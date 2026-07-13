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TODO MUNDIAL ES POLÍTICO

Argentina - Inglaterra y la discusión en el Gobierno: subirse o no subirse a la euforia nacionalista

¿Qué hacer ante “el partido” del miércoles? En la Casa Rosada conviven dos estrategias. Los Milei militan el perfil bajo. El caputismo prefiere darle al bombo.

Letra P | Pablo Lapuente
Por Pablo Lapuente
Javier Milei.

Javier Milei.

La euforia nacionalista alrededor de la semifinal Argentina - Inglaterra atraviesa la mayoría de los despachos de la Casa Rosada y el Congreso. Sin embargo, el Gobierno está dividido entre quienes desean capitalizar el avance de la Selección en el Mundial y quienes prefieren no mezclar fútbol con política, tal como dio a entender el presidente Javier Milei.

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La herida abierta por la guerra de Malvinas y el recuerdo de la épica de Diego Maradona hace cuatro décadas, cuando con “La mano de Dios” y “El gol de todos los tiempos” los del Narigón Bilardo eliminaron al equipo inglés, empuja a los argentinos a vivir el partido del miércoles con fuerte aire nacionalista y revitalidad patriótica, de la que los integrantes del oficialismo no son ajenos, pese a que en no pocas oportunidades el propio jefe de Estado reconoció su fanatismo por Margaret Thatcher, primera ministra del Reino Unido durante la guerra de 1982.

“Es el partido más importante de nuestra generación. Ni siquiera la final del Mundial de Qatar es tan importante como el partido del miércoles”, comentó un dirigente con despacho en Balcarce 50.

“Si fuera por mí, vendería todo el humo posible alrededor de la Selección, pero entendemos que no es lo que quiere el Presidente”, se sinceró ante Letra P otro funcionario, hombre clave del armado de la estrategia narrativa del oficialismo.

La postura es compartida por la mayoría de las fuentes consultadas por este medio, que incluso observa la efervescencia futbolera de algunos dirigentes que, “a título personal”, se suben a la Scaloneta con posteos en sus cuentas de redes sociales. Patricia Bullrich es uno de esos casos.

El pedido implícito de Javier Milei a su gabinete

Si bien no hay bajada de línea explícita de la cúpula libertaria respecto a qué hacer con los triunfos del seleccionado nacional y “el partido” del miércoles próximo, muchos interpretan la posición pública del primer mandatario como un llamado a mantener un perfil bajo durante todo el campeonato.

La semana pasada, Milei ofreció la Casa Rosada al plantel que dirige Lionel Scaloni para un festejo una vez finalizado el Mundial, y prometió que, con la intención de no politizar la visita, él no estará y vaciará la sede de Gobierno.

“Puse la Casa Rosada a disposición y cuando los jugadores vayan, para que no tengan interferencia política, ese día la vacío”, dijo Milei en diálogo con radio El Observador, al día siguiente del triunfo argentino ante Egipto por los octavos de final de la Copa del Mundo.

Al respecto, una fuente de La Libertad Avanza que conoce bien el perfil deportivo del Presidente aseguró: “No veo a Javier subiéndose a un triunfo, por eso el Gobierno no está funcionando y operando arriba de los partidos. Quienes lo hacen, lo hacen a título personal. Y está bien, somos argentinos”.

A eso se suma otra orden no escrita de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei antes del arranque del torneo. Ni el Presidente, ni ella, ni ningún otro miembro de la administración libertaría estarían en Canadá, México o Estados Unidos para ver a la Selección, una lógica similar a la que habían aplicado en otras oportunidades, como en las primeras vacaciones de verano de la era mileísta.

Quien no decodificó el mensaje -o lo hizo y decidió desatenderlo- fue Santiago Viola, número dos del Ministerio de Justicia. El funcionario que reemplazó a Sebastián Amerio en el cargo, parte de una reestructuración completa del área que ahora lidera Juan Bautista Mahiques, viajó la semana pasada a Estados Unidos para ver a Lionel Messi: el sábado estuvo en una platea baja del estadio de Kansas City.

Los vínculos de los funcionarios con el fútbol

Además del propio jefe de Estado, quien jugó como arquero en las divisiones inferiores de Chacarita Juniors, hay varios integrantes del oficialismo fanáticos del fútbol. Varios integrantes del gabinete y algunos legisladores participan de manera activa en la vida social de varios clubes.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, es hijo de Hugo Santilli, un histórico dirigente de River Plate que estuvo al frente de esta institución por dos periodos durante la década del 80. El Colorado mantiene desde joven una fuerte presencia política en el devenir del club. A través de Agustín Forchieri, su primo y mano derecha en la provincia de Buenos Aires, administra una de las prosecretarías del club del barrio porteño de Belgrano.

En el Millonario también milita Manuel Vidal, hombre de origen PRO que llegó a presidir la agrupación larretista La Generación y hoy reporta a la estructura del asesor Santiago Caputo. En varias oportunidades se vio al estratega presidencial en las zonas VIP de la cancha. Este es el grupo que preferiría subirse de lleno a la fiebre mundialista para intentar capitalizar políticamente los triunfos de la Selección.

Federico Sturzenegger.

Federico Sturzenegger.

Aliados internos en la Tercera sección electoral, se enfrentan sin embargo en el terreno deportivo Sebastián Pareja y Nahuel Sotelo. El diputado karinista y el legislador caputista se enfrentaron en las elecciones internas de San Lorenzo. El mayo hubo elecciones en ese club: Marcelo Culotta le ganó al oficialismo con el respaldo de Sotelo y Ariel Dean, un viejo vocero de línea caputista. Enfrente estuvo Manuel Agote, el candidato de Pareja, que quedó en un cómodo cuarto lugar.

Federico Sturzenegger es otra de las figuras bien futboleras del equipo mileísta. En febrero de 2024, durante el clásico que Gimnasia jugó de local frente a su archirrival Estudiantes, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, tripero fanático, debió abandonar el estadio abucheado por la hinchada. Alejandro Tamer, integrante del equipo de Sturzenegger, también fue candidato en San Lorenzo.

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