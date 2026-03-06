Santa Fe: tras la pulseada en Unidos, la ley de municipios se encamina a salir sin las viceintendencias

Tras semanas de debate, habría un acuerdo encaminado entre parte de la UCR y el socialismo para avanzar con la ley sin incluir la creación de las vicenintendencias.

El proyecto enviado por el gobernador volvió a dejar expuestas las diferencias internas en Unidos . Durante semanas el oficialismo empantanó la discusión y el tratamiento se postergó varias veces. Ahora, tras intensas negociaciones, el texto parece encaminarse a una salida. “Está 99% cerrado, pero esto es política y hasta que no se vote todo puede cambiar”, graficó un miembro de Unidos.

Posiblemente este sea uno de los proyectos más debatidos internamente o que más tiempo llevó para llegar a un acuerdo desde que asumió Pullaro. El punto de la discordia fue el de las viceintendencias para las dos ciudades más grandes de la provincia , tema impulsado por el intendente rosarino Pablo Javkin .

La discusión se tornó espinosa y todo indica que la salida será no incluir esa figura en la ley. “No está el consenso necesario”, resumió contundentemente un legislador radical de peso. En el PS desde un primer momento mostraron que su posición se inclinaba por no incluir al viceintendente o viceintendenta .

Las discusiones escalaron, se tensaron y eso demoró el tratamiento de la ley en el senado que iba a ser previo al inicio de sesiones ordinarias, el 15 de febrero. Paralelamente se miraba de reojo a la reforma electoral, próximo tema fuerte de la agenda legislativa y donde la coalición oficialista también tiene mucho por discutir internamente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2027508448837968158&partner=&hide_thread=false TEMPORADA DE ROSCA



Ley de Municipios en #SantaFe: el Foro Regional Rosario hace fuerza para rechazar la figura de viceintendentehttps://t.co/u6LXLBkNxp — LETRA P (@Letra_P) February 27, 2026

Sin los votos del PS en Diputados -donde además preside la cámara- la ley no sale. “No somos solamente los del socialismo los que no estamos de acuerdo”, lanzó un dirigente del partido de la rosa. A excepción de Javkin, ningún otro intendente salió a pedir a viva voz la viceintendencia. En un momento, también formó parte de la discusión si el número dos en la intendencia tenía que presidir o no el Concejo.

Primó el pragmatismo y después de muchas idas y vueltas parece que esa parte de la novela está por cerrarse. Sin embargo, en el javkinismo no se resignan y van a dar pelea hasta el final. Si no logran torcer el acuerdo, ¿es factible imaginar que los legisladores que responden al mandatario rosarino no acompañen la ley si no está este artículo?

Pablo Javkin apertura sesiones Pablo Javkin intendente de Rosario.

El texto final y las charlas con el PJ de Santa Fe

Este miércoles hubo un encuentro en el senado del que participaron legisladores de Unidos y varios intendentes: Juan Pablo Poletti (Santa Fe), Rodrigo Müller (Esperanza), Leonardo Viotti (Rafaela) y Alberto Ricci (Villa Gobernador Gálvez). Fue un paso más para acercarse al acuerdo final.

img_3294 El encuentro de legisladores de Unidos e intendentes de la provincia de Santa Fe.

La idea de gran parte de Unidos es cerrar cuanto antes el texto interno, lo que podría ocurrir este viernes o los primeros días de la semana próxima, para luego llevarlo a una mesa con los senadores del PJ e intentar que el proyecto salga por unanimidad. Si no hay ningún inconveniente se discutiría el jueves 12 en la cámara alta.