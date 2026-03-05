Premio consuelo para Santiago Caputo: Sebastián Amerio, nuevo procurador del Tesoro

El secretario de Justicia, Sebastián Amerio

No pasó desapercibido el efusivo abrazo que Javier Milei le dio a Santiago Caputo en la jura de Juan Bautista Mahiques en la Casa Rosada. Un rato antes, el Presidente había recibido al asesor en la Quinta de Olivos y habían acordado una salida elegante para el caputista Sebastián Amerio: este viernes se publicará en el Boletín Oficial que el ex viceministro de Justicia será el nuevo procurador del Tesoro.

@PConurbano pic.twitter.com/ZClU4QhL6h — LETRA P (@Letra_P) March 5, 2026 Saludo Javier Milei y Santiago Caputo. Como contó Letra P, en el miércoles de recambio ministerial, impulsado por la presión que ejercía Mariano Cúneo Libarona desde el año pasado para dejar el cargo, Karina Milei desembarcó en Justicia con su tropa: Mahiques en el sillón principal y Santiago Viola, el apoderado de La Libertad Avanza (LLA), lugar desde el que se ganó la confianza de El Jefe, reemplazaría a Amerio como secretario. Eso dejaba a Caputo, que hasta ahora había manejado la cartera a control remoto, completamente afuera de Justicia, una de las áreas que tenía bajo su influencia, como YPF, la SIDE y Salud.

Equilibrio en la interna Santiago Caputo - Karina Milei La tensión entre Caputo y la secretaria general de la Presidencia se palpó en la jura de Mahiques, cuando el asesor no sacó las manos de su bolsillo ante el frío saludo de ella. Acordado con Milei, que otra vez hizo equilibrio en el triángulo de hierro entre su hermana y el estratega al que supo calificar como el "arquitecto" de su victoria electoral en 2023, Amerio tendrá una "salida elegante" y no se irá a su casa. Será el representante legal del Estado en los juicios, como el que se realiza en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York por la estatización de YPF en 2012. El gobierno norteamericano de Donald Trump, donde el asesor tendió algunos puentes más allá de la sintonía entre Milei y el republicano, intervino esta semana para ayudar a la Argentina.

El saliente procurador, Santiago Castro Videla, tuvo que apartarse de esa causa y se excusó por su pasado como socio del estudio Bianchi, Galarce & Castro Videla, que fue contratado como testigo experto por el fondo Burford Capital, que compró el litigio del Grupo Petersen y luego logró que la Justicia estadounidense fallara en contra de la Argentina y ordenara entregar el 51% de las acciones de la petrolera.

Castro Videla, a su vez, había reemplazado a Rodolfo Barra, por lo cual Amerio será el tercer procurador del Tesoro en los primeros tres años de mandato de Milei.

La purga de Mahiques La salida de Castro Videla no es la única. En el mismo día que juró, Mahiques ordenó una purga en Justicia. En su primer medida como ministro, le pidió la renuncia al jefe de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo, que comandaba la avanzada oficial contra la AFA; y a la titular del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), Ana Belén Mármora; a jefe de la Oficina Anticorrupción (OA), Alejandro Melik; al titular de la Oficina de Bienes Recuperados, Juan Cruz Montero, y al jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF), Ernesto Gaspari. “Llegué y pedí la renuncia de los funcionarios políticos”, dijo Mahiques en una entrevista en A24. Al cierre de esta nota, no habían sido oficializados los reemplazantes.

