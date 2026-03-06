Santa Fe: tras la pulseada en Unidos, la ley de municipios se encamina a salir sin las viceintendencias

Sin los votos del PS en Diputados -donde además preside la cámara- la ley no sale. “No somos solamente los del socialismo los que no estamos de acuerdo”, lanzó un dirigente del partido de la rosa. A excepción de Javkin, ningún otro intendente salió a pedir a viva voz la viceintendencia. En un momento, también formó parte de la discusión si el número dos en la intendencia tenía que presidir o no el Concejo.
Primó el pragmatismo y después de muchas idas y vueltas parece que esa parte de la novela está por cerrarse. Sin embargo, en el javkinismo no se resignan y van a dar pelea hasta el final. Si no logran torcer el acuerdo, ¿es factible imaginar que los legisladores que responden al mandatario rosarino no acompañen la ley si no está este artículo?
El texto final y las charlas con el PJ de Santa Fe
Este miércoles hubo un encuentro en el senado del que participaron legisladores de Unidos y varios intendentes: Juan Pablo Poletti (Santa Fe), Rodrigo Müller (Esperanza), Leonardo Viotti (Rafaela) y Alberto Ricci (Villa Gobernador Gálvez). Fue un paso más para acercarse al acuerdo final.
La idea de gran parte de Unidos es cerrar cuanto antes el texto interno, lo que podría ocurrir este viernes o los primeros días de la semana próxima, para luego llevarlo a una mesa con los senadores del PJ e intentar que el proyecto salga por unanimidad. Si no hay ningún inconveniente se discutiría el jueves 12 en la cámara alta.