Patagonia: Torres, Weretilneck y Figueroa inauguraron una obra clave para el gas de 25 ciudades

Ignacio Torres y Alberto Weretilneck inauguraron una obra clave para el gas de 25 ciudades de la Patagonia. Rolando Figueroa se conectó por videollamada.

El gobernador de Chubut , Ignacio Torres , y su par de Río Negro , Alberto Weretilneck , inauguraron la Planta Compresora Holdich , en Comodoro Rivadavia , tras una inversión superior a los $61.830 millones. La obra completó la repotenciación del Sistema Cordillerano-Patagónico y permitirá habilitar nuevas conexiones de gas en 25 localidades de la Patagonia .

El acto puso en escena el acuerdo político entre las provincias patagónicas para finalizar una infraestructura postergada durante años. El gobernador de Neuquén , Rolando Figueroa , participó de manera remota. Durante la inauguración, Torres reivindicó el entendimiento entre los gobiernos provinciales, las entidades financieras y el sector privado para resolver un problema que afectaba a miles de familias. “Hay obras como esta que tal vez no son tan visibles, pero son las que más falta hacen”, afirmó.

El mandatario recordó que las plantas compresoras habían permanecido abandonadas en un galpón de Rosario mientras escuelas de Chubut debían suspender clases durante el invierno por falta de presión de gas. Según planteó, la alternativa fue buscar acuerdos para conseguir el financiamiento y completar los trabajos. “Cuando era diputado nacional, me parecía algo impensado que esas plantas de compresión que se estaban oxidando en un galpón vinieran para la provincia", dijo.

"Frente a esas obras que quedaron inconclusas, teníamos dos opciones: la primera y más fácil, que era ‘patear la pelota’ hacia afuera, y la segunda, juntarnos y ponernos de acuerdo para ver cómo podíamos apalancarnos financieramente para hacer esas obras”, indicó Torres, que también cuestionó las políticas que desalientan las inversiones y terminan perjudicando a los sectores más vulnerables.

Sostuvo que el acceso a los servicios básicos debía traducirse en mejoras concretas para la población y destacó el impacto que tendría el gas natural en los hogares que todavía se calefaccionaban con leña.

El acuerdo con Río Negro y Neuquén

Weretilneck respaldó el trabajo conjunto y destacó la participación de los gobiernos provinciales, los bancos y el sector privado. “La Patagonia provee al país el 90 por ciento del gas”, señaló, al reivindicar el papel de la región en las decisiones vinculadas con la energía. El gobernador rionegrino recordó que la obra fue uno de los primeros temas que abordó con Torres y felicitó a su par por las gestiones que permitieron concretarla. Figueroa, por su parte, destacó en un mensaje en video que el entendimiento entre las provincias permitió terminar una infraestructura postergada durante años.

En Chubut, Weretilneck respaldó el trabajo conjunto y destacó la participación de los gobiernos provinciales, los bancos y el sector privado.

La inauguración también expuso una estrategia de cooperación regional frente a una obra que había quedado inconclusa. Para Torres, la finalización de los trabajos demostró que los gobiernos provinciales podían coordinar recursos y acuerdos para resolver problemas que afectaban a sus comunidades.

Las conexiones de gas y el impacto en Chubut

El gobernador chubutense señaló que más de 3.800 familias de la provincia podrían acceder al gas en menos de un año y medio. En Esquel, ya se habían concretado más de 450 conexiones y estaban previstas otras 500, mientras que Corcovado podría extender el servicio a la totalidad de sus hogares.

Torres también vinculó la disponibilidad de gas con proyectos de infraestructura pública, como el nuevo hospital de Lago Puelo, y con la continuidad de las clases en las escuelas cordilleranas. El mandatario sostuvo que el acceso a los servicios debía acompañar el crecimiento de las localidades y evitar que las familias afrontaran costos elevados para calefaccionarse.

Una obra de alcance regional

El Sistema Cordillerano-Patagónico cuenta con más de 1.700 kilómetros de cañerías y abastece a unas 124.500 familias de 25 localidades de Chubut, Río Negro y Neuquén. Las nuevas conexiones estaban suspendidas desde 2022 por la saturación de la red.

El plan incluyó la interconexión con el Gasoducto General San Martín, finalizada en 2025, y la instalación de las plantas compresoras de Alto Río Senguer y Gobernador Costa, completadas en abril de 2026. Con Holdich, las obras permitieron disponer de 12.500 factibilidades para nuevas conexiones, de las cuales 4.420 ya se habían concretado.

La puesta en marcha de la planta cerró una etapa de obras que exigió acuerdos entre las provincias y el sector privado. Para el gobierno de Chubut, el desafío será convertir las factibilidades disponibles en nuevas conexiones y mostrar resultados concretos en el acceso al gas para las familias de la provincia.