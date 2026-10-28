Montada al RIGI, Karina Milei escenificará otra postal de gobernabilidad con 11 mandatarios provinciales

Sin un acuerdos por el fin de las PASO a la vista, y con las expectativas políticas desgastadas de ambos lados, Karina Milei se cruzará este jueves con 11 gobernadores en una ronda de negocios alrededor del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). A pesar de no confirmar una posible reunión ni una foto grupal, tanto en la Casa Rosada como en las provincias, la secretaria general aprovechará el evento para escenificar una nueva postal de gobernabilidad.

Se trata de la primera Expo RIGI del país, que se llevará adelante en Rosario , Santa Fe , y que reunirá a grandes empresas inversoras de rubros como minería, energía, agroindustria y múltiples cámaras empresariales. Si bien el objetivo general del evento será promover oportunidades de negocios y atraer inversiones en un momento económico de inestabilidad, habrá espacio para la gestualidad política.

Además de la hermana del presidente Javier Milei , está previsto que asistan el jefe de Gabinete, Diego Santilli , y el ministro de Economía, Toto Caputo , quienes vienen de acompañar al líder libertario durante una serie de recorridas en Catamarca , provincia en la que se desarrolla uno de los proyectos RIGI más relevantes del país. Allí la comitiva mileísta estuvo con el mandatario Raúl Jalil .

Es muy probable que los funcionarios nacionales se crucen durante la jornada en Rosario con algunos de los mandatarios aliados a la administración libertaria. A lo largo de los paneles, disertarán los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz), Marcelo Orrego (San Juan) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), además del anfitrión Maximiliano Pullaro .

Karina Milei y la falta de acuerdos con los gobernadores

Karina y sus ministros intentarán llevarse del encuentro un nuevo gesto de respaldo de las provincias al modelo político y económico libertario, aunque no hay demasiadas expectativas en que se produzca algún tipo de cumbre en el que se acuerden las condiciones de una alianza electoral de cara al 2027. Santilli, de todos modos, continúa en conversación con los caciques locales para convencerlos que apoyen la reforma política del Gobierno.

Por su parte, cada uno de los gobernadores intentará subir las inversiones en sus provincias y mantener un puente directo con la Casa Rosada, más allá que todavía no haya definiciones de ningún tipo sobre un posible entendimiento electoral. Además, Pullaro, que oficiará de anfitrión de la mega cumbre política y empresarial, intentará subir a Santa Fe, y a las provincias de la región centro, al boom minero. En la Casa Gris consideran que las provincias dedicadas a la extracción metalífera no tienen capacidad de infraestructura y desarrollo para albergar las megainversiones que impulsa el RIGI.

De acuerdo a la lectura de la administración local, Santa Fe no tiene cobre ni litio, pero quiere capturar una parte del negocio que se construirá alrededor de su explotación. Esta jurisdicción tiene a favor un entramado metalmecánico de peso, fabricantes de maquinaria, autopartistas, ingeniería, software, construcción y servicios, además de una plataforma logística y portuaria que puede funcionar como puerta de entrada y salida para la actividad minera.

Para Santa Fe, además, es una medalla a colgarse que la de este jueves sea la primera ronda de negocios en el marco del RIGI organizada por Balcarce 50. La idea surgió durante la visita del secretario de Coordinación de Producción de la Nación, Pablo Lavigne, a Rosario para la última edición del Santa Fe Business Forum, la feria empresarial que se convirtió en una de las cartas fuertes de la gestión Pullaro en materia productiva.