El Concejo Deliberante de Posadas aprobó un nuevo régimen electoral que elimina la adhesión a la Ley de Lemas y establece reglas propias para elegir autoridades. La sesión en la capital de Misiones estuvo marcada por las chicanas y las críticas al financiamiento del sistema y al alcance de la reforma.

La aprobación también dejó asentado el nuevo juego de alianzas y acuerdos en esa provincia del Norte Grande. La propuesta reunió a concejales vinculados al espacio del intendente Leonardo Stelatto , la última esquirla de la implosión de la vieja renovación ; además de La Libertad Avanza , Acuerdo Urbano y la UCR. Del otro lado, Posadas en Movimiento , el bloque alineado con el gobernador Hugo Passalacqua , y Mario Martínez , de Hacemos , optaron por no acompañar la votación, aunque tampoco rechazaron la iniciativa.

Antes del tratamiento, Héctor Cardozo , flamante miembro de Posadas en Movimiento, pidió que el proyecto regresara a comisión, pero la moción quedó descartada por nueve votos contra cinco.

Pablo Argañaraz , de La Libertad Avanza, cuestionó el sistema provincial y sostuvo que la acumulación de sufragios entre candidatos de un mismo lema beneficia al oficialismo. En la misma vereda, Valeria Gómez defendió la reforma como una decisión que permitirá ejercer la autonomía municipal y avanzar hacia la elección directa de autoridades. La radical Judith Salom también respaldó el cambio, pese a las objeciones que su espacio había planteado sobre distintos puntos del texto.

Uno de los principales focos de resistencia estuvo en el impacto presupuestario de separar los comicios municipales de los provinciales. Laura Traid advirtió que la implementación demandaría cerca de $2.000 millones y cuestionó que la ordenanza no establezca de dónde saldrán los fondos. La concejal consideró que el proyecto tiene problemas jurídicos, técnicos y económicos, y anticipó que Posadas en Movimiento recurrirá a la Justicia.

Desde las filas de Stelatto, Luciana Scromeda defendió la necesidad de contar con reglas electorales propias y sostuvo que el municipio tiene la obligación de garantizar el funcionamiento democrático. La discusión también incluyó objeciones al procedimiento legislativo: Traid cuestionó que el dictamen definitivo hubiera sido acercado poco antes de su tratamiento y aseguró que no hubo una instancia suficiente para analizar sus más de 100 artículos.

El fin de los lemas en Posadas y el artículo de la polémica

El nuevo esquema incorpora la Boleta Única de Papel. Para el reparto de bancas fija el sistema D’Hondt, con un piso del 3% del padrón electoral, además de crear un Tribunal Electoral Municipal encargado de organizar y controlar los comicios.

Uno de los artículos más polémicos es el 58, que elimina la posibilidad de sumar votos entre candidaturas de un mismo espacio. “Cada partido político puede presentar a las elecciones generales dos listas de candidatos como máximo; mientras las confederaciones, frentes o alianzas pueden presentar hasta un máximo de tres listas. Cada lista presentada por partido, confederación, frente o alianza es independiente, siendo el voto computable de forma directa a esa lista y no siendo acumulable con las otras listas del mismo partido, frente o alianza, ni pudiendo sumarse los sufragios obtenidos por distintas listas, entre sí”.

Es decir, la nueva ley elimina la acumulación pero no la multiplicidad de candidaturas por un mismo espacio. El punto causó duras críticas, por lo confuso de su implementación. “Nos parece ridículo, ¿qué partido va a poner dos candidatos para dividir los votos’? No se entiende”, expresó en estricto off uno de los opositores a la reforma en diálogo con Letra P.

El nuevo esquema incorpora la Boleta Única de Papel. Para el reparto de bancas fija el sistema D’Hondt.

Según detalló, el trasfondo del artículo estaría vinculado a la negociación de votos para que salga la ordenanza. “Hubo otro proyecto de una concejal radical, en donde pedía reducir a tres sublemas que sí se sumen entre sí en las elecciones 2027 y después sí eliminar el sublema. Tomaron ese tema de poner dos candidatos por partido y tres por frente para tener algo de la ordenanza de la concejal radical y así contar con su voto”, aseveró.