El radical Atilio Benedetti tiene todas las fichas para representar a Entre Ríos en la Región Centro

Atilio Benedetti tiene todas las fichas para ser el nuevo representante de Entre Ríos ante la Región Centro . Según supo Letra P , el dirigente radical recibió el ofrecimiento por parte de Rogelio Frigerio y sería confirmado mediante un decreto en los próximos días. El exdiputado reemplazaría a Jorge Chemes , quien falleció días atrás.

El dirigente radical dejó el Congreso en diciembre y desde entonces se especuló con su incorporación al gabinete. Junto con Benedetti, para reemplazar a Chemes en el ente tripartito que la provincia integra junto a Córdoba y Santa Fe había sonado el nombre de José Mouliá , a cargo de la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires. Fuentes de primera mano desestimaron ese nombramiento ante este medio.

Ante la consulta de Letra P , fuentes gubernamentales comentaron que el nombramiento es prácticamente un hecho. En Santa Fe y Córdoba, inclusive, lo daban como una realidad. Según averiguó este medio, Benedetti ya participó de encuentros vinculados a la Región Centro.

Algunos voceros apuntaron que asumir la conducción del organismo es "agarrar una papa caliente". Este año, Entre Ríos asume la presidencia de la Región Centro, que ahora está en manos de Córdoba, y el principal desafío de quien la tome será "armonizar los intereses" de las tres provincias.

"La región es una vidriera, pero el panorama internacional complejiza las cosas", comentó una fuente al tanto de la actividad del sector. Uno de los principales desafíos es lograr la exportación de limones de Entre Ríos a Estados Unidos , que todavía no se pudo concretar.

Del Congreso al gabinete

Benedetti dejó su función como diputado en diciembre pasado, tras tres mandatos en el Congreso (2009-2013, 2017-2021 y 2021-2025, en reemplazo de Frigerio). Desde su banca, intentó impulsar una agenda asociada al sector productivo de la provincia. Su trayectoria como dirigente político siempre estuvo asociada a su rol como dirigente rural.

Más acá en el tiempo, jugó fuerte en la interna de la UCR, partido al que aspira conducir algún día. Este año habrá elecciones en la casa radical y es probable que su nombre integre la propuesta para suceder a Alicia Oviedo. Como contó Letra P el año pasado, el exlegislador es un defensor de la alianza del radicalismo con La Libertad Avanza.

Un ruralista por otro

Benedetti suplantará a Chemes, que también fue diputado, dirigente ruralista y estuvo al mando de la alianza interprovincial desde los primeros tiempos de la gestión.

Cuando asumió en la Región Centro, Chemes había anunciado que buscaría “darle una vuelta de tuerca" al mote de "hermana pobre" que carga Entre Ríos, para que esa debilidad se conviertiera en una fortaleza. En diálogo con este medio, había apuntado al perfil productivo diversificado de la provincia como la llave para “contrarrestar el potencial de Santa Fe y Córdoba”.

Un político de larga data

Benedetti tiene 71 años. A los 17 se afilió al radicalismo, a los 18 fue presidente de la Juventud de la UCR de Gualeguaychú y le tocó organizar la caravana que recibió al histórico dirigente Ricardo Balbín. Fue concejal e intendente de Larroque, diputado provincial y nacional. Además, fue candidato a gobernador.

También fue director del Banco Nación durante la presidencia de Mauricio Macri. Cuando Frigerio inició su proyecto político en la provincia, fue uno de los primeros en anotarse para respaldar al hoy gobernador. En las legislativas de 2025 pujó para estar en la lista del oficialismo, pero perdió la pulseada. Ahora, con su nombramiento en la Región Centro, desembarcaría directo como un integrante de la Casa Gris.