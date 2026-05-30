Con la mira en la gobernación, Jorge Ferraresi prepara el terreno Magdalena Sierra

Jorge Ferraresi comenzó a delinear la estrategia política para su sucesión en Avellaneda. Sin posibilidad de buscar otra reelección y enfocado en su proyecto provincial , el intendente apostará por su esposa y actual Jefa de Gabinete, Magdalena Sierra , para sucederlo en 2027.

En los últimos meses, Sierra comenzó a tener mayor exposición pública. La estrategia continuará creciendo, al tener cada vez más protagonismo en actividades de gestión, recorridas y actos políticos en el distrito. Como la gran mayoría de los 82 intendentes que no podrán volver a presentarse, el principal desafío para Ferraresi es reforzar el nivel de conocimiento de su esposa y consolidar su instalación electoral.

Pero antes, el matrimonio se tomará un mes de licencia, durante todo el mes de junio. Cerca del intendente aseguran que no viajarán al mundial, y que, aunque intercarlarán algunos días de descanso, usarán ese tiempo para delinear las próximas campañas de ambos. A cargo del municipio quedó el tercero en la línea sucesoria, Huego Barruecos .

Aunque las licencias que aprobó el Concejo Deliberante finalizan el 2 de julio, Ferraresi la ampliaría y ya no volvería a ocupar el sillón municipal, por lo que desde ese mes la conducción del municipio quedaría en manos de Sierra , que asumiría como intendenta interina. El cambio le permitiría a la funcionaria ganar centralidad política y mostrar capacidad de gestión desde el principal despacho municipal. En el oficialismo consideraron que ese proceso resultará determinante para que la futura postulante llegue fortalecida a la discusión electoral 2027.

Jorge Ferraresi busca proyectarse en la provincia de Buenos Aires

La decisión de preparar a Sierra para la sucesión local estuvo atada también al futuro político de Ferraresi. El intendente no podrá competir otra vez por la jefatura comunal debido a la ley que limitó las reelecciones indefinidas de los intendentes bonaerenses.

Ante este escenario, el dirigente peronista empezó a concentrarse en su armado provincial. Desde hace meses dejó trascender su intención de disputar la gobernación de la provincia de Buenos Aires en 2027, cuando finalice el segundo mandato de Axel Kicillof. Para esa tarea ya recibió el apoyo del ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque.

Aunque semanas atrás apenas sentenció que había una "posibilidad" de ser candidato, días atrás se mostró en la inauguración de un local partidario con un cartel que decía, además de Axel Kicillof presidente; Jorge Ferraresi gobernador.

Ferraresi gobernador cartel

No obstante, la construcción provincial del intendente viene de larga data e incluyó recorridas por distintos municipios, reuniones con dirigentes del peronismo y posicionamientos públicos sobre la discusión interna del oficialismo bonaerense. Incluso es uno de los primeros en instalar propuestas y discusiones de fondo como una reforma económica en la provincia de Buenos Aires, modificaciones en educación y en insistir en la necesidad de un programa de políticas universales.

La carrera hacia la gobernación ya sumó varios dirigentes anotados dentro del peronismo. Además de Ferraresi, distintos sectores mencionan como posibles candidatos a ministros, intendentes y referentes cercanos al actual mandatario bonaerense. Picando en punta, dos más se suman al avellanedense: el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis y el intendente de La Plata, Julio Alak.

El riesgo de la interna en Avellaneda

Si bien Ferraresi tiene un fuerte control político del distrito y en las elecciones suele imponerse por amplios márgenes, además de tener una opción sin demasiado volumen político, la posibilidad de una interna dentro del peronismo asoma como una posibilidad cierta. De darse, uno de los principales rivales que el intendente tiene en el municipio es el senador bonaerense y dirigente de La Cámpora, Emmanuel González Santalla.

Todavía está lejos de definirse como será el proceso electoral y la estrategia del peronismo en la provincia de Buenos Aires, pero la gran mayoría e los dirigentes coinciden en que serán necesarias las PASO para dirimir las diferencias internas, lo que podría derivar en una competencia provincial para elegir el candidato o candidata a la gobernación que podría replicarse en internas en los 135 municipios de la provincia, o al menos donde no se logren listas de consenso. La imposibilidad de reelección de la mayoría de los intendentes impulsa a figuras con aspiraciones a competir.

Emmanuel Gonzalez Santalla y Maximo Kirchner.jfif

Quién es Magdalena Sierra

La funcionaria tiene una vasta experiencia en la gestión municipal de Avellaneda: en 1993 ocupó la Dirección de Tierra y Vivienda, en 1995 pasó a la Dirección de Planeamiento y luego a la de Arquitectura. En 2003 fue directora de Recursos y Vía Publica dependiente de la Subsecretaria de Planificación; del 2007 al 2009 ocupó la Dirección de Arquitectura; y del 2009 hasta el 2013 fue subsecretaria de Planificación municipal.

En el año 2013 fue electa concejal de Avellaneda y en diciembre del 2014 fue designada titular de la Delegación local de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). En 2015 pasó al ámbito legislativo al ser electa senadora provincial por el Frente Para la Victoria y dos años antes de terminar su mandato, asumió como diputada nacional por la provincia de Buenos Aires por Unidad Ciudadana. Renunció en febrero de 2021 para jurar como Jefa de Gabinete de la municipalidad de Avellaneda.

En las elecciones 2023 fue la primera candidata a concejal de Unión por la Patria, cargo en el que está en uso de licencia, pero que le permitirá asumir la intendencia si Ferraresi no regresa al puesto en julio.