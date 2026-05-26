Neuquén: Gaido acordó con el gremio municipal por un año y despeja el camino a las elecciones 2027

Mariano Gaido , cerró un acuerdo por un año con los municipales de Neuquén Capital y se aseguró mantener a raya el frente gremial en el inicio del año electoral. El arreglo contempla aumentos atados al IPC hasta abril de 2027 y una recomposición adicional del 11%.

El Sindicato de Trabajadores Municipales de Neuquén (Sitramune) destacó que el entendimiento busca sostener el poder adquisitivo frente a la inflación y tomó el acuerdo como “positivo”

El secretario de Gobierno y Coordinación del municipio, Juan Martín Hurtado , explicó que el convenio completó el esquema firmado el año anterior. Además, precisó que el primer trimestre de 2026 ya se liquidó con actualización correspondiente, percibida en los haberes de abril.

El funcionario señaló que, tras extensas reuniones, se logró consolidar un esquema que brindó previsibilidad. “Después de largas reuniones y negociaciones logramos obtener un nuevo acuerdo hasta el mes de abril del año que viene”, afirmó. En la misma línea, remarcó que el objetivo central consistió en garantizar ingresos acordes al contexto económico. Según explicó, el mecanismo permitió acompañar la evolución inflacionaria y evitar una pérdida del salario real.

La Municipalida de Neuquén y el sindictao firmaron un acuerdo paritario que se extiende hasta abril de 2027.

Por su parte, el secretario general del gremio, Luis Ríos, valoró el resultado de la negociación. Sostuvo que el punto clave del entendimiento fue “mantener el índice del IPC” y consideró que se trató de “un buen acuerdo”.

Detalles del acuerdo entre el municipio y Sitramune

El esquema mantuvo la actualización trimestral en base al índice de precios. De esta forma, la variación de abril, mayo y junio impactó en los haberes de julio, mientras que los siguientes tramos se aplicaron en octubre y enero.

Además, el convenio incorporó una recomposición adicional del 11%, distribuida en cuatro etapas. Se establecieron incrementos del 3% en junio, septiembre y noviembre, y un 2% final en enero.

El acuerdo incluyó también otras medidas orientadas a mejorar las condiciones laborales. Entre ellas, se destacaron recategorizaciones, pases a planta permanente para empleados con más de tres años de antigüedad y la incorporación de equipamiento para áreas operativas.

La sucesión de Mariano Gaido

Si bien todavía no está definida la fecha para las elecciones que definirán al próximo intendente de Neuquén, Letra P ya contó que el intendente tiene acordado con Rolando Figueroa establecer una fecha conjunta para que la capital provincial vote el mismo día en el que se elija gobernador.

Municipalidad de Neuquén Mariano Gaido debe elegir el nombre de su sucesor para la Municipalida de Neuquén.

Gaido y Figueroa que desdoblarán las elecciones respecto de las nacionales, y calculan que ese movimiento marcará el calendario del año que viene en la mayoría de las provincias. Todavía está bajo análisis si el mejor momento es el otoño, como propone la provincia, o septiembre, como prefiere Gaido. En ambos casos, los líderes ven con buenos ojos la misma fecha en la que lograron sus triunfos electorales con anterioridad.

Como sea, Gaido llegará al momento de definiciones, donde entre otras cosas debe definir el nombre para aspirar a su sucesión, con la tranquilidad del principal frente gremial de la ciudad resuelto. Caminando la principal ciudad de la Patagonia, el intendente sabe que, en el peor de los casos deberá sentarse a negociar y anunciar nuevos acuerdos en el medio de una campaña, algo que puede jugar a su favor.