Maximiliano Pullaro mira de cerca el monitor del conflicto social y apuesta a moverse poco de Santa Fe

El gobernador de Santa Fe , Maximiliano Pullaro , ausculta minuto a minuto el humor social de su provincia y toma medidas precautorias, ante la percepción de que el malestar tiende a espiralizarse por los resultados concretos del modelo económico del presidente Javier Milei , se adjudiquen o no popularmente esos efectos a la política libertaria.

Si bien los números del mercado de trabajo en el último trimestre de 2025, difundidos el miércoles por el Indec , muestran un impacto asimétrico en Santa Fe, por las diferencias propias de cada aglomerado, advierte en general un sendero de destrucción, o al menos de precarización, del empleo.

Al respecto, esta misma semana la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) emitió un comunicado en el que dice preocuparse "por los agravios que, de manera reiterada y permanente, son vertidos por quienes conducen el Poder Ejecutivo Nacional hacia los hacedores de la industria nacional”.

A la vez, lamenta “la permanente aplicación de acciones políticas y medidas económicas que vienen afectando día a día a la industria nacional” y revela que “desde diciembre de 2023 hasta el presente, estas decisiones han provocado en nuestra provincia el cierre de más de 310 establecimientos industriales y la pérdida de más de 8.200 empleos en el sector”.

Ejemplos sobran en ese sentido, más allá de las particularidades de cada caso. El último, conocido días atrás, es el de Sudamericana de Lácteos , que tiene una planta fabril en la pequeña localidad de Díaz, departamento San Jerónimo . Hace tres meses que no les paga a su planta de 80 personas y enfrenta serias deudas con los productores lecheros de la zona. El contexto general: según FISFE, sólo en enero ese sector cayó un 10,3% con relación al mes anterior.

Sube la temperatura

Ante este panorama, en el que no sólo no hay señales de reactivación en el corto plazo sino que asoma como característica estructural del modelo económico, Pullaro cree que la conflictividad social inevitablemente irá in crescendo. La preocupación no obedece sólo a la coyuntura sino también al malestar acumulado, que puede hacer que la ocurrencia de cualquier episodio sensible escale a la velocidad de un rayo.

De esa lectura surge la decisión política de invertir fuertemente, según la mirada oficial, en los primeros tramos de la paritaria cerrada a fines de febrero. Plata en mano, ya. El objetivo es prístino: reducir las chances de que Santa Fe sea la geografía anfitriona de una eventual erupción social.

protesta en rosario El motín policial en Santa Fe, otra secuela de la larga saga de paritarias armadas.

Por supuesto, esa definición no supone evitar protestas más o menos orgánicas, como las que vienen protagonizando los gremios docentes a lo largo y ancho de la provincia, pero, en los términos del gobierno de Unidos, es lo que se podía e incluso más.

Lo que pasa es que, tal como publicó Letra P la semana pasada, la coparticipación cae como un piano y la sangría de recursos del primer bimestre, sólo de esa fuente, equivale a un mes de aumento de sueldos. Eso implica, en los cálculos oficiales, que la actualización salarial resuelta hace un mes trae consigo el riesgo de falta de fondos para afrontarla, más allá del oportuno colchón de 800 millones de dólares de Wall Street.

De Santa Fe no se mueve

Como ya se sabe, la Argentina Week en Nueva York, ya célebre por la pulsión turística con fondos públicos del jefe de gabinete y su esposa, no contó con la presencia de Pullaro, a diferencia de otros gobernadores. Milei no lo invitó, pero el santafesino tampoco gestionó su inclusión. “Si lo llamaban, no iba”, aseguran en la Casa Gris.

“No se va a mover de Santa Fe”, afirma a este medio una fuente oficial. Hay excepciones, desde ya: existe la posibilidad de un viaje a India, principal destino de las exportaciones santafesinas. Según el Ipec, sólo en enero llegaron de ese país 171,3 millones de dólares por envíos desde los puertos de la bota, un 13% del total.

pullaro obras

Esta decisión se explica, entre otras razones, por el conflicto social en ascenso. “Si salta algo, la capacidad de atajarlo se cuenta en horas”, resume la misma fuente gubernamental. Un dato bien gráfico del nivel de alerta en que se encuentra la administración de Pullaro.