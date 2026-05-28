La vice del PJ se rebeló a la conducción de Asaad y abrió otra grieta en el peronismo de Neuquén

"El Turco" Asaad asumió como presidente del PJ de Neuquén acompañado por Anahí Valdez, pero ahora la vice se le rebeló.

La grieta que faltaba se abrió en el peronismo de Neuquén . Ahora la vicepresidenta del PJ , Anahí Valdez , se le rebeló al presidente José Carlos “El Turco” Asaad a meses de haberlo acompañado en la lista que ganó la interna de marzo .

La razón de la sorpresiva confrontación es un viejo pedido de desafiliación que pesa sobre militantes y dirigentes que en el año 2023 formaron parte de postulaciones de otros partidos. Esa situación, que se judicializó y ya estuvo en el centro de la escena en el proceso electoral del partido, involucra al propio Asaad.

El presidente del PJ mandó a desistir de esos viejos pedidos de desafiliación e instruyó a la apoderada partidaria para que diera ese paso. Pero la vice se encolumnó con otros consejeros del PJ para ratificar lo solicitado en su momento por el Congreso provincial realizado en mayo del año pasado.

Por esa razón, la reunión del Consejo partidario del martes a la noche tuvo una altísima tensión. "Fue violenta", definió la vice. Por 10 votos contra 8, se convocó al Congreso partidario para el domingo, donde la discusión buscará reencauzarse. Asaad jugará de local, porque se realizará en Vista Alegre , la comuna de la que es intendente.

Asaad sostiene que la decisión de dejar de lado el pedido de las desafiliaciones se tomó en la conducción anterior, antes de concluir el mandato. Y cruzó con los tapones de punta a su vicepresidenta.

Jose Asaad PJ Neuquén "El Turco" Asaad logró que el consejo partidario dispusiera que el congreso se haga en la Vista Alegre, la localidad de que es intendente.

“Su planteo es inconsistente o habrá alguna mano negra detrás, de los viejos vicios de la política, que la ha convencido para que salga a hablar esto”, dijo a Letra P el intendente que sospecha que la movida está motorizada por el sector de Oscar Parrilli.

Además de las rencillas sectoriales y hasta personales que pueden echarle leña al fuego del conflicto, hay una cuestión de fondo para la puja, Asaad es parte del armado de La Neuquinidad, que lidera el gobernador Rolando Figueroa. Hay tribus del PJ, que durante años corrieron desde atrás al Movimiento Popular Neuquino, que no quieren saber nada con el nuevo armado provincialista y no se tragan esos puentes.

Para colmo, el jefe comunal peronista mostró su simpatía por Axel Kicillof y el kirchnerismo le pasa factura por ese posicionamiento.

Otra pelea en el peronismo de Neuquén

El sector kirchnerista, opositor a Asaad, aprovechó para meter una cuña. Después del contrapunto de la semana pasada por el cierre de la sede partidaria de la capital, el espacio que responde a Parrilli hizo otra arremetida contra el presidente electo.

image Juan Domingo "Chule" Linares y Karina Ortiz integraron la fórmula del kirchnerismo que perdió la interna del PJ Neuquén.

“Una decisión tomada por el Congreso provincial y validada por la Justicia Electoral no puede ser arbitrariamente desconocida por el presidente, implica vulnerar la institucionalidad partidaria y desconocer prácticas democráticas del peronismo”, dijo Juan Domingo “Chule” Linares, el dirigente derrotado por Asaad en la interna.

La vicepresidenta Anahí Valdez, habló con Letra P y también reivindicó aquella decisión del Congreso. “Es una rara sensación la que tenemos, y el órgano máximo del partido decidió las expulsiones”, ratificó.

Las expulsiones en el PJ

La decisión de echar del PJ a dirigentes que se candidatearon por otras fuerzas fue judicializada. En primer término, la jueza Carolina Pandolfi congeló las desafiliaciones, pero posteriores intervenciones de organismos judiciales superiores ratificaron lo actuado por el Congreso partidario.

Asumido como presidente del PJ, Asaad instruyó a la apoderada Mariana Tranamil a invalidar aquellas desafiliaciones. “Es una decisión arbitraria y desubicada, jamás fuimos informados”, lamentó la vicepresidenta.

anahi valdez parrilli Anahí Valdez y Oscar Parrilli, en el acto de asunción de María Elena Paladino en el PJ de Cutral Có.

“Pasa por encima de una decisión de la Justicia es un atropello institucional grave que no vamos a permitir”, dijo Valdez. “Lamentablemente el compañero presidente nos deja atónitos, porque somos un partido democrático”, se quejó e insistió en el respeto a la carta orgánica y a las decisiones de los órganos de conducción. “Esto no es una monarquía, no se pueden tomar decisiones unipersonales en virtud de las conveniencias de un grupo minúsculo”, afirmó.

“El peronismo se planta”

La vice es oriunda de la localidad de Zapala y no forma parte del mismo sector interno que Asaad, sino de la línea interna llamada Lealtad Peronista. Sin embargo, se aliaron en las últimas elecciones bajo el paraguas de la lista Peronismo Territorial. Valdez fue tanteada por las otras nóminas, pero terminó acordando con Asaad.

Hay sectores del justicialismo que dan a entender que la sociedad se hizo bajo la posibilidad de que una vez pasado el proceso electoral Asaad tuviera que dejar el cargo, justamente por aquella decisión del congreso. Ahora Valdez se hace valer y refresca que el triunfo electoral en la interna se logró en base a los votos cosechados justamente en el territorio que ella representa. “Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada; esto no corresponde”, aseguró.

El reclamo de la vicepresidenta tiene aval de consejeros provinciales, consejos partidarios locales de Neuquén capital, San Martín de los Andes, Zapala, Villa Pehuenia, Aluminé, Mariano Moreno, Junín de los Andes. También bancan el reclamo algunos diputados y exintendentes.

“No somos dos o tres que nos quejamos, acá el peronismo se le planta a Asaad para decirle que no va a hacer lo que quiera con nosotros, no vamos a permitir que nos sigan avasallando”, dijo Valdez.

Asaad quiere que el PJ mire al futuro

Asaad puso la discusión en la dimensión de la representación. “Ella fue parte de la Lista 17, no se entiende esto que hace", dije con algo de desconciero. "Ella ya avaló al Turco Asaad, los afiliados ya votaron y yo soy presidente del Partido Justicialista, estoy proclamado por la jueza y avalado por los compañeros en una elección”, sentencia.

asaad-asuncion-de-autoridades-pj "El Turco" Asaad asumió como presidente del PJ de Neuquén acompañado por Anahí Valdez, pero ahora la vice se le rebeló.

El presidente del PJ sostiene que formalmente el partido hizo lugar en su momento a que no se traten las desafiliaciones. “Quedó todo para atrás”, dijo, a partir de un mandato de la gestión anterior. “Si la compañera Valdés quiere reclamar algo tendrá que ir a las instituciones pertinentes”, respondió ante la consulta de este medio

“Lo importante es que hay una transformación política y vamos por ese camino. Hay que enfocarse en eso, no en tirar compañeros, echarlos o desafiliarlos. No son muchos los que tenemos, no nos sobra”, advirtió. “Lo importante es construir una realidad totalmente distinta a las viejas costumbres o a los viejos vicios que tenían las otras conducciones, como las de Parrilli y (Darío) Martínez que fueron los que promovieron este pedido”, define.