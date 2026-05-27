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Rolando Figueroa avanza con su plan de descentralización y empodera a los intendentes

Busca fortalecer la presencia territorial de su gestión para asistir a los sectores más vulnerables. Obras, programas y otra foto con los jefes locales.

Por Letra P | Periodismo Político
Rolando Figueroa avanza con su plan de descentralización y empodera a los intendentes

Rolando Figueroa avanza con su plan de descentralización y empodera a los intendentes

El gobernador Rolando Figueroa reunió a intendentes de toda la provincia para avanzar con la descentralización de las políticas sociales en Neuquén. En un acto realizado este miércoles, firmó convenios para fortalecer la presencia territorial de su gestión y mejorar la respuesta ante contextos de vulnerabilidad.

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Los acuerdos contemplaron una inversión anual de 2.500 millones de pesos y sumó todas las localidades que aún no formaban parte del esquema.

En lo específico, el mandatario avanzó con convenios que establecen la transferencia de recursos para que los intendentes puedan fortalecer políticas sociales y avanzar en el desarrollo de infraestructura.

Descentralización de políticas sociales en Neuquén

A través del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, la gestión Figueroa puso en marcha un esquema de asistencia económica dirigido a municipios y comisiones de fomento. El programa apunta a financiar acciones vinculadas a la protección integral de sectores vulnerables.

El convenio establece un desembolso anual de $ 2.500 millones, con aportes no reintegrables que se transfieren de manera trimestral a los gobiernos locales. El dinero enviado por la provincia estará destinados exclusivamente a la implementación de acciones vinculadas a los programas contemplados en las las leyes de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, de Hogares de Niñas, Niños y Adolescentes, de Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores y de Protección Integral para Personas con Discapacidad.

Mariano Gaido firma convenios con la provincia de Neuquén en la Casa de Gobierno
El intendente Mariano Gaido es uno de los que suscribió los convenios que se firmaron el miércoles.

El intendente Mariano Gaido es uno de los que suscribió los convenios que se firmaron el miércoles.

La política de descentralización que viene llevando adelante el gobierno de Neuquén es destacada por los intendentes porque permite direccionar políticas a partir de la experiencia territorial. En materia de gestión, habilita a los funcionarios municipales para poder avanzar ante demandas específicas. En lo estrictamente político, fortalece la política de federalización interna que lleva adelante Figueroa con la gobernaza como bandera.

De hecho, el gobernador destacó la importancia del Pacto de Gobernanza que se firmó con todos los intendentes y presidentes de las comisiones de fomento de la provincia durante una reciente visita a Senillosa. “El Pacto de Gobernanza está a pleno y es la posibilidad de trabajar con todos los intendentes”, destacó.

Obras, inversiones y otra foto con intendentes

En la capital neuquina, Figueroa también encabezó la firma de acuerdos vinculados a infraestructura urbana, salud, energía y gestión de residuos. Estas iniciativas incluyeron inversiones en distintas localidades de la provincia.

Entre los anuncios, el gobierno provincial destacó las obras para el alumbrado público en Piedra del Águila, la ampliación de consultorios de salud mental en San Patricio del Chañar, y la readecuación del sitio de disposición final de residuos en Tricao Malal.

También se destacaron los acuerdos con los municipios de Villa Pehuenia-Moquehue y Aluminé, que obtuvo $ 658,5 millones para fortalecer su sistema de residuos y el avance de obras pluviales en Huinganco y Sauzal Bonito.

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Acompañado de sus funcionarios más cercanos, el gobernador sumó otra foto que reunió la gran mayoría de los intendentes neuquinos, con quienes también avanzó en la firma de convenios y escrituras para la regularización y titularización de tierras fiscales.

“Estamos llevando adelante una estrategia para garantizar la seguridad jurídica de sus ocupantes, promoviendo un uso equilibrado, sostenible y legalmente seguro del territorio. Esto implica terminar con muchas injusticias que se vivieron durante años, principalmente en el interior profundo de la provincia”, aseguró el gobernador poniendo el foco en uno de los principales desafíos de su gestión.

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