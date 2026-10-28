Fuga de Flávio Bolsonaro: la oposición presiona para que Santilli, Quirno y Monteoliva den explicaciones

Unión por la Patria, el bloque más grande de la oposición. Quieren interpelar a funcionarios por el caso Flavio Bolsonaro.

El ingreso de Flavio Bolsonaro al país por Puerto Iguazú , desde donde luego partió hacia Miami, puso al Gobierno nacional bajo presión para dar explicaciones en el Congreso. En Diputados, los bloques opositores pidieron informes y preparan proyectos para interpelar al jefe de Gabinete, Diego Santilli ; al canciller, Pablo Quirno ; y a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva .

El bloque Unión por la Patria (UP), liderado por Germán Martínez , mantuvo una reunión de más de tres horas y decidió presentar proyectos para citar a los tres funcionarios, según confirmaron fuentes de la bancada a Letra P . Al jefe de Gabinete, además, todos los bloques le exigirán que presente su informe de gestión en el Senado.

“Para el peronismo, Bolsonaro se fugó, pero no consideramos que haya delito, porque no tenía orden de captura y el asilo es un derecho. Pero Milei pudo haber impedido su ingreso y no lo hizo. Queremos saber por qué”, sostuvieron fuentes de UP ante Letra P .

Con esa posición, buscaron diferenciarse de la diputada exlibertaria Marcela Pagano (Coherencia), quien presentó denuncias penales. Por la mañana, Pablo Juliano (Provincias Unidas) había pedido interpelar al canciller.

“Entró a la Argentina por Misiones y esa misma noche despegó desde Puerto Iguazú en un avión privado. Quirno tiene que explicarles a los argentinos si el Estado lo ayudó a escaparse. La política exterior no puede ser un club de amigos de la ultraderecha que se cubren entre ellos”, señaló.

Bolsonaro publicó una carta al arribar a Miami donde se autoproclama como “el verdadero presidente electo de Brasil” Agradeció a Milei por "su valentía, sentido de la justicia y respeto por la legalidad" https://t.co/FArvHQnQpD pic.twitter.com/QCs99Exu0I

Los pedidos de interpelación en el Congreso

Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) pidió interpelar a Quirno y a Monteoliva. “Tienen que dar la cara y rendir explicaciones ante el Congreso”, exigió. Los calificó de “cómplices de una fuga” y los acusó de brindar asistencia operativa a través de Migraciones, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

“No reconocen institucionalmente el resultado de una elección en un país integrante del Mercosur y socio estratégico de la Argentina, como Brasil”, cuestionó Ferraro.

En Unión por la Patria intentarán unificar criterios con el resto de los bloques para reclamar respuestas a los pedidos de informes y avanzar con los proyectos de interpelación, que pueden aprobarse por mayoría simple. Sin embargo, la oposición cuenta con una herramienta específica frente al jefe de Gabinete: la moción de censura prevista en la Constitución.

VÍA PUERTO IGUAZÚ El decreto de Milei que no sirvió para frenar la fuga de Bolsonaro



El año pasado el Presidente endureció los requisitos para ingresar al país a personas con causas penales. Pese a esas restricciones, el Gobierno posibilitó su paso por el país



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Durante la investigación del caso $LIBRA, Guillermo Francos tuvo que asistir a Diputados para dar explicaciones, mientras que los demás funcionarios interpelados no concurrieron. Tampoco se presentó el ministro de Salud, Mario Lugones, a quien la oposición había citado por las muertes vinculadas al consumo de fentanilo.

La presión sobre Diego Santilli

En el Senado, Santilli también enfrenta una citación: este jueves, todos los bloques aprobarán un proyecto para fijar la fecha de su primer informe como jefe de Gabinete, que sería el 18 de noviembre. La definición se tomó en una reunión de jefes de bloque de la que participó Patricia Bullrich. Si asiste, deberá responder las preguntas sobre Bolsonaro.

El peronismo también quiere discutir las consecuencias de la defensa de Javier Milei a Bolsonaro para la relación entre la Argentina y Brasil. “Vamos a exigir el reconocimiento de Lula y que generen los mecanismos para tener embajador”, anticiparon desde la bancada. También reclamarán explicaciones sobre la relación con Chile a raíz de la conexión con las Islas Malvinas.

Además, el bloque liderado por Martínez busca conocer las consecuencias del viaje del Presidente a España, donde no tuvo agenda oficial y participó de eventos políticos de la ultraderecha. Esas respuestas deberá darlas Quirno, quien no asistió al Congreso desde que asumió al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores. La fuga de Bolsonaro suma presión para que se presente.