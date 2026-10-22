Rolando Figueroa quiere asegurarse que la plata de Vaca Muerta se quede en Neuquén

Empecinado en que los frutos del derrame de Vaca Muerta queden en Neuquén , el gobernador Rolando Figueroa reunió esta semana a Horacio Marín , presidente y CEO de YPF , y a referentes de las principales cámaras empresariales de la provincia para avanzar en "una estrategia común" que permita “ampliar la participación de las empresas locales” en la joya petrolera.

La iniciativa expresa una de las prioridades de la gestión provincial : transformar el crecimiento de la actividad hidrocarburífera en “más oportunidades para las empresas neuquinas, mayor generación de empleo local y nuevas capacidades productivas”.

Para eso, Figueroa promovió un espacio de vinculación directa entre YPF y el entramado empresarial de la provincia, con el objetivo de que los proveedores conozcan de primera mano los planes de inversión y puedan prepararse para responder a las nuevas demandas de la industria.

La reunión tuvo lugar en el Centro de Convenciones Domuyo , en el marco del Encuentro Vaca Muerta , que convocó a más de 700 empresas neuquinas que brindan bienes y servicios a la industria del petróleo y el gas.

La reunión tuvo lugar en el Centro de Convenciones Domuyo, en el marco del Encuentro Vaca Muerta.

Entre los participantes, estuvo el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig , además de representantes de la Federación de Cámaras del Sector Energético de la Provincia del Neuquén (Fecene) , el Centro PyME-Adeneu , la Cámara de Empresas de la Industria Petrolera y Afines (Ceipa) , la Asociación del comercio industria producción y afines de Neuquén (Acipan) , la Cámara de la Construcción y la Asociación de Industriales Neuquinos.

Rolando Figueroa, el trabajo local y la cuenca petrolera

“Esta reunión surgió para poder vincular a nuestros principales aliados. En primer lugar, YPF es nuestro principal aliado en la cuenca neuquina”, sostuvo el mandatario, y agregó que “nada se puede lograr si no existen actores locales que estén involucrados”.

Según explicaron desde la provincia, la convocatoria apunta a acercar las proyecciones de la principal operadora de la cuenca a las empresas que integran la cadena de valor y a coordinar las herramientas necesarias para que puedan competir en una etapa de mayor escala y exigencia.

En esa línea, el gobernador anticipó que su gestión trabajará junto con YPF para identificar qué bienes, servicios y equipamientos demandará la próxima etapa de desarrollo energético, especialmente con la expansión de los proyectos de gas natural licuado (GNL). La intención es que las empresas locales puedan anticiparse, invertir y adecuar su capacidad productiva antes de que se concreten esas oportunidades.

Días atrás el Ministerio de Capital Humano de la Nación dio a conocer datos sobre los efectos de Vaca Muerta en la provincia.

“Vamos a trazar una línea de trabajo para que las pymes locales puedan tener mayor participación en toda la industria. Por ejemplo: ¿qué se va a demandar en esta nueva etapa de GNL? ¿Qué tenemos que hacer los neuquinos para que nos compren a los neuquinos?”, explicó el mandatario.

En este sentido, Marín se comprometió ante los referentes de las cámaras empresariales neuquinas a juntarse de forma trimestral. “Vamos a mostrar todas las litaciones que hicimos, cómo fueron las participaciones de las pymes neuquinas y de esa forma, va a ser todo mucho más transparente”, expresó frente a los empresarios neuquinos.

El derrame en Vaca Muerta: un debate que escaló hasta Javier Milei

El debate sobre la actividad de Vaca Muerta y un efecto derrame en la economía de Neuquén se intensificó durante los últimos meses tras diferentes cruces políticos.

Semanas atrás, el ex ministro de Economía, Alfonso Prat Gay, afirmó en un programa de streaming que "Vaca Muerta no derrama ni en Neuquén", y sostuvo, tras una visita a la provincia, que no percibió una economía en expansión ni en las PyMEs ni en el comercio.

La respuesta de Figueroa no tardó en llegar. El gobernador calificó su mirada de una "apreciación desde el Obelisco". El presidente Javier Milei también se sumó a la polémica. “Habrán escuchado esa frase de que Vaca Muerta no derrama, incluso aquí en Neuquén", afirmó días atrás en el marco de la Argentina Oil & Gas Expo.

"Hay una parte que omiten y que lo señaló Federico Sturzenegger, y que es el efecto riqueza, porque hay un boom en Neuquén y en la región. Entiendo que a veces los slogans suenan lindo, pero eso no los convierte en algo razonable”, agregó al resaltar las ganancias que produce la cuenca neuquina.

El presidente Javier Milei también se sumó a la polémica.

En este marco, el Ministerio de Capital Humano de la Nación dio a conocer datos sobre los efectos de Vaca Muerta en la provincia. De acuerdo al análisis , la industria manufacturera de Neuquén alcanzó su máximo histórico de empleo registrado desde que comenzaron las mediciones, en 1996.

Durante el primer trimestre de 2026, el sector llegó a 14.382 trabajadores asalariados, un crecimiento del 64% en cinco años, impulsado principalmente por las actividades vinculadas con Vaca Muerta y el desarrollo de proveedores industriales. Figueroa vinculó esta evolución con la transformación de la actividad energética y el desarrollo de procesos industriales asociados a la extracción de gas y petróleo.

Ingresos Brutos para contratar empresas y trabajadores de Neuquén

Entre los anuncios de mayor impacto para el sector empresario, el gobernador anticipó esta semana que en 2028 las empresas neuquinas que contraten a otras empresas neuquinas y a trabajadores neuquinos no pagarán el impuesto sobre los Ingresos Brutos, según el esquema anunciado por el gobernador.

“Empresas neuquinas que contratan a otras empresas neuquinas, más las que contraten neuquinos, no van a pagar Ingresos Brutos. Así estamos tratando de generar una rueda virtuosa para que nos vaya bien; el trabajo lo tenemos que hacer entre todos”, afirmó.

El mandatario remarcó, además, que la política de Compre Neuquino debe contemplar no solamente la contratación de una empresa radicada en la provincia, sino también las compras que esa firma realiza a sus propios proveedores. “No sirve decir: ‘Bueno, contraten a un neuquino’, pero yo le compro la armadura a Mendoza”, ejemplificó.

El planteo apunta a que el movimiento económico generado por la actividad hidrocarburífera se distribuya a través de una red de empresas locales, con efectos sobre el empleo, la producción y la recaudación que vuelve a la comunidad en forma de infraestructura y servicios.