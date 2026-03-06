TEMPORADA DE ROSCA

Santa Fe: tras la pulseada en Unidos, la ley de municipios se encamina a salir sin las viceintendencias

El acuerdo entre parte de la UCR y el PS destrabaría la aprobación. El javkinismo aún resiste. Podría tratarse el próximo jueves en el Senado provincial.

Letra P | Agustín Vissio
Por Agustín Vissio
Felipe Michlig, actual presidente del Senado, y la nueva Constitución de Santa Fe

Felipe Michlig, actual presidente del Senado, y la nueva Constitución de Santa Fe

Notas Relacionadas
Felipe Michlig, actual presidente del Senado, y la nueva Constitución de Santa Fe
TEMPORADA DE ROSCA

Ley de Municipios en Santa Fe: las viceintendencias y los cambios en los concejos demoran el acuerdo en Unidos

Por 
Letra P | Agustín Vissio
Agustín Vissio

Tras semanas de debate, habría un acuerdo encaminado entre parte de la UCR y el socialismo para avanzar con la ley sin incluir la creación de las vicenintendencias.

SocialismoConsejoPartidario.jpg
La plana mayor del socialismo de Santa Fe.

La plana mayor del socialismo de Santa Fe.

La discusión se tornó espinosa y todo indica que la salida será no incluir esa figura en la ley. “No está el consenso necesario”, resumió contundentemente un legislador radical de peso. En el PS desde un primer momento mostraron que su posición se inclinaba por no incluir al viceintendente o viceintendenta.

Las discusiones escalaron, se tensaron y eso demoró el tratamiento de la ley en el senado que iba a ser previo al inicio de sesiones ordinarias, el 15 de febrero. Paralelamente se miraba de reojo a la reforma electoral, próximo tema fuerte de la agenda legislativa y donde la coalición oficialista también tiene mucho por discutir internamente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2027508448837968158&partner=&hide_thread=false

Sin los votos del PS en Diputados -donde además preside la cámara- la ley no sale. “No somos solamente los del socialismo los que no estamos de acuerdo”, lanzó un dirigente del partido de la rosa. A excepción de Javkin, ningún otro intendente salió a pedir a viva voz la viceintendencia. En un momento, también formó parte de la discusión si el número dos en la intendencia tenía que presidir o no el Concejo.

Primó el pragmatismo y después de muchas idas y vueltas parece que esa parte de la novela está por cerrarse. Sin embargo, en el javkinismo no se resignan y van a dar pelea hasta el final. Si no logran torcer el acuerdo, ¿es factible imaginar que los legisladores que responden al mandatario rosarino no acompañen la ley si no está este artículo?

Pablo Javkin apertura sesiones
Pablo Javkin intendente de Rosario.

Pablo Javkin intendente de Rosario.

El texto final y las charlas con el PJ de Santa Fe

Este miércoles hubo un encuentro en el senado del que participaron legisladores de Unidos y varios intendentes: Juan Pablo Poletti (Santa Fe), Rodrigo Müller (Esperanza), Leonardo Viotti (Rafaela) y Alberto Ricci (Villa Gobernador Gálvez). Fue un paso más para acercarse al acuerdo final.

img_3294
El encuentro de legisladores de Unidos e intendentes de la provincia de Santa Fe.

El encuentro de legisladores de Unidos e intendentes de la provincia de Santa Fe.

La idea de gran parte de Unidos es cerrar cuanto antes el texto interno, lo que podría ocurrir este viernes o los primeros días de la semana próxima, para luego llevarlo a una mesa con los senadores del PJ e intentar que el proyecto salga por unanimidad. Si no hay ningún inconveniente se discutiría el jueves 12 en la cámara alta.

Temas
Notas Relacionadas
Omar Perotti junto a Marcos Corach en la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura de Santa Fe
TEMPORADA DE ROSCA

Santa Fe: Perotti firma la paz con parte del PJ para empiojarle la Ley de Municipios a Unidos en Diputados

Su tribu teje junto al Evita y un alfil de Lewandoski para frenar el proyecto oficialista. El desacuerdo UCR - PS que huelen como oportunidad.
Ley de Municipios en Santa Fe: el Foro Regional Rosario hace fuerza para rechazar la figura de viceintendente
TEMPORADA DE ROSCA

Ley de Municipios en Santa Fe: el Foro Regional Rosario hace fuerza para rechazar la figura de viceintendente

La entidad envió un documento a concejales con críticas al proyecto oficial. Sostiene que no mejora la gestión y suma costos al Estado local.

Las Más Leídas

Más Sobre Región Centro

También te puede interesar

Maximiliano Pullaro y Rolando Figueroa, los gobernadores cancilleres que quieren eludir la economía planchada de Javier Milei.
LETRA P EN VACA MUERTA

Pullaro y Figueroa apuestan a la diplomacia de provincias para sobrevivir a Milei

Por  Lucio Di Giuseppe
Mineras advierten que Javier Milei entregó el control del sistema eléctrico de San Juan 
CONFLICTO A CIELO ABIERTO

Mineras advierten que Milei entregó el control del sistema eléctrico de San Juan a la gigante Vicuña

Por  Lorena Hak
Nahuel Gallo y Patricia Bullrich, en el Senado. 
CUESTIÓN DE CARTEL

Bullrich también tuvo su foto con Nahuel Gallo, no invitó a Villarruel y cruzó al Chiqui Tapia

Por  Mauricio Cantando
El industricidio de Javier Milei
MODELO PARA DESARMAR

El industricidio de Milei: los números del momento "crítico" que denuncia la UIA

Por  Guillermo Villarreal