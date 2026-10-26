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EL LADO B DE VACA MUERTA

Rolando Figueroa acelera la estrategia para no perder más tierras productivas en Neuquén

Las hectáreas dedicadas a la producción de peras y manzanas de redujeron un 23% en 15 años. Orden al progreso y el avance urbanístico. Detalles de la ley.

Por Letra P | Periodismo Político
Rolando Figueroa lanza su estrategia para no perder más tierras productivas en Neuquén

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El proyecto fue presentado a comienzos de año y en el oficialismo buscan avanzar en la incoporación de observaciones y cambios que piden los bloques aliados, principalmente el PRO, para sancionarlo antes de que termine el 2026. La iniciativa pretende proteger áreas irrigadas y destinadas a producción, e imponer estándares mínimos que no podrán ser desatendidos por ningún municipio. Es que la retracción de las tierras destinadas a cultivos en la provincia ha tenido una retracción histórica, acompañada por el boom petrolero de los últimos 10 años, que demanda cada vez más soluciones habitacionales para abastecer a una población que pasó de 550 mil habitantes en 2010 a cerca de 800 mil habitantes en 2026.

La intención de Figueroa es que la influencia arrolladora de Vaca Muerta en la economía neuquina no deje sin áreas productivas y bajo riego a la provincia, sobre todo en los conglomerados urbanos que experimentan este gran impacto demográfico. Con la nueva legislación, cada municipio deberá armonizar con el Ejecutivo provincial su expansión urbana y tomar en consideración los parámetros previstos por la ley para avanzar sobre zonas destinadas a la producción primaria.

Las chacras perdieron influencia en la economía real de la provincia frente al avance de la industria petrolera, lo que derivó en que durante los últimos años florecieran los emprendimientos urbanísticos en desmedro de las áreas productivas bajo riego, que sufrieron un retroceso significativo sobre la superficie plantada en los mayores centros urbanos desde el 2015 a la fecha.

Las ciudades que sienten el cambio de modelo

En 15 años el total de hectáreas en producción se redujo un 23%. En rigor, el impulso del modelo impuesto por el boom hidrocarburífero permitió que en la última década se dejen de producir peras, manzanas y frutas de carozo en más de 1540 hectáreas. Las principales localidades que se vieron afectadas en la última década son San Patricio del Chañar, Centenario y Senillosa.

Las hectáreas para la producción de peras y manzanas de redujeron un 23% en 15 años.

Las hectáreas para la producción de peras y manzanas de redujeron un 23% en 15 años.

Según datos aportados por Senasa, desde 2016 a la fecha, en El Chañar 479 hectáreas dejaron de estar en producción; hubo una baja de 207 hectáreas destinadas a la cosecha de manzana y de 292 hectáreas dedicadas a la pera. En tanto, en Centenario la reducción alcanzó las 454 hectáreas; cerca de 201 con frutales de manzanas y otras 253 para la cosecha de peras. En Senillosa y Vista Alegre el impacto alcanzó 167 y 112 hectáreas, respectivamente.

El conglomerado donde más personas viven en la Patagonia norte -que abarca Neuquén capital, Centenario y Plottier- perdió entre las tres ciudades 605 hectáreas productivas en total: 309 dedicadas a la pera y 296 hectáreas que se debitaban a la cosecha de manzanas. La baja es drástica y continua.

Las limitaciones que deberá tener en cuenta cada municipio

El articulado define zonas de “protección prioritaria” en las cuales el suelo queda exclusivamente reservado para fines agropecuarios y taxativamente prohibido la instalación de loteos o urbanizaciones. La iniciativa también presenta cierta flexibilidad en sus términos y, al zonificar, abre la posibilidad a que existan extensiones de tierras que se pueden encuadrar como de “uso condicionado” y así poder permitir que se utilicen con otros fines si no se encuentran en producción.

En la actualidad las autorizaciones para reconvertir áreas productivas en terrenos aptos para vivienda se sustentan en las zonificaciones que implementa cada municipio en su ejido urbano. No obstante, cada Concejo Deliberante puede intervenir y tomar medidas de excepción que pueden modificar el destino de uso del suelo.

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