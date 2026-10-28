Patricia Bullrich comprometió a Milei a negociar fondos con las provincias para aprobar la ley de salud mental

Patricia Bullrich buscará aprobar este jueves en el Senado la reforma de la ley de Salud Mental y para juntar los votos comprometió a Javier Milei a negociar fondos con los gobernadores. Como explicó Letra P , ese fue un pedido de los partidos provinciales en el dictamen y, si no tenían una respuesta, el proyecto debía archivarse.

El proyecto será el último tema de una sesión que comenzará a las 14. Bullrich aprovechará el tiempo para negociar con los aliados. En el mejor de los casos, espera una aprobación por un margen ajustado. Según la última corrección que definió la jefa del bloque La Libertad Avanza (LLA), se garantiza el presupuesto vigente para salud mental y se habilita un convenio entre la Nación y cada provincia para reforzar las partidas y permitir el cumplimiento de las nuevas reglas de juego.

"Si no hacíamos nada, no teníamos la ley", confesó a Letra P una fuente del bloque oficialista. Participó de la negociación el misionero Carlos Arce , cercano al gobernador Hugo Passalacqua . La discusión en comisiones también fue conflictiva: el dictamen se demoró una semana porque faltaba una firma. Se destrabó con una ayuda de Carolina Moises , de Convicción Federal, quien presentó un dictamen de minoría y habilitó los demás.

Otro cambio será a partir de un pedido del Colegio de Psicólogos, que pidió priorizar a sus profesionales en los diagnósticos. El proyecto permite que médicos clínicos participen en las internaciones junto con otros profesionales, "preferentemente psicólogos". La palabra preferentemente será eliminada.

La reforma de la ley de salud mental fue enviada por el Gobierno, pero Bullrich logró el consenso luego de una negociación con las provincias, a través del Consejo Federal de Salud (Cofesa) que reúne a los ministros del área para definir la letra chica. También participó la senadora Ivana Arrascaeta .

El proyecto modifica la ley vigente, sancionada en 2011. El principal cambio es permitir la internación involuntaria: no se requerirá más la intervención de un juez, que sólo podrá dejarla sin efecto después de pedir informes y peritajes. Es un reclamo de familiares de personas con problemas de salud mental que tuvieron dificultades para asegurar la atención.

Sólo se mantiene la notificación al juez y al órgano de revisión en el plazo de 24 horas desde la internación. Y si las internaciones son voluntarias y superan los 60 días se elimina el aviso al juez y su evaluación en cinco días.

En el dictamen se habilita la teleconsulta de un psiquiatra, por la escasa cantidad de profesionales que existen. Ocurre que la formación requiere muchos años y es por eso que también promoverán agilizar las carreras. Mientras tanto, podrán participar de las internaciones médicos clínicos y psicólogos. Otro cambio fundamental es que se eliminan definitivamente los manicomios.

Los otros temas

La sesión comenzará con el tratamiento del proyecto que crea el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR). Se trata de un proyecto del senador radical Eduardo Vischi, para atraer capitales y fomentar inversiones productivas mediante incentivos fiscales. Podrán acceder a los beneficios quienes desembolsen al menos 12 millones de dólares».

El proyecto busca complementar el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), implementado en la ley Bases, que establece beneficios para las inversiones de u$s 1000 millones. La sesión continuará con un proyecto para la creación de bonos de carbono, elaborado a partir de las iniciativas de Flavia Royón (Salta) y Sonia Rojas Decut (Misiones).

La chubutense Edith Terenzi sumó al temario dos proyectos: uno para incorporar pictogramas al transporte público y facilitar la lectura de las personas con autismo; y una transferencia de inmuebles. No se debatirá la ratificación del tratado de patentes, que pide el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. "Los gobernadores lo usan para negociar otras cosas", informaron fuentes del oficialismo. La Libertad Avanza tendrá un voto menos para iniciar la sesión por el fallecimiento del riojano Juan Carlos Pagotto. Su banca la ocupará Claudia Cecilia López.