Santa Fe: prestadores del área de discapacidad deben $600 millones y se aferran al salvavidas de Pullaro

Santa Fe: el salvavidas de Pullaro para endeudados alcanza a prestadores de discapacidad víctimas del ajuste

El gobierno de Santa Fe calcula que la dramática situación de los prestadores de servicios del área de discapacidad, consecuencia del severo ajuste ejecutado por el gobierno de Javier Milei , se mide en unos 600 millones de pesos de deuda en impuestos provinciales, especialmente de patentes, según confió una fuente de la Casa Gris a Letra P .

De allí la decisión de establecer un segmento diferenciado para el sector en el programa de alivio fiscal que lanzó el Ejecutivo provincial hace dos semanas, que está impulsado también por el deterioro general, con matices significativos, de los ingresos tributarios por la desaceleración económica.

No es ninguna novedad que el heterogéneo universo de prestadores de servicios para personas con discapacidad se encuentra en un estado de “extrema gravedad”, según la carta que la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) le presentó al ministro de Salud, Mario Lugones .

La crisis aguda que enfrenta este sector, que incluye desde transportistas hasta centros de día, pasando por profesionales y trabajadores en general, derivó inevitablemente en morosidad tributaria. Una relación causa-efecto casi lineal.

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En la Casa Gris hacen una estimación del frenazo en el pago de impuestos por parte del segmento de discapacidad, cuyo insumo son los padrones de IAPOS, la obra social del personal público provincial, y el área de Discapacidad de la provincia. De allí surge que, si se hace una comparación con un año de bonanza, la deuda se ubica en el orden de los 600 millones de pesos.

De ese total, previsiblemente, la mayoría se explica por atrasos en el pago de patentes. Básicamente, se trata de los transportistas. El dolor de cabeza se siente especialmente en municipios y comunas: el 90% de lo recaudado por este concepto se coparticipa a los estados locales.

Discapacidad y más allá

La situación que enfrentan los prestadores de discapacidad no configura una isla de sequía en un mar de abundancia, aún teniendo en cuenta las particularidades del caso que ubican al sector al borde del abismo.

La caída vertical de la coparticipación federal constituyó un sello de, al menos, el primer tramo de 2026. El derrumbe de la recaudación provincial en Santa Fe quedó parcialmente amortiguado por el peso del segmento financiero en el impuesto a los Ingresos Brutos.

CasaGris La Casa Gris, sede del gobierno de Santa Fe.

Con todo, los atrasos tributarios se hacen sentir. Según el cálculo que hacen en despachos oficiales, la deuda total de impuestos provinciales de los contribuyentes santafesinos se estima en unos $ 45.000 millones en Inmobiliario y otros $ 40.000 millones de Patente.

En la Casa Gris consideran que el tamaño de la mora no es mayor porque en la provincia están vigentes, desde hace varios años, incentivos potentes al cumplimiento fiscal, como descuentos por estar al día o por pagar el año completo del tributo.

Santa Fe tira un salvavidas

Es en este contexto en que hay que leer el plan de alivio fiscal que lanzó a principios de mes el gobierno de Maximiliano Pullaro. Contempla planes de pago de hasta 36 cuotas y beneficios especiales para contribuyentes cumplidores, con esquemas que incluyen hasta 12 cuotas sin interés.

La iniciativa también alcanza deudas de Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario Urbano y Rural, Patente Única sobre Vehículos, Sellos e Instituto Becario, incluyendo capital, intereses y multas.

“En un contexto económico nacional difícil para muchas empresas y familias santafesinas, presentamos un plan de alivio de deudas impositivas”, señaló Pullaro en ocasión del lanzamiento, y luego afirmó que “desde el primer día pusimos orden en las cuentas públicas para poder afrontar momentos como éste, en los que cada santafesino necesita que lo acompañemos en su esfuerzo diario”.

olivares discapacidad

No por casualidad, el programa oficial tiene un capítulo de “tratamiento diferencial para instituciones y prestadores que brindan servicios asistenciales y de salud a personas con discapacidad”, que consiste en el acceso a planes de hasta 36 cuotas con 0% de interés mensual.

“Con la implementación de este plan pensamos en quienes todos los días se levantan para trabajar en un comercio o una industria de la provincia, procurando llevar un sustento a sus familias y generar empleo para otros santafesinos”, afirmó el ministro de Economía, Pablo Olivares, en oportunidad de la presentación del programa de alivio fiscal.