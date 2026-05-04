Santa Fe: el balance de la Empresa Provincial de la Energía mostró un salto en los niveles de morosidad

Santa Fe: la morosidad en el pago de las boletas de la luz pegó un salto en 2025

El directorio de la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe (EPE) aprobó la semana pasada el balance general del ejercicio 2025, en el cual surge una evidencia más de la crítica situación de la economía real: un fuerte aumento de la morosidad en el pago de la boleta de la luz.

En la “Introducción al balance general” de la EPE, al que tuvo acceso Letra P , se indica que los “Estados Contables reflejan la situación económica y financiera de la Empresa, y las variaciones patrimoniales producidas durante el año 2025, presentándose en forma comparativa con la evolución registrada durante el periodo inmediato anterior”. También se señala que, “en correlato con la decisión empresaria de brindar información clara y transparente sobre la gestión”, el informe “refleja los capítulos más transcendentes”.

epe balance

En ese contexto, y luego de aclarar que los valores están ajustados por inflación, es decir que están expresados en términos reales, el documento de la compañía eléctrica estatal precisa que las cuentas por cobrar a clientes "constituyen el 75,91% del activo corriente en 2025", en tanto que, en 2024, representaban un 65,69%.

Además, en 2025 el rubro en cuestión constituye el 25,8% del activo total de la empresa mientras que, en 2024, el ítem representaba un 20,99%. En su integración se observa que el principal componente lo constituye el ítem deudores por ventas de energía, el cual experimentó un aumento del 36,99% respecto del saldo del ejercicio anterior. Dicho de otra manera: la morosidad pegó un salto.

En el mismo sentido, el informe de la EPE afirma que “la previsión para incobrables tuvo un aumento en relación al año pasado del orden del 44,37%”, y más adelante asegura que los ingresos en concepto de “recargos por mora” tuvieron un crecimiento del 15,21%.

Para salir del ahogo

Este estado de situación, propio de un momento de bolsillos flacos, hace juego con una política del gobierno de Maximiliano Pullaro lanzada la semana pasada, cuyo corazón es el límite a los descuentos que sufre el personal estatal de la provincia por deudas con mutuales y financieras.

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Una propuesta destinada a trabajadores públicos, privados y jubilados provinciales que ven afectados sus ingresos por deudas, con el objetivo de aliviar la carga económica mediante herramientas de financiamiento más accesibles.… pic.twitter.com/knOkybSNut — Gobierno de Santa Fe (@GobSantaFe) April 29, 2026

Según explican fuentes oficiales a este medio, el endeudamiento "fue un factor silencioso, pero muy potente” en el alzamiento policial de principios de año. “Los recibos que aparecían en las redes y medios mostraban sueldos líquidos de $700.000 mientras el sueldo neto antes del descuento de cuotas de préstamos era $1.100.000”, subrayan.

En ese marco, el diagnóstico de la Casa Gris que llevó a diseñar el nuevo programa de rescate fue el siguiente: “Nosotros tenemos flor de quilombo, los recibos muestran montos a cobrar bajísimos por los descuentos de las financieras que se llevan una torta. El gobierno les da el espacio del recibo de sueldo para que hagan negocio y es el gobierno el que paga el costo político”.

La morosidad avanza

Tanto los atrasos en el pago del servicio eléctrico como el endeudamiento del personal estatal no parecen ser fenómenos aislados si se observa que la mora en el pago de créditos al consumo alcanzó niveles récord en 2025.

PullaroBrigadistas Maximiliano Pullaro saluda a brigadistas de Santa Fe que fueron enviados a combatir incendios a Chubut.

En el gobierno de Santa Fe monitorean de cerca la situación social porque creen que la tensión en la calle irá en aumento. Ese riesgo es el que convenció a Pullaro de no moverse del territorio, salvo circunstancia especiales.