Javier Milei regresa a Estados Unidos: fotografía con Donald Trump y agenda de la derecha global

Javier Milei partió este viernes en un vuelo oficial hacia Estados Unidos con el objetivo de iniciar una gira por Miami y Nueva York, que combinará una agenda política y empresarial, destacándose un almuerzo con el mandatario republicano Donald Trump . También viajará a Chile para participar de la asunción formal de José Antonio Kast.

El jefe de Estado viajó en el avión presidencial AR01 acompañado por una comitiva algo más amplia de lo normal. Está integrada por la secretaria general de Presidencia, Karina Milei ; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni ; el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno ; y el secretario de Comunicación y Medios, Javier Lanari .

La primera parada será en Miami, Florida, donde Milei participará este sábado de la cumbre Escudos de las Américas y, más tarde, tendrá un "almuerzo de trabajo" con Trump. Al finalizar la jornada, habrá una entrega de premios de la Hispanic Prosperity Gala .

Además de Milei, Trump invitó a otros presidentes de la región como Rodrigo Paz (Bolivia), Rodrigo Chaves (Costa Rica), Luis Abinader (República Dominicana), Daniel Noboa (Ecuador), Nayib Bukele (El Salvador), Irfaan Alí (Guyana), Nasry Asfura (Honduras), José Mulino (Panamá), Santiago Peña (Paraguay) y Kamla Persad-Bissessar (Trinidad y Tobago). También estará Kast, mandatario electo de Chile.

Todos los asistentes están fuertemente alineados a las políticas de Washington, por eso, la cumbre se llevará adelante en el marco de las tensiones políticas, diplomáticas y bélicas en Medio Oriente, por la guerra con Irán. La consiga de la cumbre, según anunció la Casa Blanca, será "consolidar un bloque de naciones latinoamericanas para promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en la región".

Milei-Trump-jpg Javier Milei y Trump.

Javier Milei y gobernadores en Estados Unidos

El mismo sábado, a las 19.30 hora local, la comitiva presidencial partirá hacia Nueva York, donde combinará una agenda religiosa, política y empresarial. Milei visitará, el domingo por la mañana, la tumba del Rebe Lubavitch, algo que ya hizo en otras oportunidades.

El lunes a las 13, Milei disertará en la Yeshiva University, en tanto que por la noche participará de la Gala Anual J100 de The Algemeiner, donde también ofrecerá unas palabras.

El martes a las 8.50, el mandatario se reunirá con el CEO del JPMorgan, Jamie Dimon. Se espera que sea una reunión breve, de la que podría salir también una fotografía oficial. El cierre de la agenda en esta ciudad será al inaugurar la Argentina Week 2026, actividad organizada por la Embajada Argentina en los Estados Unidos, el JPMorgan y el Bank of America, con la intención de promover inversiones en el país y acercar al sector privado a las provincias argentinas.

Por esa razón es que se sumarán a esta inauguración gobernadores de nueve provincias aliadas a la Casa Rosada, además de los ministros de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; de Economía, Toto Caputo; de Salud, Mario Lugones; y el titular del Banco Central, Santiago Bausili. Tal como adelantó Letra P, el viaje combinado del Presidente y los mandatarios fue un pedido explícito que Washington le hizo a Argentina luego de las elecciones de octubre.

El Presidente asistirá a la asunción de José Antonio Kast

Una vez concluidas las actividades en las dos ciudades norteamericanas, el jefe de Estado volará de manera directa a Chile para asistir a la ceremonia de cambio de mando presidencial en este país vecino, a manos de Kast, otro de los referentes de la nueva derecha latinoamericana. El acto se realizará en el Congreso, en Valparaíso.

La actividad comenzará el miércoles a las 12 y se estima que a las 15 del mismo día, el Presidente y su comitiva ya emprenderán un nuevo vuelo para regresar a Buenos Aires. Antes de hacerlo, Milei tiene intenciones de aprovechar la visita para mantener encuentros con autoridades del país trasandino y otros líderes globales que también asistirán a la ceremonia.

Una vez en Argentina, el líder de La Libertad Avanza tiene previsto viajar a Tucumán, en el marco de sus recorridas federales denominadas Tour de la Gratitud, con las que Milei busca fortalecer el vínculo con mandatarios y agradecer a su electorado por los resultados de las elecciones nacionales de octubre.