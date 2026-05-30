Unidos pone a prueba su dinámica parlamentaria interna con el paquete de leyes de seguridad de Pullaro
El endurecimiento del Código Procesal Penal que pretende el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, vuelve a poner a prueba la lógica de tratamiento legislativo con que Unidos resuelve los temas más sensibles: tensa negociación y consenso final, una dinámica que expuso especialmente durante la Convención constituyente de 2025.
Consiste en negociaciones intensas, no exentas de agudas tensiones, pero con el final invariable del acuerdo. Se vota en la misma dirección, sí o sí. Tras el consenso intestino, eventualmente se va en busca de acuerdos con sectores de la oposición.
En este caso, el trámite en el Senado parece a priori más sencillo. Salvo el socialista Paco Garibaldi, del departamento La Capital, el resto de Unidos es radical. Aún luego del feroz encontronazo entre Felipe Michlig y Lisandro Enrico, no parece haber mayores divergencias en relación a las propuestas del gobernador, sobre todo en un tema de tamaño calibre como la política de seguridad.
Es que el socialismo históricamente levantó la bandera de los derechos humanos, un perfil que inevitablemente fricciona con la línea del presidente de El Salvador, Nayib Bukele que propone la reforma impulsada por Pullaro. De hecho, ya hubo expresiones públicas en contrario, como la del diputado Sergio “Chiqui” Rojas. “Acordate que se levantó al momento de votar la reforma previsional”, comentan en su bloque, no precisamente en tono laudatorio.
Por ahora, en los distintos sectores del justicialismo con representación parlamentaria prima la cautela. Tiene su lógica: primero que Unidos resuelva sus pujas internas, después se verá.
En este contexto, se supone que los senadores son más propensos a respaldar las iniciativas de la Casa Gris en general, más allá de este caso en particular, por las características propias de ese vínculo, atravesado usualmente por negociaciones sobre obras para sus departamentos, por ejemplo. Por otra parte, a los legisladores territoriales no les mueve un pelo cualquier crítica por izquierda que se les pueda hacer en este aspecto.
Parece que @VirCoudannes desayuna a diario los alfajores santafesinos que, según su teoría, alteran la salud de quienes hacen preguntas incómodas, si nos guiamos por su dedicación a criticar a @omarperotti. En su caso, mas que la glucemia, parece haberse alterado la memoria.… pic.twitter.com/lulI1M2TOS
En la cámara baja, el asunto se pone más vidrioso. Días atrás ocurrió un episodio que insinúa una mirada más crítica. Tras críticas de la vocera oficial Virginia Coudannes a “la desidia total" de Omar Perotti en Seguridad, el secretario de la bancada Hacemos Santa Fe, Ignacio Martínez Kerz, le contestó con acidez en su cuenta de X, con menciones al paquete pullarista. Con todo, en el mismo texto se observa una puerta abierta para “seguir discutiendo estos temas con seriedad, en la Legislatura y con propuestas concretas”. Un dato relevante: el perottismo es mayoritario en el interbloque peronista.
La reforma electoral de Santa Fe también juega
Es de esperar que la misma dinámica legislativa opere en otra discusión de alto voltaje político, en este caso de menor interés inmediato para el conjunto de la sociedad santafesina: la reforma electoral.
Se esperan novedades al respecto, en algunos casos significativas, para los próximos días.