Neuquén: el intendente de Añelo se sube al boom demográfico de Vaca Muerta para ganar autonomía y presupuesto

Añelo , la localidad de Neuquén en donde se ubica el corazón de Vaca Muerta , vive un boom excepcional. La producción gasífera y petrolera no convencional empujó la dinámica de demográfica y el intendente Fernando Banderet ya dio el paso institucional para pedir el cambio de estatus que convierta a Añelo en un municipio de primera.

El cambio aportaría una mayor autonomía política al municipio y una mejora en los índices de coparticipación que recibe la localidad por tener un incremento en el número de habitantes.

Por el crecimiento poblacional, en el entorno del intendente también tienen previsto para realizar gestiones para ampliar el ejido municipal y avanzar en un nuevo código de reordenamiento territorial. La intención es poder extender el área urbana hacia el sector de la meseta sin afectar los límites de localidades vecinas.

Para tomar dimensión de lo que el cambio significa, vale recordar que de los 77 municipios y comisiones de fomento que se reparten por el territorio neuquino, sólo 13 alcanzan la primera categoría, es decir que tienen más de 5 mil habitantes. El selecto grupo está compuesto por Centenario , Chos Malal , Cutral Có , Junín de los Andes , Neuquén Capital , Plaza Huincul , Plottier , Rincón de los Sauces , San Martín de los Andes , San Patricio del Chañar , Senillosa , Villa La Angostura y Zapala .

El boom demográfico en el corazón de Vaca Muerta

Según estimaciones oficiales, Añelo creció cerca de un 166% respecto a la cantidad de habitantes que ostentaba en 2010, año en que la población local rozaba las 2.600 personas radicadas en localidad.

El inicio de la puesta en producción de Vaca Muerta a partir de agosto de 2013 le cambió radicalmente la cara y hoy se habla de una ciudad habitada por casi 12 mil residentes fijos, 12 mil trabajadores petroleros con regímenes rotativos y una circulación promedio de entre las 15 mil y 20 mil personas que diariamente visitan la localidad por cuestiones laborales.

Fernando Banderet intendente de Añelo

La última cifra censal data de 2022 y detalla que la población hace cuatro años alcanzó los 6.477 habitantes. Sin embargo, el intendente Banderet afirmó que en las elecciones de 2025 el padrón electoral alcanzó las 8.878 personas habilitadas para votar. Ese es el argumento principal que motivó la solicitud para solicitar recientemente que Añelo suba de categoría y pase a convertirse en municipio de primera.

Como empieza a suceder en las principales ciudades de la provincia, la cantidad de personas que circulan por la ciudad se cuadruplica y serían cerca de 40 mil personas las que en forma diaria transitan por la localidad.

Temporada de reformas en Añelo

Banderet es un hombre de Comunidad, el espacio político de Rolando Figueroa. Como el gobernador, se impuso en 2023 a la candidata del MPN, Adriana Pezuk, que entonces contaba con el apoyo de Marcelo Rucci y los petroleros organizados de Patagonia.

Con el paso del tiempo, la caída en desgracia del MPN y el nacimiento de un nuevo provincialismo acercaron a los Rucci al oficialismo y ahora la iniciativa del intendente cuenta con el respaldo de la legisladora Daniela Rucci, hija del secretario general del Sindicato de petroleros privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa.

Fernando Banderet y Rolando Figueroa en Añelo Banderet es un hombre de Comunidad, el espacio político de Rolando Figueroa.

“No creo que ningún legislador se oponga”, dijo el intendente al hacer pública la presentación ante la Legislatura. La iniciativa se tratará en la comisión de Asuntos Municipales, y todo parece indicar que tiene prácticamente asegurada una rápida llegada al recinto.

Sin embargo, el debate que sobrevendría al salto de categoría de Añelo abriría una discusión que promete ser más dura y que consistirá en el proceso político que deberá redactar una nuevo Carta Magna para la ciudad.

El crecimiento en Neuquén

El presidente del Concejo Deliberante de Añelo, Marcelo Venegas, explicó que la localidad que se ubica sobre el margen izquierdo del río Neuquén atraviesa “un proceso inmigratorio excepcional”.

Fernando Banderet y Daniela Rucci Fernando Banderet y Daniela Rucci.

Más allá del padrón que tomar el intendente, el jefe del delibertante local habló con el programa Mañanas en red de una población de aproximadamente 12 mil residentes fijos a los que se debe añadir una cifra similar de trabajadores petroleros que por diagrama laboral viven durante dos semanas consecutivas en la localidad por una de descanso en la que regresan a su lugar de origen.

Con esos datos, Añelo se convirtió en la ciudad que más creció en términos poblacionales en Neuquén y a nivel país. Si se toman en consideración los porcentajes del último Censo, mientras la zona metropolitana de la provincia mostraba un índice de crecimiento del orden del 32% en comparación con el Censo elaborado en 2010, Añelo duplicó ese valor y lo llevó a cerca del 65%.