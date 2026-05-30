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TEMPORADA DE ROSCA

Unidos pone a prueba su dinámica parlamentaria interna con el paquete de leyes de seguridad de Pullaro

El equilibrio entre radicales y socialistas se volvió a tensar como en otras iniciativas, que terminaron con consenso. Cómo están los números en cada cámara.

Letra P | Gustavo Castro
Por Gustavo Castro
Unidos pone a prueba su dinámica parlamentaria interna con el paquete de leyes de seguridad de Pullaro

Unidos pone a prueba su dinámica parlamentaria interna con el paquete de leyes de seguridad de Pullaro

El endurecimiento del Código Procesal Penal que pretende el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, vuelve a poner a prueba la lógica de tratamiento legislativo con que Unidos resuelve los temas más sensibles: tensa negociación y consenso final, una dinámica que expuso especialmente durante la Convención constituyente de 2025.

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La dinámica de Unidos

Consiste en negociaciones intensas, no exentas de agudas tensiones, pero con el final invariable del acuerdo. Se vota en la misma dirección, sí o sí. Tras el consenso intestino, eventualmente se va en busca de acuerdos con sectores de la oposición.

En este caso, el trámite en el Senado parece a priori más sencillo. Salvo el socialista Paco Garibaldi, del departamento La Capital, el resto de Unidos es radical. Aún luego del feroz encontronazo entre Felipe Michlig y Lisandro Enrico, no parece haber mayores divergencias en relación a las propuestas del gobernador, sobre todo en un tema de tamaño calibre como la política de seguridad.

pullaro clara garcía michlig

En Diputados, en cambio, ya está abierta una discusión paritaria con el partido de la rosa. El peso decisivo del bloque socialista, que cuenta con 14 bancas, se hace sentir siempre, pero más aún con este paquete de leyes, que ofrece aristas puntiagudas para la tradición progresista del PS.

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Es que el socialismo históricamente levantó la bandera de los derechos humanos, un perfil que inevitablemente fricciona con la línea del presidente de El Salvador, Nayib Bukele que propone la reforma impulsada por Pullaro. De hecho, ya hubo expresiones públicas en contrario, como la del diputado Sergio “Chiqui” Rojas. “Acordate que se levantó al momento de votar la reforma previsional”, comentan en su bloque, no precisamente en tono laudatorio.

El PJ que está solo y espera

Como también se vio en la Convención, Unidos suele ir en busca de ampliar el consenso en dirección al peronismo. O a los peronismos, mejor dicho. La mirada es que en el PJ hay un partido de Estado, sistémico, poco propenso a hacer locuras.

Por ahora, en los distintos sectores del justicialismo con representación parlamentaria prima la cautela. Tiene su lógica: primero que Unidos resuelva sus pujas internas, después se verá.

En este contexto, se supone que los senadores son más propensos a respaldar las iniciativas de la Casa Gris en general, más allá de este caso en particular, por las características propias de ese vínculo, atravesado usualmente por negociaciones sobre obras para sus departamentos, por ejemplo. Por otra parte, a los legisladores territoriales no les mueve un pelo cualquier crítica por izquierda que se les pueda hacer en este aspecto.

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En la cámara baja, el asunto se pone más vidrioso. Días atrás ocurrió un episodio que insinúa una mirada más crítica. Tras críticas de la vocera oficial Virginia Coudannes a “la desidia total" de Omar Perotti en Seguridad, el secretario de la bancada Hacemos Santa Fe, Ignacio Martínez Kerz, le contestó con acidez en su cuenta de X, con menciones al paquete pullarista. Con todo, en el mismo texto se observa una puerta abierta para “seguir discutiendo estos temas con seriedad, en la Legislatura y con propuestas concretas”. Un dato relevante: el perottismo es mayoritario en el interbloque peronista.

La reforma electoral de Santa Fe también juega

Es de esperar que la misma dinámica legislativa opere en otra discusión de alto voltaje político, en este caso de menor interés inmediato para el conjunto de la sociedad santafesina: la reforma electoral.

Se esperan novedades al respecto, en algunos casos significativas, para los próximos días.

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