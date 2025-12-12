Toto Caputo visitó Vaca Muerta y Rolando Figueroa le pidió ampliar el RIGI a proyectos petroleros

El gobernador de Neuquén , Rolando Figueroa , le entregó una nota al ministro de Economía, Toto Caputo , con un pedido especial para Vaca Muerta : que el RIGI también contemple inversiones de insumos y equipos en los yacimientos, con la mirada puesta en incrementar la producción y que una parte de ella vaya a la exportación.

La foto replicada en X muestra a Figueroa y Caputo luego de la visita fugaz por la provincia del funcionario nacional. Fuentes del gobierno provincial contaron a Letra P que el mandatario puso sobre la mesa la extensión del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) para el Upstream, es decir toda la actividad de la industria para extraer hidrocarburos.

El pedido de Neuquén para beneficiar a la industria de Vaca Muerta propone acelerar el ingreso de capital en perforación y completación de pozos, generar producción incremental de petróleo con impacto exportador, aumentar la oferta de gas natural -para sustituir combustibles líquidos importados-, multiplicar los saldos exportables de crudo y gas en los próximos tres a cinco años y contribuir significativamente al superávit de la balanza energética.

"Lo vamos a evaluar", tuiteó Caputo, reticente, hasta ahora, a incluir a la extracción de crudo y gas al régimen de beneficios fiscales y cambiarios.

Según pudo saber Letra P , Caputo aterrizó en Neuquén este jueves para conocer de primera mano una de las operaciones más importantes de Vaca Muerta a cargo de Vista , la empresa de Miguel Galuccio .

Es parte de una agenda del titular de cartera económica en los yacimientos, dado que ya estuvo en Loma Campana, de YPF , junto al presidente Javier Milei en agosto del año pasado.

Un RIGI para las inversiones en el Upstream

Más allá de la apertura de la economía, el cuello de botella del shale neuquino siempre estuvo en traer equipos de perforación y para el fracking -los sets de fractura-.

"Las empresas hacen malabares con los equipos que hay", decían en Neuquén cuando escaseaban las perforadoras y apenas había ocho sets activos a pesar de ser una actividad creciente (en el último tramo de Alberto Fernández, con fuertes controles a las importaciones).

Figueroa le planteó a Caputo que el RIGI fue diseñado para acelerar las decisiones de inversión de gran escala bajo condiciones estables y financiables, pero que el segmento Upstream de hidrocarburos también cumple con los criterios del régimen por magnitud y por impacto económico, de acuerdo con la reconstrucción del encuentro que hizo este medio.

La Amarga Chica _ YPF Vaca Muerta

En ese contexto, las condiciones actuales del mercado, por los precios y el acceso a financiamiento, tienen dificultades a la hora de tomar la decisión de invertir en nuevos proyectos petroleros. Es así que el "norte dormido" permitirá un salto en producción de petróleo, gracias a la conexión con el sistema de Oldelval y con el propio VMOS, tal como detalló Letra P. Esas empresas son la estadounidense Chevron y las argentinas Pluspetrol (que le compró esos activos hace un año a ExxonMobil) y Tecpetrol del grupo Techint.

Entre las preocupaciones de Neuquén en lo estrictamente inmediato es aumentar la recaudación por regalías para financiar obras y garantizar el funcionamiento del aparato estatal provincial; y también que la industria tenga más actividad en un segundo semestre de 2025 en el que hubo un estancamiento por falta de nuevos proyectos que movieran personal y pymes.

Los rivales sudamericanos de Vaca Muerta

Figueroa mencionó "las condiciones equiparables" a nivel internacional, dado que los rivales directos de Vaca Muerta son Brasil con el petróleo del presal (con un régimen aduanero especial para el sector llamado Repetro) y Guyana, el pequeño país sudamericano que pasó de no producir ningún barril en 2019 a 1,3 millones barriles diarios en la actualidad.

Entre los fundamentos, Figueroa destacó que el desarrollo del petróleo y el gas natural de tipo no convencional constituye un motor económico para Argentina en términos de generación de divisas, sustitución de importaciones, empleo, actividad industrial asociada e ingresos fiscales.

Rolando Figueroa y Javier Milei

Además, el mandatario neuquino explicó que su dinámica requiere tasas de reinversión anual, con ciclos de inversión continua y escalabilidad para sostener curvas de producción crecientes. Todo eso siempre con financiamiento intensivo en dólares para perforación, completación, infraestructura de superficie y transporte.

El fomento al uso del gas

El caso de Shell, y antes Petronas, abandonando la inversión de GNL de YPF por las inconsistencias en los planes también obligan a la seriedad: Vaca Muerta es importante, pero no la única usina global para conseguir petróleo y gas. Para apurar las inversiones del GNL, en este caso, Neuquén considera que deben asegurarse la disponibilidad de gas incremental que podría lograrse con mayor apertura aduanera.

Aunque el gas incremental no sería sólo para la producción de GNL, llevándolo de estado gaseoso a líquido para su exportación vía barcos, sino abrir el abanico de usos del recurso para fertilizantes (de gran interés para el agro), la petroquímica, el GNC para transporte pesado que suplante el gasoil y estrechar los lazos con Chile, Brasil y Uruguay como destinos de exportación.

El "shale boom" de Vaca Muerta

De los ocho proyectos aprobados por el RIGI, dos están vinculados al desarrollo del shale. El primero que entrará en marcha es el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) para la exportación de petróleo en el Golfo San Matías. El otro que entrará en actividad con una primera etapa en 2027 y la segunda, en 2028, es el de Southern Energy para la exportación de GNL, el gas en estado líquido y que requiere dos buques en la costa rionegrina. Las dos son obras de gran magnitud abocadas a la exportación.

Sin embargo, los proyectos en el día a día tienen dificultades que llegaron a su momento más complicado en el último tramo de la gestión albertista con los controles cambiarios y la burocracia para importar equipos destinados a la producción, como perforadores, sets de fractura y otros insumos operativos. En ese acontecer diario, es que Figueroa le pidió a Caputo la ampliación del RIGI.