Neuquén: las regalías de Vaca Muerta ya explican casi la mitad de los ingresos corrientes de la provincia

La caja de Neuquén se apoya en Vaca Muerta: regalías, superávit y más de $1 billón en obras.

Las regalías de Vaca Muerta ya representan casi la mitad de los ingresos corrientes que Neuquén recibe por mes. Carola Pogliano , secretaria de Hacienda de la provincia, destacó el peso del petróleo en las cuentas de Rolando Figueroa y explicó cómo el 12% del precio neto de cada barril producido se transforma en recursos para el Estado provincial.

“Nosotros recibimos por mes en ingresos corrientes, entre regalías, impuestos provinciales e impuestos nacionales y otras fuentes de ingresos, alrededor de unos 7.500 millones de pesos por mes. Casi la mitad de eso proviene de regalías”, detalló la funcionaria en declaraciones a la prensa. “El principal ingreso de la provincia de Neuquén sobre el barril son las regalías, que son el 12 por ciento sobre el precio neto”, señaló.

Según explicó Pogliano, además de las regalías, la actividad hidrocarburífera tiene un peso significativo en la recaudación de impuestos provinciales. En este marco, la principal fuente de esos recursos son los Ingresos Brutos y una parte importante de esa recaudación está directamente vinculada con el sector.

“Nuestra principal fuente de ingresos son los Ingresos Brutos” y “casi la mitad de Ingresos Brutos proviene de la actividad hidrocarburífera directamente vinculada”, indicó.

El esquema de ingresos provinciales combinaría, así, las regalías provenientes de la producción con la recaudación tributaria generada por la actividad hidrocarburífera. Para Neuquén, el crecimiento de Vaca Muerta tiene un impacto directo sobre ambos componentes de las cuentas públicas.

Superávit y más de un billón de pesos en infraestructura

El incremento de los recursos tuvo, según Pogliano, un efecto sobre el resultado de las cuentas provinciales. La secretaria de Hacienda explicó que los ingresos crecieron por encima de los gastos y que esa diferencia permitió ampliar el margen para financiar obras con fondos propios.

“Los ingresos han crecido muy por encima de los gastos, lo cual genera que a julio de este año nosotros cerremos con un superávit financiero de unos 200 mil millones de pesos”, expresó. Ese resultado se refleja en el nivel de inversión en infraestructura. Pogliano destacó que los recursos permitieron financiar obras como rutas, colegios y mejoras en hospitales.

La provincia prevé cerrar el año con una inversión en infraestructura superior al billón de pesos.

La provincia prevé cerrar el año con una inversión en infraestructura superior al billón de pesos. Según indicó la funcionaria, en julio ya había superado los 500 mil millones de pesos y, en un mes habitual, la ejecución destinada a infraestructura supera los 100 mil millones de pesos. “Esa diferencia es la que nosotros nos permite hacer más obras de infraestructura con fondos propios”, resumió Pogliano.

El reclamo por una nueva ley de coparticipación

El crecimiento de la economía y de la población de Neuquén también forma parte del argumento de la provincia para reclamar una actualización de la Ley de Coparticipación Federal. Pogliano sostuvo que los parámetros actuales quedaron desactualizados frente a la evolución de las provincias.

“Lo que nosotros decimos, que ya hace más de un año que lo venimos diciendo e incluso el gobernador Rolando Figueroa lo ha explicado muy bien, es que la ley de coparticipación está muy desactualizada”, afirmó.

Actualmente, Neuquén recibe el 1,72 por ciento de los recursos coparticipables. Para la funcionaria, ese porcentaje no refleja el crecimiento económico de la provincia ni su participación en el Producto Bruto Interno. “El dinamismo y cómo se va migrando la población y cómo va creciendo la economía en el país hace que esos ratios deberían actualizarse”, sostuvo.

Pogliano remarcó que Neuquén participa en el Producto Bruto Interno en una proporción que, según su planteo, “casi triplica lo que genera la ley de coparticipación en el coeficiente”. La funcionaria planteó que incluso una duplicación del coeficiente tendría un impacto significativo sobre los recursos provinciales. “Corrigiéndonos el coeficiente, solo con duplicarlo, que es muy por debajo de lo que producimos, pasaríamos de tener 120 mil millones de pesos a tener unos 240 mil millones de pesos”, señaló.