestructura de gas y la continuidad del programa de inversiones en educación y seguridad.

Además de su importancia turística y económica, San Martín de los Andes ocupa un lugar de importancia dentro del mapa político neuquino. Según los datos del padrón, la ciudad patagónica cuenta con 32.652 electores y se ubica entre los distritos con mayor peso electoral de la provincia, detrás de Neuquén capital, Plottier y Centenario , y por encima de otras ciudades como Cutral Co, Zapala y Rincón de los Sauces.

En la misma línea, el departamento Los Lagos registró uno de los mayores crecimientos del padrón provincial entre 2023 y 2025, con una expansión del 6,1%, impulsada por el crecimiento turístico y residencial de la región.

La ciudad también tiene un fuerte valor dentro del Movimiento Popular Neuquino ya que fue uno de los distritos donde el MPN logró retener la intendencia en 2023, cuando Carlos Saloniti consiguió una reelección que parecía improbable en medio de la derrota histórica del partido a nivel provincial.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y el intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti.

La relación entre Figueroa y Saloniti se fue consolidando desde el inicio de la actual gestión provincial. Tras su reelección en 2023, el intendente redujo la estructura política del municipio, al disminuir los cargos de 60 a 40, y unificar secretarías, una decisión alineada con el discurso del gobernador sobre la reducción del gasto.

Ambos suelen mantener encuentros en la cordillera, en la ciudad de Neuquén y también en Buenos Aires, donde coinciden en fortalecer la relación entre la Provincia y el municipio y coordinar políticas. En paralelo, Saloniti también comenzó a desempeñar un papel relevante dentro del MPN. Hace un mes sostuvo que no es momento de convocar a elecciones internas y planteó que el partido debe abrir primero un debate profundo sobre los resultados de los últimos procesos electorales.

Además, afirmó que el MPN debe mantener una actitud responsable y acompañar la gestión provincial, al priorizar la gobernabilidad por encima de las disputas partidarias. Su postura coincide con la estrategia que impulsa un sector del espacio, que busca conformar una lista de unidad para renovar las autoridades y evitar una interna.

Entre los dirigentes que trabajan en esa dirección, el jefe del bloque legislativo del MPN, Gabriel Álamo, mencionó a Saloniti como uno de los intendentes con los que mantiene diálogo permanente para construir un consenso que permita al partido seguir acompañando el proyecto político de Figueroa.

Por otro lado, San Martín de los Andes atraviesa hace tiempo una dinámica de reacomodamiento político que combina crecimiento demográfico, tensiones históricas con el MPN y el forcejeo por el control simbólico y económico de Chapelco, el mayor activo turístico de la región.

Rolando Figueroa en una visita a San Martín de los Andes. Carlos Saloniti es una aliado del gobernador de Neuquén.

Con Saloniti sin posiblidades de reelegir, la puja por la sucesión puede ser intensa. La ciudad patagónica tiene un valor específico por factores económicos y demográficos. Son pilares el turismo invernal, con el cerro que convoca a un notable número de turistas para disfrutar de la nieve, y el demandante verano, donde se populariza la demanda habitacional. Es referencia, además, de oficinas nacionales, puntos de atención logístico y una plaza de gran atracción para inversiones privadas.

La apuesta de Rolando Figueroa por los Lagos del Sur

La presencia del gobernador en San Martín de los Andes se suma, en este marco, a una intensa agenda en la región que completan Junín de los Andes y Villa la Angostura, donde, semanas atrás, analizó proyectos vinculados al turismo, la infraestructura y los servicios básicos en la zona.

En San Martín de los Andes, Figueroa supervisó la ampliación de la EPET Nº 21, donde funcionará el primer natatorio de la ciudad; recorrió obras viales y viviendas; verificó las mejoras realizadas en el aeropuerto Chapelco y anunció la construcción de una nueva terminal de ómnibus y un centro de convenciones para acompañar el crecimiento urbano y turístico.

La conectividad ocupa un lugar central dentro de esa estrategia. La Provincia continúa ejecutando trabajos sobre las rutas provinciales 23, 60 y 61 para fortalecer la circulación, potenciar el turismo y mejorar la vinculación con los pasos internacionales.