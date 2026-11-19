El gobernador Rogelio Frigerio presentó más de 60 equipos nuevos para la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), con una inversión superior a los 15.000 millones de pesos. Con el respaldo de intendentes de distintas localidades, el mandatario buscó este miércoles mostrar la recuperación del organismo como uno de los principales ejes de gestión de su administración.

La adquisición incluyó motoniveladoras, compactadores, cargadoras, retroexcavadoras, excavadoras sobre orugas, camiones volcadores y regadores. Cada zonal de Vialidad recibió una motoniveladora, mientras que el resto del equipamiento se distribuyó entre los programas de conservación vial de las distintas regiones de Entre Ríos .

Según precisó el gobierno provincial, más de 13.000 millones de pesos provinieron de fondos propios. A esa cifra se sumaron otros 2.000 millones aportados por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM) , que permitieron adquirir diez camiones con sus respectivos equipos y acoplados volcadores.

La presentación también funcionó como una oportunidad para que Frigerio reivindicara el estado de situación de Vialidad al comienzo de su mandato. El gobernador recordó que su administración encontró 50 máquinas abandonadas y que logró recuperarlas durante los primeros 35 meses de gestión. "Para gestionar hay que ordenar", sostuvo durante el acto realizado en el autódromo Ciudad de Paraná .

En el acto de presentación, distintos intendentes destacaron la incorporación de equipamiento y su impacto sobre las economías locales. El respaldo de los jefes comunales permitió al Ejecutivo provincial mostrar una política de infraestructura con alcance territorial, especialmente en las zonas rurales y productivas.

El intendente de Crespo, Marcelo Cerutti, calificó la compra como una transformación para Vialidad y afirmó que el organismo estaba "totalmente destruido" cuando asumió la actual gestión. También vinculó el mantenimiento de los caminos rurales con la producción, la salud, la seguridad y el acceso de los estudiantes a las escuelas.

MÁS DE 60 MÁQUINAS 0 KM PARA SEGUIR RECUPERANDO NUESTRAS RUTAS Y CAMINOS



Cuando llegamos, encontramos máquinas rotas y abandonadas durante años. Vialidad apenas contaba con un tercio del equipamiento necesario para cumplir su tarea.



En estos tres años intervinimos más de 1.150… pic.twitter.com/UJDKaoKwWH — Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) November 19, 2026

En la misma línea, el intendente de Chajarí, Marcelo Borghesan, destacó la importancia de la inversión para el departamento Federación, donde los caminos resultaban fundamentales para el traslado de la producción citrícola. Según recordó, la última incorporación de una máquina a la zonal local habría sido anterior a 2011.

Por su parte, la intendenta de Federal, Alicia Oviedo, celebró la entrega de una motoniveladora para esa localidad y sostuvo que contar con herramientas adecuadas resultaba indispensable para garantizar los trabajos. El intendente de Rosario del Tala, Ramón Medina, también valoró el impacto de la compra sobre las comunidades rurales.

El presupuesto vial y las obras previstas para 2027

El director administrador de la DPV, Exequiel Donda, informó que el organismo tenía más de diez frentes de obra en ejecución, con aproximadamente 1100 kilómetros de rutas intervenidas. Además, anticipó que el presupuesto para 2027 rondaría los 180.000 millones de pesos, destinados a obras viales y conservación de caminos.

Entre las intervenciones previstas mencionó nuevos trabajos de bacheo, obras financiadas por organismos internacionales, mejoras en rutas provinciales y el acceso norte a Paraná. También señaló que el plan de mantenimiento de caminos rurales contemplaba una inversión superior a los 6000 millones de pesos.

La agenda vial incluyó, además, financiamiento de organismos multilaterales por más de 350 millones de dólares para reconstrucciones integrales y obras de infraestructura, entre ellas nuevos puentes. Frigerio había fijado como objetivo intervenir el 100% de las rutas provinciales antes de finalizar su mandato.

En paralelo, el gobernador destacó que la provincia destinaba la totalidad del Impuesto Inmobiliario Rural al mantenimiento de los 25.000 kilómetros de caminos de la producción. También reivindicó la ampliación de los consorcios camineros, que pasaron de mantener menos de 1000 kilómetros al comienzo de su gestión a más de 4000.