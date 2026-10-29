El Consejo de la Magistratura destituyó a Salmain y el juez de Rosario quedó al borde de ser detenido

El juez federal de Rosario Gastón Salmain fue destituido por el Consejo de la Magistratura por mal desempeño tras ocultar antecedentes disciplinarios en concursos judiciales. La decisión se basó en la omisión de una cesantía anterior. En paralelo, el exmagistrado continúa bajo investigación penal por presuntos sobornos vinculados con operaciones cambiarias ilegales.

El jurado consideró que Salmain, un hombre cercano al juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti , omitió informar su salida del Poder Judicial cuando se presentó a 33 concursos para acceder a cargos judiciales. Los reglamentos exigían declarar los antecedentes laborales y las razones del apartamiento, por lo que los integrantes del tribunal entendieron que la conducta afectó la transparencia de los procesos de selección.

Los integrantes del jurado consideraron que la omisión del ahora exjuez fue “consciente”, ya que estaba al tanto de su sanción y del reglamento que se estructura para los concursos.

El antecedente ocurrió dos décadas atrás, cuando Salmain era auxiliar en el Juzgado N.º 8 del fuero de la Seguridad Social. En ese momento fue denunciado por intentar ofrecer dinero a una empleada para alterar el sistema de asignación de expedientes previsionales. El episodio derivó en su salida del Poder Judicial y en una causa penal.

Hoy: el Jurado de Enjuiciamiento dará lectura al fallo en la causa contra Gastón Salmain. 9.30 hs. Seguí en vivo la actividad en el https://t.co/eV4JF2gGOm

Salmain renunció y la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso su cesantía. La causa penal concluyó con una suspensión del juicio a prueba, que incluyó tareas comunitarias. Esa resolución no equivalió a una condena penal.

La defensa y los antecedentes del juez

Los abogados Yamil Castro Bianchi y Juan Manuel Ubeira, defensores del magistrado, rechazaron que estuviera obligado a declarar aquel episodio en los concursos judiciales. Salmain pidió en su último alegato ante el órgano de enjuiciamiento que le permitieran continuar en la magistratura.

Sin embargo, el jurado consideró que la omisión comprometió la veracidad exigida a quienes aspiran a ejercer la función judicial. La decisión disciplinaria se centró en la falta de información sobre la cesantía y en la relevancia de ese antecedente para evaluar la idoneidad del candidato.

El caso Attila y los presuntos sobornos

La destitución coincidió con el avance de otra investigación penal que involucra al ahora exjuez. El expediente, conocido como caso Attila, analiza una presunta maniobra para acceder al mercado oficial de cambios mediante resoluciones judiciales y a cambio del cobro de coimas. La operación estuvo vinculada con un fideicomiso que reclamaba autorización para transferir al exterior unos diez millones de dólares, en un contexto de restricciones cambiarias.

De acuerdo con los elementos expuestos durante el jury, una medida cautelar firmada por Salmain permitió que el fideicomiso concretara seis operaciones cambiarias por ese monto. El juez de Casación Diego Barroetaveña, quien intervino en el proceso disciplinario como integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación, cuestionó distintos aspectos de la resolución y las condiciones en las que se concedió la medida.

La investigación incorporó además la declaración de un financista como imputado colaborador. Según lo expuesto por Barroetaveña durante la acusación, el arrepentido habría señalado que Santiago Busaniche le explicó que el costo de la operación equivaldría al 10% de la diferencia entre el dólar oficial y el paralelo. Esa declaración formó parte de las pruebas que debían evaluarse en la causa penal y no constituyó, por sí sola, una sentencia sobre la responsabilidad de los involucrados.

Entre los elementos mencionados durante el proceso disciplinario también figuraron registros de antenas de telefonía celular que ubicaban a Salmain y al arrepentido en zonas próximas a distintos lugares, entre ellos el juzgado, un hotel y un bar. La defensa cuestionó que esos datos permitieran demostrar un encuentro entre ambos, negó que el exmagistrado conociera al financista y objetó la credibilidad del colaborador.

Qué cambia tras la destitución

La remoción del cargo modificó la situación institucional de Salmain, quien dejó de ejercer como titular del juzgado federal rosarino. Durante el proceso se había señalado que existía un pedido de detención en el expediente penal, cuya ejecución estaba condicionada por su condición de juez.

No obstante, la destitución correspondió al ámbito disciplinario y no reemplazó las decisiones que debían adoptar los tribunales penales. La eventual ejecución de una orden de detención o el dictado de una prisión preventiva dependían de las actuaciones y resoluciones judiciales correspondientes.

Con la salida de Salmain de la magistratura, las investigaciones penales continúan por una vía independiente. Esos expedientes deberán determinar si las conductas denunciadas constituyeron delitos y qué responsabilidad correspondió a cada una de las personas involucradas.