Neuquén: La Libertad Avanza le ganó por seis puntos al frente de Figueroa y dejó sin nada al peronismo

Con más del 92% de las mesas escrutadas, el mileísmo se impuso por seis puntos al oficialismo provincial. Fuerza Patria muy por debajo.

Por Francisco Amusategui
Tanto Nadia Márquez, como Gastón Riesco y Pablo Cervi, entran al Congreso en representación de Neuquén

Los primeros resultados oficiales enNeuquén, confirmaron el triunfo de La Libertad Avanza por encima del frente La Neuquinidad de Rolando Figueroa. Fuerza Patria quedó tercero, no logra romper la anticipada polarización y se quedó sin ninguna de las bancas que se pusieron en juego.

Con un 93,92% de las mesas escrutadas, La Libertad Avanzase impone en la categoría senadores con un 35,91% de los votos. La Neuquinidad le sigue con 29,27%. Muy por debajo, Fuerza Patria se ubica tercero con un 13,94% de los votos. Con esto, LLA se queda con dos bancas y el armado de Figueroa con una.

En diputados la diferencia es mucho más modesta: 33,66% para LLA y 31,29% para La Neuquinidad. Fuerza Patria mantiene el 13%. Esto deja a LLA, también, con dos bancas en la cámara baja y a La Neuquinidad con una.

