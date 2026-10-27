El PRO competirá contra el armado de Gaido en la capital de Neuquén y define quién será su candidato

Sin discutir la reelección de Rolando Figueroa , el PRO no está dispuesto a encolumnarse detrás del armado de Mariano Gaido en la ciudad de Neuquén . El debate interno deberá definir si el partido amarillo va a las elecciones 2027 con un candidato propio o se suma al proyecto municipal de Leandro López.

En 2023 el PRO acompañó, al igual que Figueroa y todo el frente Neuquinizate , a Juan Peláez, el abogado radical que buscaba ser intendente de la capital. El triunfo quedó en manos de Gaido, entonces representante del MPN , que obtuvo el 45,77% de los votos y logró un segundo mandato.

El año que viene el escenario es distinto. La UCR se encamina a tejer una alianza con Cumplir , una de las opciones opositoras al gobierno provincial que ya anunció al empresario Nicolas Vaamonde como su candidato en la ciudad.

El PRO es una de las fuerzas políticas que creció en la provincia al amparo de la figura de Horacio “Pechi” Quiroga , el cuatro veces intendente de la ciudad que murió en 2019. Históricamente estuvo en las antípodas del MPN.

El partido se volcó de lleno a la propuesta de Neuquinizate, hoy La Neuquinidad , en 2023 y fue una de las listas que más aportó a la victoria de Figueroa. Sumó 17.235 votos, el 4,14%, casi el mismo número que Desarrollo Ciudadano , la agrupación política de Gloria Ruiz , la exvicegobernadora. Obtuvo cuatro bancas en la Legislatura que ocupan Marcelo Bermúdez, Damián Canuto, Mercedes Tulián y Verónica Lichter .

En 2027 aplicarán la misma lógica. Una lista colectora que lleve a Figueroa a la cabeza. El movimiento tiene mucho sentido, ya que la presidenta del PRO en Neuquén, Leticia Esteves, integra el gabinete provincial con un rol destacado: es ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales.

En noviembre pasado, la presidenta del partido asumió un ministerio clave en Neuquén.

Si bien hay algunos referentes del partido que consideran que no hay motivos para darle la espalda a Gaido, más aun si tiene un acuerdo con Figueroa, la mayoría presiona para despegarse en el terreno municipal.

La alianza con López

Puertas adentro del PRO aseguran que hay chances de llevar a un candidato propio, pero no descartan firmar una alianza con López, el presidente de la Agencia de Inversiones de la provincia.

El funcionario está desembozadamente lanzado a ser candidato a intendente por Arriba Neuquén, que es otro de los partidos que integran La Neuquinidad. Él fue un cuadro del PRO hasta que en 2022 fundó su sello.

En diálogo con Letra P, López sostuvo que cuenta con el aval del gobernador para jugar por su cuenta en la ciudad. “Rolo obviamente lo entiende, lo respeta”, afirmó. Dijo: “en la provincia estamos todos juntos y a nivel municipal, en algunos lugares, hay diferencias y listas distintas”.

Contó que analizan presentar candidaturas también en Centenario y en el sur, la región de Los Lagos, donde la oferta de la derecha siempre cosecha adhesiones como en Junín y San Martín de los Andes.

López compartió una foto reciente con la senadora Patricia Bullrich en sus redes.

López planteó que están charlando con referentes del PRO y de Nuevo Compromiso Neuquino, lo que antes era Juntos por el Cambio, pero sin el radicalismo, para construir una alternativa en la capital. “La idea es ir juntos todavía faltan algunos detalles y confirmaciones, pero sí, estamos conversando”, agregó.

Manifestó que todavía no está cerrado por qué “los partidos tienen sus discusiones internas, pero yo siento que hay mucha afinidad y que hay vocación de ir juntos”.

En cuánto a las razones por las que no apoya la lista de Primero Neuquén, López mencionó que son las mismas que en 2023. “El gobierno de Gaido tiene ciertas características que no representan los valores, los principios, las ideas de la centro derecha o del liberalismo. Nosotros queremos un gobierno municipal mucho más austero, mucho más transparente. Esas son dos ejes de mi campaña y mi propuesta”, explicó.

Su eslogan es "verde, austero y transparente", por eso en redes sociales les contesta a sus seguidores con “V.A.T”.

El dirigente alimentó durante el último tiempo una disputa con Carlos Quintriqueo, el secretario general de ATE en la provincia, que fue creciendo. Señaló que si el gremio quería gobernar la provincia debía ganar las elecciones. “Seguramente nos encontraremos enfrentados en las próximas elecciones. Jamás compartiríamos un espacio político con quienes explotan a las y los trabajadores”, le respondió el sindicalista por tuiter.

En las últimas horas, también cruzó al intendente."Si propone limitar el número de concejales en 20 para congelar gasto político. Estamos de acuerdo. Pero no es suficiente. Vamos a proponer eliminar la figura del Defensor del Pueblo, que cuesta 600 millones de pesos, con nulo beneficio para los neuquinos", lanzó en medio de la polémica por el achique del Concejo Delibrante.

La candidata de Primero Neuquén

Gaido también cambió de posición en el tablero electoral. Se alejó del MPN y creó su propia marca, Primero Neuquén. Selló un pacto con Figueroa y acompañará la reelección del gobernador a cambio de que el oficialismo le libere la cancha en la capital. Todo apunta a que la elegida para sucederlo sea su jefa de Gabinete, María Pasqualini, que participa en cada uno de los actos a los que concurren ambos dirigentes.

La Jefa de Gabinete María "La Tana" Pasqualini tomó muy alta visibilidad durante el viaje de Gaido por Asia.

Si finalmente la funcionaria se convierte en la candidata tendrá el acompañamiento no sólo de Comunidad, el partido del gobernador, sino de Más por Neuquén que conduce Quintriqueo; de Fuerza Neuquina y Federal del petrolero Marcelo Rucci, e incluso de Fuerza Libertaria, del excandidato a gobernador Carlos Eguía, hoy enfrentado con el mileísmo.