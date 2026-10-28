Ley de Tierras: La Libertad Avanza no consiguió las firmas para recuperar la norma de CFK

El bloque de La Libertad Avanza del Senado , que preside Patricia Bullrich , no consiguió las firmas en comisiones este miércoles para dictaminar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, con los cambios que hizo Diputados para incorporar la ley de tierras de Cristina Fernández de Kirchner .

La discusión fue durante un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, que duró 15 minutos. Al terminar muchos aliados que habían colaborado se fueron y no adhirieron al despacho oficial. Una de las ausentes fue la pampeana Victoria Huala , del PRO. "Seguro firma mañana. Nuestra idea liquidar el tratamiento", se conformaban en el oficialismo. No es la primera rebelión del macrismo en el Congreso: este martes, en Diputados, el PRO y la UCR demoraron el Presupuesto 2027 y la reforma de la ley de biocombustibles.

Tampoco habían asegurado su firma Carlos Espínola (Provincias Unidas); Carolina Moisés y Sandra Mendoza (Convicción Federal) y la tucumana Beatriz Ávila . Aun con el respaldo de la UCR, La Libertad Avanza no llegaba a las adhesiones necesarias para despachar el proyecto, que fue promovido por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger . En el Senado no hay plazo para firmar los dictámenes por lo que la búsqueda de aliados por parte del oficialismo seguirá los próximos días.

El plenario fue presidido por el libertario Agustín Coto , quien se limitó a leer los cambios incorporados en Diputados. Uno fue dejar sin efecto el artículo 154 del DNU 70/23 y otro el que establece la plena vigencia de la ley 26.737, que son los límites a las ventas de tierras aprobados en 2012. Restringe la venta de lotes a no residentes al 15% de la superficie y establece que ninguna nacionalidad extranjera puede superar el 30%. Además, fija un tope de 1000 hectáreas por persona en la zona núcleo.

Esta norma fue eliminada por el DNU 70/23, pero la Justicia la restableció hace dos años. La Corte Suprema revocó ese fallo el 29 de septiembre y, diez días más tarde, el máximo tribunal volvió sobre sus pasos y dictó una cautelar para ratificar la vigencia de la norma. Por pedido de los aliados de Diputados, La Libertad Avanza aceptó consolidarla en otra ley.

Ocurre que el proyecto original de inviolabilidad de la propiedad privada pretendía derogar esa norma. Los aliados reclamaron mantener algunas restricciones y una movilización callejera obligó a Bullrich a retirar ese capítulo del proyecto, que de esta manera se aprobó con la mitad de su texto original.

Los temas que quedan

La Libertad Avanza logró mantener el resto del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada que fue aprobado en el Senado. Contempla juicios sumarísimos para desalojos. Los inquilinos intimado tendrán diez días para regularizar la situación. El texto original disponía de sólo tres días. Durante la conferencia de prensa, Bullrich dijo que hay desalojos que demoran seis meses. En los casos en que se encuentren familias, personas con discapacidad o ancianos, los organismos locales deberán ubicar locaciones en diez días.

El proyecto también restringe las expropiaciones. Garantiza el pago a valor de mercado de los bienes eventualmente tomados por el Estado. También se pagará una indemnización por lucro cesante, que no podrá exceder al equivalente al 30% del valor.

La versión inicial también proponía derogar la ley de manejo del fuego, sancionada cuatro años antes, a partir de una iniciativa de Máximo Kirchner. Prohíbe cambiarle el uso por 30 años a una propiedad incendiada. El capítulo se cayó en el recinto y estos límites siguen vigentes.