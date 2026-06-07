Elecciones en la UCR: la lista de Maximiliano Abad se impuso en Mar del Plata

La lista respaldada por el senador nacional Maximiliano Abad se impuso con claridad en las elecciones internas de la Unión Cívica Radical (UCR) de General Pueyrredón . Con el 70% de los votos, el espacio oficialista consagró al concejal Ricardo Liceaga Viñas como nuevo presidente del Comité local y consolidó el liderazgo del legislador en el distrito.

La nómina “110 Unidad” obtuvo 4060 sufragios frente a los 1833 de la lista 22, en una jornada electoral que se desarrolló con normalidad y registró una importante participación de afiliados en Mar del Plata y Batán . Tras el cierre de los comicios, realizado el domingo, militantes y dirigentes se reunieron en la sede partidaria ubicada en Plaza Rocha para esperar los resultados definitivos. La concurrencia durante toda la jornada anticipó una elección con una participación superior a la habitual.

El resultado representó un fuerte respaldo para el sector conducido por Abad , que volvió a exhibir capacidad de movilización y predominio dentro del radicalismo local.

Luego de conocerse los números finales, el senador nacional Maximiliano Abad destacó el desarrollo de la jornada y agradeció el compromiso de la militancia. “La fortaleza de la Unión Cívica Radical está en sus afiliados y en su capacidad para debatir, participar y construir futuro”, afirmó. El legislador sostuvo además que “en tiempos donde muchos cuestionan a los partidos políticos, el radicalismo volvió a demostrar que la participación, el debate y el compromiso siguieron siendo valores centrales de nuestra identidad”.

Para Abad, la elección fortaleció al espacio y permitió ampliar las herramientas para construir una alternativa política competitiva en General Pueyrredón. Por su parte, Ricardo Liceaga Viñas celebró el resultado y destacó la responsabilidad que implicará conducir una nueva etapa del partido en el distrito.

Abad Maximiliano Abad.

“Los afiliados hablaron con claridad y nos dieron la responsabilidad de conducir esta nueva etapa del radicalismo local. Vamos a trabajar para tener un comité activo, abierto y cercano a los vecinos”, expresó.

El concejal estará acompañado por Vilma Baragiola como vicepresidenta, Gonzalo Cerminaro en la Secretaría y Adriana Arias como tesorera. Liceaga Viñas aseguró que la lista reunió a sectores vinculados a la gestión y al trabajo territorial. También destacó la representación que el espacio posee en distintos ámbitos institucionales, tanto a nivel nacional como provincial y municipal. La victoria ratificó la influencia del sector de Abad en la estructura partidaria local y reforzó su peso en la discusión política de la UCR bonaerense.

Emiliano Balbín quedó al frente de la UCR bonaerense

Las elecciones internas también terminaron de definir la conducción provincial del radicalismo. Tras el acuerdo alcanzado semanas atrás entre los distintos sectores partidarios, Emiliano Balbín quedó oficializado como nuevo presidente de la UCR bonaerense. Impulsado por Maximiliano Abad, el dirigente estará acompañado por Josefina Mendoza en la vicepresidencia, Matías Civale como secretario general y Adriana Ginnobili al frente de la Tesorería.

Comite mdp Los festejos en la UCR

En la categoría juvenil, la lista 527 se impuso por 640 votos contra 517 y consagró a Agustín Serebrinsky como presidente de la Juventud Radical de General Pueyrredón. La conducción estará integrada, además, por Milagros Fernández como vicepresidenta y por Ian Termansen en la Secretaría General. Tras la victoria, Serebrinsky destacó el rol de las nuevas generaciones dentro del partido y planteó la necesidad de impulsar políticas destinadas a quienes buscan desarrollarse en el distrito.

“Queremos una juventud que encuentre oportunidades y futuro en nuestra ciudad”, afirmó en medio de los festejos realizados en la sede partidaria.