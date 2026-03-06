Entre Ríos: Rogelio Frigerio oficializó por decreto el aumento salarial para docentes

El gobernador de Entre Ríos , Rogelio Frigerio , oficializó este viernes por decreto un paquete de mejoras salariales y beneficios destinados al gremio docente que impacta en los salarios y en distintos ítems complementarios del ingreso. La medida oficial se produjo luego de que los gremios rechazaran la propuesta en paritarias .

Entre los puntos centrales de la medida, se dispuso la elevación del salario mínimo de un docente recién iniciado con una carga de cuatro horas a $750.000 de bolsillo, lo que, según valoraron en la administración provincial , "representa una mejora significativa para quienes se encuentran en el inicio de la carrera docente".

Además, el decreto 31.838 establece el pago de una suma fija de $60.000 por docente, que será abonada a través de los ítems Fondo Provincial de Incentivo Docente (FOPID) y Conectividad . En los casos de docentes con menos de 15 horas cátedra en el nivel medio o menos de 11 horas en el nivel superior, el monto se liquidará de manera proporcional.

Otro de los anuncios destacados es el incremento del 50% en la ayuda escolar, "una medida que apunta a acompañar los gastos educativos de las familias docentes", sostuvieron en la Casa Gris.

En el texto de la normativa se confirmó el mantenimiento de la suma remunerativa y bonificable de $25.000 para docentes con más de diez años de antigüedad, preservando este adicional dentro de la estructura salarial.

Decreto 2026-31838

La Casa Gris aseguró que el gobierno ratifica su voluntad de diálogo y responsabilidad fiscal. A la vez, voceros oficiales confirmaron que las paritarias continuarán abiertas. La discusión se retomará en un plazo de tres meses "a fin de evaluar la evolución de la inflación, el comportamiento de la recaudación provincial y las posibilidades de mejora salarial adicional".

Inflación y recaudación provincial

"Desde el inicio de la gestión, los salarios docentes han acompañado la inflación, aún en un contexto en el que la recaudación provincial creció por debajo de los índices inflacionarios durante varios meses", indicó el gobierno provincial a través de un comunicado.

En el mismo sentido, sostuvo que "se reconoce que los ingresos requieren mejoras estructurales acordes a la responsabilidad profesional, en un escenario económico complejo". Los gremios docentes entrerrianos adhirieron al paro nacional lanzado el lunes pasado por CTERA y también efecturaon una medida de fuerza al día siguiente en la provincia.