La jugada de Stelatto deja el mapa electoral de Misiones a pedir de La Libertad Avanza

La reconfiguración del mapa electoral en Misiones avanza a paso acelerado. El intendente de Posadas , Leonardo “Lalo” Stelatto , abrió esta semana su propio espacio, Unión Independiente . Mientras el entorno del gobernador Hugo Passalacqua y buena parte de la oposición ven la mano de Carlos Rovira detrás del movimiento, La Libertad Avanza se frota las manos.

El quiebre protagonizado por Stelatto es el último de un (ahora viejo) misionerismo que se dividió en tres. Todo empezó cuando Rovira empujó el nacimiento de Encuentro Misionero , el sello con el que buscó aggiornar al Frente Renovador para la Concordia Social que gobierna la provincia desde hace un cuarto de siglo.

El gobernador Passalacqua sintió que la jugada lo excluía y abrió su propio espacio, el Movimiento por lo que se Viene , llevándose consigo a la mayoría de los representantes del rovirismo. Entre ellos, casi todos los intendentes, la mayoría de los legisladores y la totalidad de los representantes en el Congreso .

El salto de Stelatto debe ser leído en ese contexto. El intendente capitalino era uno de los hombres que no se había sumado al movimiento del gobernador. En más de una oportunidad, el rovirismo dejó trascender que el posadeño era el elegido para pelear por la gobernación y sostener el poder en la provincia.

Por eso, para la mayoría de quienes transitan los pasillos políticos misioneros, el ingeniero que gobernó Misiones entre 1999 y 2007 es el mentor de la última escena de una película que parece no tener final. Sobre todo teniendo en cuenta que el movimiento se dio en paralelo a los cambios en el Parque de la Salud , otra de las tupidas carteras misioneras que Passalacqua modificó dejando sin cargos, directamente, a Rovira y Stelatto.

El intendente de la capital provincial dijo que, por ahora, no piensa en una candidatura a gobernador. Sin embargo, ya avisó que no peleará por otro mandato en la ciudad que gobierna desde 2019. El otro dato que alimenta los rumores lo dio el propio Stelatto cuando reconoció que había hablado “por teléfono” con Rovira la semana pasada.

La interna a pedir de La Libertad Avanza

Pese a que evita adelantar su próximo movimiento, Stelatto ya dijo que trabaja para que su nuevo espacio sea “una opción en la provincia, en la ciudad y en todas las localidades”. Según advierte, no está rompiendo con nadie, porque siempre transmitió sus “diferencias” a Rovira y Passalacqua. Como sea, ambos dirigentes ya no comparten espacio con él. Al menos, en lo formal.

En el extremo noreste del Norte Grande aseguran que los movimientos se aceleraron más de lo previsto, aunque la decisión de Stelatto no sorprendió a casi nadie. Las razones, señalan, responden a ganar posiciones en un mapa que empieza a readaptarse a los nuevos tiempos que marcan un cisma en el sistema político provincial.

El escenario alimenta la expectativa de la militancia de La Libertad Avanza, que luego del triunfo en las elecciones nacionales de medio término en 2025 se ilusiona con dar el batacazo el año que viene. La división del otrora voto misionerista en lo más alto de la boleta habilita la esperanza violeta que, esta vez, analiza cambiar el nombre de su principal candidato.

Diego Hartfield encabezó las listas libertarias en las dos instancias electorales del año pasado, aunque ahora el presidente del partido, Adrián Núñez, estaría acomodando el cuerpo para pelear por el premio mayor.

En ese contexto, el mundillo político misionero ata cabos y vuelve a poner el ojo en el rol de Rovira. No sólo porque Núñez tiene un pasado relacionado con el rovirismo, sino porque el apoderado del partido de Stelatto, César Lenzken, tiene su propia historia con ambos. Es subdirector de la Agencia Regional Litoral de la Unidad de Información Financiera (UIF), es decir que ocupa un cargo que define el presidente de la UIF, hoy Matías Gabriel Álvarez, que a su vez es designado directamente por el Poder Ejecutivo.

Es otro de los dirigentes que desembarcó en armado de Unión Independiente luego de ser uno de los activos de Encuentro Misionero, el partido de Rovira.

La pelea en Posadas

En la capital provincial se define uno de cada cuatro votos en Misiones. Por eso, un virtual lanzamiento de Stelatto adquiere potencia por el peso electoral del territorio que todavía comanda. El rovirismo había amagado con poner a pelear al vicegobernador Lucas Romero Spinelli, mientras que el Movimiento por lo que se Viene empezaba a pensar en una candidatura del exgobernador Oscar Herrera Ahuad, amigo personal de Passalacqua y titular del bloque que espadas legislativas misioneras y salteñas comparten en la Cámara de Diputados.

Esa disputa primigenia también se altera con la aparición del espacio de Stelatto, que ya imagina al exdiputado provincial Martín Cesino como su sucesor. Vicepresidente del flamante Unión Independiente, Cesino es otro de los renunciantes a Encuentro Misionero que reconoce que el objetivo último del intendente capitalino es convertirse en gobernador.

El diputado provincial Martín Cesino.

Cesino imagina empujando ese deseo desde la capital, que confía en sostener a partir del nuevo sello emergido de la implosión del misionerismo. Proyectando ese armado, ya dijo que “la refundación de la Renovación puede sumar participantes, más allá de la ideología, del partido radical, del peronista, los independientes o de donde venga, mientras exista una hoja de ruta bien clara”.

"Esa hoja de ruta es construir el bienestar de la gente, del misionero, del posadeño”, afirmó en el programa de streaming Primer Día.

Hugo Passalacqua no se detiene

Mientras los movimientos crecen a su alrededor, Passalacqua continúa su actividad con un ojo en la gestión y otro en el armado con el que está decidido a buscar su reelección en 2027. Con la posibilidad de fijar la fecha de los comicios como as en la manga, el gobernador proyecta una estrategia que pone una especial atención en el territorio.

Los datos dan cuenta de que la mayoría de los intendentes y los legisladores bancan el camino emprendido tras la ruptura con Rovira y en ellos parece apoyarse el principal activo para equilibrar la balanza que en el distrito más populoso de la provincia beneficia a Stelatto.

Tomamos una decisión para cuidar el bolsillo de nuestros trabajadores públicos.



A partir de ahora el máximo que se puede descontar del sueldo por préstamos y otras deudas baja del 39% al 30%. Esto significa que una mayor parte del sueldo queda disponible para cada trabajador y… pic.twitter.com/EzH3tfWAkL — Hugo Passalacqua (@passalacquaok) September 11, 2026

A partir de los movimientos de las últimas semanas, la estrategia empezó a ser mirada con atención en el plano nacional. Las repercusiones de la visita de Axel Kicillof a la provincia alteró la cultura pendular del oficialismo misionero y empezó a posicionar al gobernador en el tinglado opositor a Javier Milei. En Misiones repiten que los alineamientos nacionales se terminaron con el nacimiento del Movimiento por lo que Viene. En el fondo, le pegan a Rovira y lo que consideran una cercanía evidente entre el exgobernador y la Casa Rosada.

Como ya contó Letra P, el gobernador se siente más libre para negociar de otra manera con los delegados del Presidente y, si bien conserva la idea de una relación institucional madura, no imagina vistiendo una camiseta violeta en la pelea final de octubre de 2027. En esa línea, abre el juego y no sólo recibió a Kicillof, sino también a Sergio Uñac y a representantes del peronismo federal referenciado en Juan Manuel Olmos y Guillermo Michel.