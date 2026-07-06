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TEMPORADA DE ROSCA

Neuquén: Nadia Márquez acelera su armado en la provincia con la reelección de Javier Milei como prioridad

La senadora juntó a la tropa de LLA para proyectar territorialmente el año electoral. Cervi, Riesco, Moncada y Durdos, soldados. Las candidaturas, después.

Por Letra P | Periodismo Político
Nadia Márquez profundiza su armado en Neuquén con la reelección de Javier Milei como prioridad

Nadia Márquez profundiza su armado en Neuquén con la reelección de Javier Milei como prioridad

La Libertad Avanza juntó a su tropa en la ciudad de Neuquén para afianzar su armado en la provincia con la mirada puesta en las elecciones 2027. Con Nadia Márquez a la cabeza, la escuadra violeta afina la estrategia para salir a disputar territorialmente y proyectar su propio batacazo en la tierra de Vaca Muerta.

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Letra P | Laura Loncopan Berti
Laura Loncopan Berti

El encuentro partidario fue convocado este fin de semana con la intención de debatir, abrir espacio para el balance del trabajo realizado durante el año y empezar a avanzar en la planificación estratégica de cara a las elecciones que el año próximo definirá representantes en el Ejecutivo provincial, la Legislatura y todos los municipios.

"Hay que prepararse para lo que viene, serán meses duros. Hay que recorrer, escuchar y sumar", le dijo Márquez al auditorio de militantes, diputados, concejales, referentes y equipos de trabajo de toda la provincia. El desafío principal, queda asentado, es trabajar por la reelección de Javier Milei.

El desafío libertario en Neuquén

En la capital más importante de la Patagonia, Márquez también llamó a “pintar la provincia de violeta”, repitiendo el eslogan nacional que recorrió el país en 2025 y le permitió al mileísmo celebrar una victoria que no estaba en los planes de (casi) nadie.

La Libertad Avanza en Neuquén.

La Libertad Avanza en Neuquén.

Ese batacazo que le permitió al armado libertario sumar dos bancas en el Senado y una en la cámara baja impulsó la figura de la senadora, que hasta estuvo en un selecto listado en el que aparecía como eventual candidata a la vicepresidencia de la cámara alta. El intento era juntar votos para limar el poder de Victoria Villarruel, pero no hizo falta. Patricia Bullrich tomó el comando desde la jefatura de la bancada y el lugar quedó para el puntano Bartolomé Abdala.

Márquez combina un alto perfil parlamentario, algo que ya había llamado la atención en su paso por la cámara baja, con un armado casi silencioso en la provincia. Desde hace tiempo, elige no confrontar abiertamente con el gobernador Rolando Figueroa. Prefiere hacerlo con el peronismo, hablar de temas nacionales en los que destaca la figura del Presidente, y armar territorialmente.

Aunque ya dijo que será “la primera gobernadora de Neuquén”, ahora se aleja de las definiciones tajantes. Habla con los suyos y asegura que no hay candidaturas definidas y, aunque sabe que es la figura más taquillera del espacio, avisa que hay que esperar.

La reelección de Javier Milei como prioridad

Para Márquez, quizás la dirigente patagónica con más llegada a Karina Milei, la prioridad es “garantizar la reelección del presidente Milei” y esa es la premisa que debe ordenar el trabajo en el territorio.

En la capital provincial estuvieron presentes los diputados Gastón Riesco y Soledad Mondaca; la vicepresidenta el partido y mano derecha de Márquez, Alejandro Durdos, y los concejales Nicolás Montero (Neuquén) y César Pérez (Cutral Co).

El senador Pablo Cervi también tuvo un rol destacado en el encuentro, que vuelve a posicionarlo en la línea de largada de todas las especulaciones respecto del futuro armado libertario en la provincia.

Pablo Cervi, Gastón Riesco, Soledad Moncada La Libertad Avanza Neuquén.

Pablo Cervi, Gastón Riesco, Soledad Moncada La Libertad Avanza Neuquén.

El último candidato a gobernador de Juntos por el Cambio que perdió las elecciones con Figueroa en 2023 tomó la palabra para destacar el impacto positivo y la influencia que están teniendo las decisiones económicas de la Nación en el ordenamiento del país, remarcando la necesidad de defender estas reformas estructurales desde el territorio provincial.

Como Márquez, el empresario no quiere adelantar movimientos y pone la prioridad en la reelección de Milei. Su trayectoria en la política provincial está a disposición de esa batalla principal que le podría dar un lugar protagónico en 2027.

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