Maximiliano Pullaro se mostró con Diego Santilli y con el faltazo a Tucumán le envía un mensaje a Milei

Si de gestos también se trata la política, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, procuró mandar uno hace unos días y envió otro este miércoles. El radical no fue a la asunción del jefe de Gabinete, Diego Santilli , espero la reunión privada, y tampoco viajó a Tucumán , a secundar al presidente Javier Milei en la vigilia.

Por esas acciones no se lo puede calificar a Pullaro como un opositor encarnizado a la Casa Rosada . El hughense es un pragmático, tiempista, y sabedor de que su adversario es el peronismo y no La Libertad Avanza . En ese marco, se permite concesiones y mimos a la gestión Milei, pero siempre hasta ahí. Tampoco nunca cruzará la barrera para impregnarse de olor kirchnerista.

En ese marco, Pullaro saludó el ingreso de Santilli a la Jefatura de Gabinete. Con el errático Manuel Adorni solo había tenido un intercambio de WhatsApp tres días antes de la renuncia, cuando el saliente le consultó por el estado de un expediente de segundo nivel.

Santilli es otra cosa para el gobernador, es “el Colo”, la persona a la que conoce con anterioridad y con la que compartió todo el fin de semana del Día de la Bandera, el sábado en Rosario con el acto oficial y el domingo en Rafaela , donde Nicanor Santilli Pazos , hijo del bonarense, corrió una carrera de TC Pista, antesala del Turismo Carretera. La competencia coincidió con el Día del Padre, por lo que domingo completo para ambos. Política y familia.

El pullarismo admite que, por intermedio de Santilli, “algunas cosas se destrabaron”. Gobernador y jefe de Gabinete hablan por teléfono de manera permanente y en Santa Fe destacan que el funcionario nacional “es un insistidor”. “Llama, llama, llama, siempre le busca la manera a las cosas”, sintetiza un alfil del gabinete santafesino.

De ahí se cerró el cónclave que mantuvieron este miércoles. El gobierno santafesino lo anticipó temprano a través de la vocera Virgina Coudannes. La funcionaria avisó, a través de la red social X, que el motivo del encuentro entre Pullaro y Santilli era por "una agenda clave para Santa Fe", y que el radical insistiría con el reclamo por la deuda previsional y su forma de pago y por la ejecución de las obras en rutas nacionales.

Trabajo concreto, temas de gestión y comunicación tempranera. Una síntesis perfecta del vínculo que Pullaro quiere narrar con respecto a su relación con el Gobierno. Desde hace rato, Santilli tiene sobre la mesa de su despacho la lista de demandas de la Casa Gris, siempre vinculados a envío de fondos y traspaso de obras de infraestructura vitales para la provincia.

Maximiliano Pullaro y la Nación: mucho, pero no todo

Pullaro puede, como plasma la foto de este miércoles, estrechar un abrazo y permitirse una risa junto a Santilli, pero juega hasta ahí. Atiende, escucha y hasta auspicia al nuevo jefe, pero no se prestó al elenco de gobernadores que aplaudió su asunción. En esa ocasión, Pullaro prefirió quedarse en Santa Fe para encabezar una reunión interministerial con todo su gabinete ampliado. En privado sí, foto también, pero solo con contenido, parece ser el axioma.

Axioma que se repitió hace unas horas, porque Pullaro no fue a Tucumán a la vigilia que encabezó Milei. “Nadie me insistió (que vaya) y tengo que estar en Ceres a las 10 de la mañana, más dos pueblos del departamento Castellanos y el acto oficial en Rafaela”, le adelantó el gobernador a Letra P.

Al radical no le importa que un grueso de mandatarios haya dicho presente. Interpreta, en cambio, que los gestos sustanciales que le pueda conceder al Gobierno van por otro lado, no por una postal de dudosa trascendencia.

Para lo que realmente le importa a Milei y Santilli, Pullaro va a estar. Por caso, no sería extraño que, pese a defender el uso de las PASO, de considerarlas una herramienta valiosa, el radical mueva hilos para que el Gobierno celebre su eliminación. “No hay postura aún, aunque es un tema que podemos evaluar. Últimamente a nivel nacional las PASO no cumplieron el rol para el que fueron creadas”, sintetizó un ministro político de Santa Fe.

El deseo de Maximiliano Pullaro y Mauricio Macri

Ahora bien, Pullaro no va a estar para prestarse al juego de la narrativa libertaria. El gobernador tiene claro su objetivo para 2027, irá por la reelección en la provincia y su entorno asegura que el intento por construir una alternativa presidencial junto al expresidente Mauricio Macri y otros no ingresó en stand by con el ascenso de Santilli.

Pullaro comparte la base macroeconómica que impone Milei, pero cree que – a esta altura – se queda muy corto sin inversión en obra pública e infraestructura y sin atender el consumo y la micro.

Es verdad que Santa Fe es una provincia rica y el radical puede darse el lujo de jugar al distante. No obstante, por lo pronto, marcará toda la distancia que pueda en lo gestual, siempre y cuando no se asemeje a su mayor rival, el peronismo.